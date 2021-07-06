Как правильно занести код единицы измерения в счет-фактуру

Код единицы измерения в счете-фактуре приводится в основной таблице этого документа. Рассмотрим, откуда он берется и всегда ли обязательно его указывать.

Для чего нужен и где взять код единицы измерения

Указание кода единицы измерения требуется в графе 2 основной таблицы счета-фактуры. По каждой строке этот код коррелирует с его буквенным обозначением, приводимым в соседней графе 2а.

В указанных единицах измерения в графе 3 показывается количество отгруженного товара (выполненных работ, услуг), а в графе 4 — цена одной единицы. Соответственно, в графе 5 (путем перемножения цифр, содержащихся в графах 3 и 4) формируется общая стоимость отгрузки одного наименования. В разных строках таблицы счета-фактуры единицы измерения могут быть разными, но принцип их использования сохраняется.

С 1.07.2021 действует новый бланк счета-фактуры, в т.ч. корректировочного, в редакции постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534. Обновление бланка вызвано внедрением системы прослеживаемости товаров. Использовать новый бланк обязаны все налогоплательщики, несмотря на то, что старт системы прослеживаемости перенесли.

Указание кода единицы измерения свидетельствует о том, что единица взята из утвержденного на государственном уровне справочника. Цель создания такого классификатора заключалась в унификации применяемых на территории РФ единиц измерения. Для пользователя его наличие представляет определенное удобство и избавляет от необходимости придумывать свои собственные единицы. Этот справочник утвержден постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1995 № 366 и официально называется «ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения».

Что делать, если единицы измерения нет в классификаторе

Если применяемой налогоплательщиком единицы измерения в справочнике нет, то возможны 3 пути:

Попробовать подобрать единицу, подходящую по смыслу. Чаще всего та, которую привыкли использовать, успешно заменяется на штуку (код 796). Не указывать единицу вообще, проставив прочерк в графах 2, 2а и 3. Это допускают подп. «б» и «в» п. 2 раздела 2 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (см. также письмо Минфина РФ от 10.02.2012 № 03-07-09/06). Указать собственную единицу.

Как оценивается при отгрузке услуга

Услуга или работа чаще всего может быть оценена в штуках. Например:

однотипный ремонт нескольких изделий может быть оценен по количеству этих изделий;

выполненная работа в итоге имеет какой-то результат, который можно оценить количественно;

предоставление в аренду даже нескольких единиц по одному договору можно считать одной штукой за месяц при неизменности количества объектов, сдаваемых в аренду;

также количество услуг может соответствовать количеству предоставленных в аренду объектов при условии их одинаковой стоимости.

Если оценка количества оказанной услуги затруднительна, можно воспользоваться возможностью вообще не указывать для нее единицу, проставив в графах 2 , 2а, 3 прочерки, а в графах 4 и 5 — ее цену и общую стоимость.

Последствия ошибки в указании единицы измерения

Ошибки в указании единицы измерения и ее кода в счете-фактуре не влекут за собой негативных последствий в отношении принятия НДС к вычету. Это подтверждается письмами МФ РФ от 08.09.2014 № 03-07-09/44915 и от 26.08.2014№ 03-07-09/42594.

Итоги

Единицы измерения в счете-фактуре, как правило, проставляются в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения. А при отсутствии единицы измерения в классификаторе в счете-фактуре возможно указать либо единицу, подходящую по смыслу, либо собственную. В случае оказания услуг, выполнения работ в графах 2 и 2а вместо кода единицы измерения и наименования единицы может быть проставлен прочерк.