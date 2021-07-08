Сколько налогов заплатит наследник бизнеса?

Действующее законодательство слабо регулирует вопросы налогообложения при наследовании бизнеса, а в некоторых сферах до сих пор то и дело возникают неразрешённые споры. Постараемся рассмотреть, какие налоги должен будет заплатить наследник бизнеса и с чем придётся столкнуться в данном случае.

Наследование ИП

Если умерший наследодатель был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, переход бизнеса невозможен.

К наследникам переходят активы предпринимателя, которые с точки зрения налогового законодательства являются доходом наследника и согласно п.18 ст.217 НК РФ не облагаются налогом. Исключение составляют вознаграждения, получаемые наследниками авторов произведений и патентов – с них налоги будут взыскиваться в установленном порядке.

Но к наследникам помимо активов переходят и долги, в том числе – некоторые налоги. Так, в случае вступления в наследство необходимо возместить ранее неуплаченный индивидуальным предпринимателем транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физлиц.

Следует отметить, что государственная регистрация ИП прекращается в день его смерти, то есть последующее начисление налогов является незаконным.

Что касается остальных налогов – они аннулируются. То есть ФНС не сможет истребовать НДФЛ на ОСНО за себя и сотрудников, а также предусмотренные иными системами налогообложения платежи (УСН, ПСН, ЕСХН, НПД).

На практике из-за данных нюансов чаще всего страдают работники бывшего ИП – за них не были уплачены соответствующие налоги и страховые взносы, то есть юридически определённый период работы не может быть зафиксирован. Если же после смерти ИП выплаты будут совершены в пользу государства, наследник имеет полное право истребовать полагающиеся ему суммы.

Наследование юридических лиц

Что касается наследования доли в ООО, тут может возникнуть несколько спорных моментов. В отличие от ИП, наследники при получении наследства не получают активы умершего, к ним переходит соответствующая доля юридического лица. Согласно вышеуказанному п.18 ст.217 НК РФ за данную операцию налог также не уплачивается.

Если умерший был единственным участником ООО, то компания переходит к наследникам безусловно.

Если участников в ООО несколько, то возможны следующие варианты развития событий.

В уставе либо ином учредительном документе могут быть прописаны условия наследования долей. Соответствующая часть может безусловно переходить наследникам либо же выкупаться другими участниками. Если в уставе не указаны принципы наследования долей, вопрос о дальнейшем управлении компанией решается другими участниками. Они могут позволить наследнику стать полноценным членом ООО либо же выплатить действительную стоимость доли на основании расчета стоимости чистых активов Общества. Доля умершего при этом переходит к Обществу и может быть распределена среди участников Общества.

Фактически наследник получает наследство, которое не облагается налогом, но на практике всё не так однозначно. Дело в том, что налогом не облагается лишь первая операция, то есть получение доли юридического лица. А вот выплата действительной стоимости доли наследнику при отказе на переход доли является уже другой операцией и не относится к наследованию. Соответственно наследник при получении оплаты за долю обязан будет уплатить НДФЛ в размере 13%.

Пример такого варианта развития события – решение Верховного суда по делу № 46-КАД21-1-К6. Дмитрию Лябаху по наследству переходила доля в ООО ООО «Виконт-Экспресс», но собрание участников отказалось принимать нового участника и выплатило ему соответствующую стоимость. Впоследствии ФНС истребовала у Лябаха НДФЛ за данную операцию, суд подтвердил правомочность налоговых органов.

Ещё один нюанс – если компания находится в состоянии банкротства, то наследство не передаётся.

Заключение

При наследовании активов индивидуального предпринимателя либо долей в ООО по общему правилу само наследство не облагается налогом. Но следует обращать внимание на ранее возникшие налоговые обязательства, а также будущие выплаты в случае наследования доли юридического лица.