Как платить налог на имущество упрощенцам

Организации на УСН уплачивают налог на имущество организаций только с недвижимости, которая облагается по кадастровой стоимости. От уплаты налога с имущества, которое облагается по среднегодовой стоимости, они освобождены. Какие еще особенности при налогообложении имущества учитывать упрощенцам, рассказала ФНС в письмах от 16.04.2021 г. № БС-4-21/5193, от 23.06.2021 г. № БС-4-21/8805@.

Как платят налог на имущество упрощенцы

По общему правилу, упрощенцы освобождены от уплаты налога на имущество организаций.

Исключение составляет недвижимость, налоговую базу по которой определяют исходя из кадастровой стоимости. В таком случае у упрощенцев возникает обязанность платить налог на имущество.

Организации на УСН уплачивают налог на имущество со следующих объектов недвижимости, принадлежащих ей на праве собственности или праве хозяйственного ведения:

административно-деловые, торговые центры и помещения в них;

нежилые помещения, если они предназначены для размещения офисов, торговых объектов, объектов общепита и бытового обслуживания;

жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС.

Только с перечисленных объектов недвижимости организация на УСН платит налог на имущество. На это обратила внимание ФНС в письмах от 16.04.2021 г. № БС-4-21/5193, от 23.06.2021 г. № БС-4-21/8805@.

Условия уплаты налога на имущества упрощенцами

Условием применения кадастровой стоимости является включение недвижимости в перечень, определяемый региональными властями. Власти должны утвердить перечень имущества, по которому налог на имущество уплачивают по кадастровой стоимости, не позднее 1 числа очередного года.

При этом следует учитывать, что:

если перечень имущества, по которому налог на имущество уплачивают по кадастровой стоимости, на 1 января очередного года не принят, налог на недвижимость исчисляйте по среднегодовой стоимости;

если на 1 января очередного года в перечне имущества, по которому налог на имущество уплачивают по кадастровой стоимости, вашей недвижимости нет, платите налог на имущество по среднегодовой стоимости;

если в перечне имущества, по которому налог на имущество уплачивают по кадастровой стоимости, ваш объект в поименован, но кадастровая стоимость по нему определена только в течение года, платите налог на имущество исходя из среднегодовой стоимости;

если ваша недвижимость в перечне имущества, по которому налог на имущество уплачивают по кадастровой стоимости, не поименована, то налог на имущество в отношении нее платить вообще не надо.

Дата начала применения кадастровой стоимости определяется по сведениям из ЕГРН.

Если в течение года кадастровая стоимость была изменена, то по ней считайте налог на имущество только с 1 января следующего года. Исключение — если была изменена кадастровая стоимость недвижимости вследствие установления ее рыночной стоимости. Тогда сведения об этом, внесенные в ЕГРН, надо учитывать с даты начала применения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.

Если имущество образовано при разделе недвижимости, включенной в перечень имущества, по которому налог на имущество уплачивают по кадастровой стоимости, то такой вновь образованный объект недвижимости также облагается по кадастровой стоимости. Ее надо учитывать на день внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.