Там НДС над златом чахнет

В России ужесточаются правила госконтроля за оборотом драгметаллов, что, предположительно, должно сопровождаться отменой НДС на «физическое» золото. Оправдаются ли ожидания участников рынка, зависит от позиции ФНС

Основой новой системы мониторинга станет одна из ГИС, которые внедряются или уже работают в разных секторах российской экономики. В данном случае это «Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них» (ГИИС ДМДК). Через этот канал, оператором которого является Гознак, Минфин должен наблюдать движение по всей цепочке: от добытчика или поставщика товара до потребителя или отправки на экспорт.

ЦБ и банки вывели «за рамки»

С 1 марта 2021 года вступило в силу Постановление Правительства № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты правительства РФ». Постановлением утверждены правила функционирования и определены этапы подключения участников рынка драгоценных металлов к ГИИС ДМДК начиная с 1 марта 2021 года. Но в документе не упомянуты важные участники рынка.

«На Банк России и кредитные организации, как указано в Постановлении, положения правил не распространяются. Минфином подготовлен проект изменений в Постановление, предусматривающий распространение положений Постановления на Банк России и кредитные организации, а также установление порядка предоставления сведений Банком России и кредитными организациями в ГИИС ДМДК, их взаимодействие с указанной системой. По результатам рассмотрения Банком России и СРО НФА указанного проекта в Минфин направлены предложения по его доработке», — сказал Василий Заблоцкий, президент СРО НФА (Национальная финансовая ассоциация).

Система с пробелами

Пока у банкиров нет ясности, к чему им готовиться, поскольку нет документов с четким описанием процессов и сроков подключения. При этом планируется, что уже с января 2022 года начнут действовать нормы контроля через Федеральную пробирную палату, в том числе для аффинажных заводов. Участники рынка не уверены, что банки смогут к этому моменту начать полноценно использовать систему.

«Маркировку ювелирных изделий отложили до 2022 года, но маркировка слитков начнется с 1 сентября, — сообщил вице-президент компании „Золотой монетный дом“ Алексей Вязовский. — О равенстве участников рынка пока говорить не приходится».

Предположительно, расширенный проект Постановления будет представлен не ранее третьего квартала текущего года. Затем понадобится время на его согласование и утверждение. И за оставшееся время, менее полугода, банки не успеют провести на своей стороне все необходимые внедрения, организовать тендеры, прописать ПО, пройти сертификацию органов безопасности. Возникает также вопрос доступа к банковской тайне.

Михаил Шейбе, стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research, добавил, что перед введением в действие нового законодательства следует убедиться в безопасности и эффективном функционировании ГИИС ДМДК.

В режиме взаимодействия

По словам Арины Самохиной, руководителя направления драгоценных металлов МКБ, доступ к первой части функционала системы открыт с марта, начать работу в ней могут организации, желающие принять участие в добровольной маркировке ювелирных изделий и их отслеживании на всех этапах оборота.

Но ответ НФА не оставляет сомнений: банковское сообщество озабочено сложившейся ситуацией. Рынку требуются Постановление Правительства с четким описанием процессов и сроков внедрения ГИИС ДМДК, а также «разработанные федеральными органами исполнительной власти при участии Банка России технические требования, которые должны отражать особенности деятельности кредитных организаций на рынке драгоценных металлов и способствовать их бесперебойной операционной работе в этом сегменте рынка», убежден Василий Заболоцкий.

НФА инициировала обсуждение проблем с внедрением ГИИС ДМДК с Минфином России, Гознаком и ЦБ РФ, подготовила предложения.

«Надеемся, что в третьем квартале этого года Гознаком будет начато детальное обсуждение с техническими специалистами банков технического задания для системы с учетом специфики кредитных организаций, — сказал руководитель СРО. — Минфин также выразил готовность направить сотрудников министерства и Федеральной пробирной палаты для участия в таких обсуждениях».

На вопрос «Б.О», учитывается ли в ходе внедрения новых инструментов мнение банковского сообщества, в НФА ответили, что «взаимодействие осуществляется в постоянном режиме».

«Да, безусловно учитывается, — уверена Арина Самохина. — Создать такую систему и обеспечить ее долгосрочную эксплуатацию без активного привлечения федеральных органов власти и представителей бизнеса невозможно. Именно поэтому этапы строительства системы часто являются предметом обсуждения на различных площадках».

Золото с разницей 20%

Ожидания рынка распространяются также на изменение системы налогообложения. Инвестиционные монеты уже законодательно освобождены от НДС, как и драгоценные металлы на обезличенном металлическом счете в банке. Поэтому вложения в эти инструменты — самые выигрышные, отметила Арина Самохина. Осталось решить вопрос с ювелирным золотом и серебром (по нему НДС придется оставить) и слитками (инвестиционные слитки придется делать номерными, чтобы подвести под отмену НДС), считает Алексей Вязовский.

Анна Самохина напомнила, что НДС на золото можно не платить, если приобретать слитки и хранить их в банке. В этом случае придется оплачивать аренду хранилища. Еще одно преимущество хранения золота в банке: если слиток физически не переходит к владельцу, не возникает вопрос подлинности при его перепродаже.

«Очевидно, что НДС на слитки надо отменять как можно скорее. Золото и серебро одной и той же пробы в монетах и слитках имеют разницу в стоимости в размере 20%! Это ненормально! — бескомпромиссно заявила эксперт, который видит в упразднении налога одни только плюсы. — Отмена НДС приведет к резкому (в 2-3 раза) увеличению оборотов драгоценных металлов среди населения». «У инвестиционного спроса на слитки в драгметаллах, безусловно, есть потенциал: он может показаться привлекательным состоятельным инвесторам как некая диверсификация активов», — добавил Михаил Шейбе.

ФНС озвучила условия

Минфин, ЦБ и участники рынка драгметаллов, по словам Василия Заболоцкого, поддерживают целесообразность отмены НДС на слитки. Но обсуждение данного вопроса началось еще в 2017 году, и конца ему пока не видно. Соответствующий законопроект удалось внести в Госдуму летом 2019 года, но уже спустя пару месяцев он был отозван на доработку, точнее — «положен под сукно».

Тормозит процесс ФНС по причине выпадения доходов и рисков махинаций с драгметаллами со стороны физлиц. В январе 2021 года ведомство озвучило условия для согласия на отмену НДС, и они вовсе не ограничиваются контролем за товарами через систему.

«Все случаи, когда изначально существует некий товар, который поступает без НДС, а потом его превращают в товар „НДС-ный“, потенциально содержат риски», — сообщил Сергей Семенов, начальник отдела НДС управления налогообложения юридических лиц ФНС. В то же время, по словам чиновника, в налоговой службе понимают, насколько велико значение этого шага для развития рынка драгметаллов.

Представитель ФНС назвал меры, позволяющие компенсировать выпадающие доходы:

отказ от специальных режимов налогообложения;

внедрение системы маркировки драгоценных металлов;

введение налоговых агентов.

Мошенники уходят с рынка или исправляются

Замглавы Минфина Алексей Моисеев озвучил взгляд министерства на перспективу отмены НДС на золото в ходе сессии XIII Международного форума «Российский рынок драгоценных металлов» RBF-2020. По словам чиновника, «чем быстрее и эффективнее будет внедрена ГИИС ДМДК, тем быстрее будет рассмотрен вопрос отмены НДС». Он подчеркнул, что система «должна продемонстрировать свою эффективность, а именно показать, что отсутствуют риски перетекания инвестиционного золота в ювелирную отрасль». По его мнению, стабильная работа ГИИС — не только необходимое условие отмены НДС на золото, она позволит решить острую проблему с недобросовестными участниками рынка, что важно для повышения доверия населения к отрасли и исключения мошеннических схем ухода от НДС.

Замминистра затруднился точно оценить количественный результат внедрения системы (количество легального инвестиционного золота), но уверен, что «легальный рынок значительно вырастет». Уже на этапе подготовки к внедрению ГИИС ДМДК видна тенденция: недобросовестные игроки на рынке драгметаллов либо исправляются, либо покидают его, заверил Алексей Моисеев.

Предпосылки для дедолларизации

Сторонники отмены НДС на инвестиционные драгметаллы ссылаются на страны, где уже накоплен позитивный опыт. Правда, причины и эффекты от налоговых реформ в сфере драгметаллов в разных экономиках различаются.

«В ЕС нет сектора золотодобычи, поэтому здесь с отменой НДС решали специфическую проблему, а именно — покончить с аферами с возвратом НДС на золотые и серебряные слитки, — рассказал Алексей Вязовский. — Из-за этого страны Евросоюза ежегодно теряли значительные средства. С отменой НДС проблему удалось частично решить (хотя проблемы с отмыванием денег через сделки с драгметаллами все равно осталась)».

Цели, которые преследовали власти Китая и Гонконга (дедолларизация сферы сбережений, развитие собственной золотодобычи через стимулирование частного спроса), схожи с теми, что ставит правительство России (особенно сейчас — в период обострения торговых войн и формирования в мире новых валютных зон). Перемены в том числе приведут к уменьшению размеров валютных депозитов (увеличивающих риски девальвации национальной валюты).

Сегодня золото как инвестиционный инструмент занимает в России всего лишь шестую позицию. Алексей Вязовский отмечает, что примеры Китая, Гонконга, стран ЕС показывают: при отмене НДС популярность драгоценных металлов с точки зрения инвестиций резко набирает обороты.

«Важно отметить инвестиционную и спекулятивную инерцию, провоцирующую рост спроса после отмены НДС, — уточнил Михаил Шайбе. — Текущее законодательство в отношении оборота драгметаллов в Китае действует с 1994 года, экономика Китая с того момента выросла более чем в 25 раз, а соответственно и спрос на золото (которое значительно выросло в цене)».

Золото — источник контрасанкций

«Отмена НДС на операции со слитками может стать внутренним ответом на внешнее давление со стороны западных стран. Закон о покупке слитков без НДС призван увеличить количество вкладчиков в золото из числа физических лиц на 15–20% минимум, — добавила Арина Самохина. — Привлечение новых инвесторов — физических лиц улучшит финансовое состояние золотодобывающих компаний, что окажет благотворное влияние на общее экономическое развитие России».

«Мы видим большой потенциал в развитии такого инструмента инвестирования населения, как слитки драгоценных металлов, в случае отмены НДС. На российском рынке имеется существенный неудовлетворенный спрос на них. Эта проблема стала особенно заметной во время пандемии, когда золото оказалось наиболее надежным активом для инвестиций. Российские инвесторы очень заинтересованы в инвестициях в золото, поскольку считают его надежным активом для защиты накоплений в кризисные времена, а также хорошим способом для хеджирования от инфляции. Например, по оценкам WGC (Всемирного совета по золоту), в случае отмены НДС спрос на золото в России составил бы не менее 50 тонн в год», — сказал Василий Заболоцкий.

Слитки оказались в дефиците

Перспективы более чем внушительные, если учесть, что в прошлом году, по данным Минфина, объем добычи составил 291,2 тонны (рост по сравнению с 2019 годом — на 1,8%). Общий объем производства драгметалла снизился на 1%, до 340,2 тонн.

Александр Тучков, исполнительный директор департамента глобальных рынков «Сбера», выступая на сессии RBF-2020, сообщил, что на российском рынке имеется существенный неудовлетворенный спрос на слитки драгметаллов, по сравнению с объемами добычи золота в России объемы инвестиций физлиц в золото незначительны. По словам спикера, проблема стала особенно заметной во время пандемии, когда золото оказалось наиболее надежным активом для инвестиций.

Впрочем, Михаил Шейбе также подчеркнул и другие препятствия для активного роста спроса: они связаны с хранением золота и необходимых бумаг к нему, а также с возможностью реализации физическим лицом приобретенного слитка.

НДФЛ пока вне поля зрения

В российском законодательстве предусмотрено два вида налога на операции с драгоценным металлом: помимо НДС есть еще НДФЛ в размере 13%, уплачиваемый при продаже драгметалла с металлического счета, а также при реализации золотых монет или слитков.

«Если драгоценный металл находился в собственности более трех лет, то с суммы, вырученной от его продажи, платить НДФЛ не требуется. В противном случае налог заплатить придется. При этом сумму облагаемого НДФЛ дохода можно уменьшить за счет имущественного вычета. Размер вычета — не более 250 тыс. рублей за год», — уточнила Арина Самохина.

На вопрос «Б.О», только ли НДС имеет смысл корректировать или для достижения целей дедолларизации экономики путем развития сектора золотодобычи нужно отменять и НДФЛ, и налог на прибыль, Алексей Вязовский ответил:

«Возможно, стоит обсудить отмену НДФЛ при владении слитком драгоценного металла свыше трех лет. Инвестиции в драгоценные металлы в физической форме вполне можно подвести под ГИИС и распространить на них те же льготы».

Золото реальное, рубль — цифровой

В связи с планами по введению в России цифрового рубля возникает и другой вопрос: есть ли вероятность, что в будущем инвестиционное золото можно будет купить только за крипторубли? Алексей Вязовский считает, что таких предпосылок нет. История с цифровым рублем «выглядит пока как дань современной финансовой моде, но не как что-то, что будет реально востребовано рынком и населением».

«Правила использования цифрового рубля будут установлены Банком России. Мы не ожидаем, что Банком России будут вводиться ограничения применительно к расчетам в устоявшемся текущем формате», — заявил Василий Заболоцкий.

В то же время Анна Самохина не исключает, что в будущем золото в России можно будет купить только за цифровые рубли.