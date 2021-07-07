Еще раз про маркировку товаров: какие изменения внесли в КоАП

Лучшим способом защиты рынка от нелегального оборота является маркировка, то есть нанесение на каждую единицу продукции специальных знаков, позволяющих получить всю информацию о товаре. Чтобы маркировка достигла своей цели, государство ужесточило ответственность и внесло изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Меры защиты направлены исключительно против недобросовестных участников рынка. Для честного бизнеса мы составили карточки, которые помогут не совершить ошибки и не получить штрафы.

Еще раз: что такое маркировка?

Маркировка — это нанесение на товар средства идентификации в виде специального штрих-кода и передача в систему маркировки «Честный ЗНАК» сведений о нанесении средства идентификации.

Для маркировки товаров в России был выбран DataMatrix-код — двухмерное средство идентификации.

Почему DataMatrix? Потому что у него очень высокая степень защиты, следовательно, дублировать его содержание почти невозможно, что в свою очередь защищает маркированные товары от подделывания. DataMatrix-код может содержать информацию о товарном знаке или наименовании предприятия-изготовителя, всю сопутствующую информацию о продукте и его движении от изготовителя до потребителя.

На какие отрасли распространяется маркировка?

Обязательной маркировка товаров средствами идентификации стала с 2019 года, когда были приняты правила маркировки табачной продукции и обуви. К 2024 году к системе присоединятся все группы товаров, и она охватит уже все отрасли промышленности.

Товары, подлежащие обязательной маркировке, разделены на десять товарных групп. Это:

табачные изделия;

меховые изделия;

обувь;

лекарственные препараты для медицинского применения;

парфюмерия;

фототовары;

шины;

одежда и белье;

молочная продукция.

Почему нельзя торговать товарами без маркировки?

Государство постоянно борется с недобросовестными участниками рынками, чтобы потребители имели возможность покупать легальный и качественный товар.

Во-первых, немаркированная продукция может оказаться нелегальной, не стоит принимать ее на баланс и продавать.

Одновременно с этим реализация немаркированных товаров является административным правонарушением и повлечет за собой наложение штрафа от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией предметов нарушения, а для юридических лиц — от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией предметов нарушения.

Что будет, если не передать сведения об обороте товара в «Честный ЗНАК» вовремя?

За отсутствие регистрации в системе с 1 декабря 2021 года можно будет получить предупреждение или штраф от 1 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф может достигать от 50 до 100 тысяч рублей.

Такой же штраф может быть применен, если вы не передали в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК» сведения о передаче товаров третьему лицу при помощи электронного документооборота, УПД (универсальный передаточный документ) с кодами маркировки товаров. Эти правила распространяются на все товарные группы (табак, обувь, фототовары, шины, лекарства, духи, легпром), кроме товарной группы «Молоко». В отношении молочной продукции до декабря 2022 года можно передавать УПД без указания кодов маркировки, а с 1 декабря 2023 — с указанием кодов маркировки. Информация по лекарственным препаратам передается в систему путем отправки упрощенных схем оприходования 702.

Важно соблюдать также сроки передачи информации в систему маркировки «Честный ЗНАК». Закон дает 3 дня на отправку данных о передаче прав на товары. После получения товара также дается 3 дня на отправку в систему подтверждения получения товаров. К примеру, если товар принят в понедельник, то продавать его можно сразу же, но подтвердить получение нужно не позже среды. Штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение сроков передачи сведений в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК» будут применяться с 1 декабря 2021 года.

Однако для молочной продукции предусмотрено поэтапное введение обязательной маркировки и обязанности передавать сведения в систему: 1) для сыров и мороженого — нанесение средств идентификации и представление в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК» сведений о нанесении средств идентификации и вводе в оборот с 1 июня 2021 г. , сведений о выводе из оборота указанной молочной продукции путем розничной продажи — с 20 января 2022 г., сведений о выводе из оборота путем розничной продажи указанной молочной продукции со сроком годности более 40 дней — с 1 июня 2022 г.; 2) для молочной продукции со сроком годности более 40 дней (соответствующей определенным кодам ТН ВЭД) — нанесение средств идентификации и представление в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК» сведений о нанесении средств идентификации и вводе в оборот — с 1 сентября 2021 года, сведений о выводе из оборота указанной молочной продукции путем розничной продажи с 1 июня 2022 г., сведений об обороте и сведений о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, указанной молочной продукции — с 1 сентября 2022 г. 3) для молочной продукции со сроком хранения до 40 суток (включительно) соответствующей определенным кодам ТН ВЭД) — нанесение средств идентификации и представление в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК» сведений о нанесении средств идентификации и вводе в оборот — с 1 декабря 2021 года, сведений о выводе из оборота указанной молочной продукции путем розничной продажи 1- с 20 января 2022 г., сведений об обороте и сведения о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу — с 1 сентября 2022 г.

Как связаны цены на табачную продукцию с маркировкой?

Маркировка помогает контролировать нарушения цен. На каждой пачке сигарет должны печататься сведения о максимальной розничной цене (МРЦ), продавать товар выше указанной стоимости запрещено. Закон запрещает также продавать товар ниже установленной государством единой минимальной розничной цены (ЕМРЦ).

Информация о МРЦ и ЕМРЦ содержится в коде маркировки, поэтому если предприниматели нарушают требования законодательства, система сможет это отследить. Завышение цены на табак повлечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц — в размере от 50 000 рублей или дисквалификацию на срок до трех лет ;

; на юридических лиц — в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации табачных изделий за весь период, в течение которого совершалось правонарушение (но не более одного года).

А за занижение цены продажи можно попасть под действие КоАП и должностные лица должны будут заплатить штраф 50 тысяч рублей или получить дисквалификацию на срок до трех лет. Для юридических лиц штраф может достигать 100 тысяч рублей.

Что делать, если товар, который вы продаете, уже «выбыл», и почему дублируют коды?

Если вы торгуете табачными изделиями, то до продажи еще на кассе целесообразно проверять статус кодов маркировки. Если при проверке обнаружен статус кода «выбыл», то высока вероятность того, что код был скопирован и является поддельным.

Не забывайте, что недобросовестные участники оборота пытаются дублировать легальные коды маркировки. Они покупают легальную табачную продукцию и копируют коды маркировки. Такую продукцию продавать нельзя.

С 1 декабря 2021 года вступают в силу положения КоАП, и высока вероятность, что вас оштрафуют, если вы не будете следить за статусом кода маркировки продаваемой табачной продукции. Должностным лицам это грозит предупреждением или штрафом от 1 до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей.

Ввод и вывод продукции из оборота. Что нужно помнить?

Перед тем, как начать продавать товар, следует настроить кассу для работы с маркированными товарами, заключить дополнительное Соглашение с вашим ОФД на передачу данных в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК» и обязательно сканировать коды на товарах при продаже. Это требование распространяется на все товарные группы, кроме отдельных видов молочной продукции. Но с 20 января 2022 года будут действовать также для молочной продукции сроком годности 40 дней и менее и с 1 июня 2022 года для продукции сроком годности более 40 дней.

Если не передавать в систему маркировки сведения о розничной продаже товара посредством ККТ, можно опять-таки попасть под действие КоАП. Сегодня за такие действия должностным лицам это грозит уплатой штрафа в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, а юридическим лицам — предупреждением либо штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Но с декабря 2021 года размер штрафов увеличится до 10 тысяч рублей для должностных и до 100 тысяч для юридических лиц.

Стоит также избегать невнесения или внесения недостоверной информации в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК в отношении разрешительной документации на товар (сертификат соответствия/декларация о соответствии и прочее). Исключение составляют остатки товаров, маркируемых по упрощенной схеме. Штраф за отсутствие соответствующей документации такой же — до 10 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для юридических.

Чей товар?

Обязательно проверяйте перед возвратом товара в оборот, был ли он ранее реализован именно вами. Чужой товар могут возвращать по ошибке покупатели или недобросовестные участники оборота. Если в оборот будет возвращен товар, который ранее вами не реализовывался, то это может привести к передаче недостоверных сведений в информационную систему маркировки «Честный ЗНАК» и к уплате штрафа.

Соответствующая норма КоАП вступает в силу с 1 декабря 2021 года. Для должностных лиц предусмотрено предупреждение или штраф от 1 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Правило распространяется на все товарные группы (табак, обувь, фототовары, шины, духи, легпром) кроме лекарственных препаратов и молочной продукции.