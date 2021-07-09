Начислен штраф — проводка по такой операции будет иметь корреспонденцию счетов, зависящую от того, кому предназначаются штрафные санкции. О том, кто может быть их получателем и как это определит запись операций по начислению и уплате штрафов и пеней, читайте в нашей статье.

Виды существующих штрафных санкций

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как проводками отразить штраф или пени в бухгалтерском учете, разберемся, какими могут быть санкции такого рода. Делятся они на две группы:

Начисляемые друг другу контрагентами в связи с нарушением договорных обязательств. Возникающие в случае неисполнения налогового законодательства.

Санкции первой группы предусматриваются в текстах заключаемых между контрагентами договоров как взаимные и могут в равной степени возникать у каждой из сторон. Например, для покупателя обычно устанавливают пени за задержку платежа, а для поставщика — за нарушение срока поставки. Более серьезные санкции (в виде штрафа) призваны обеспечить выполнение обязательств, серьезно влияющих на сам факт функционирования контрагента либо приводящих к существенным для него потерям (в т. ч. из-за невыполнения обязательств перед третьим лицом). Размер санкций, возникающих между контрагентами, указывается в договоре либо прямо (как, например, величина процентов за каждый день просрочки оплаты или поставки), либо путем описания алгоритма расчета.

Ситуации, в которых начисляются пени и штрафы за нарушения налогового законодательства, приведены в НК РФ, там же есть указания на их конкретные размеры, а в необходимых случаях — на алгоритмы расчета. Здесь плательщиками санкций обычно становятся налогоплательщики, хотя в ряде случаев (например, задержка возврата излишне уплаченного в бюджет налога или суммы подлежащего возмещению НДС) ответственность такого же рода установлена и для налоговых органов.

Таким образом, конкретное юрлицо может оказаться как плательщиком, так и получателем платежей обоих групп, и бухгалтерские проводки по штрафам и пеням будут возникать у его не только при учете расходов по ним, но и при отражении доходов.

Отражение в бухгалтерском учете санкций по договорам с контрагентами

Как в бухучете проводками отразить штрафы или пени, возникающие в отношениях с контрагентами? Расходы или доходы, образующиеся у юрлица в этом случае, относятся к числу прочих (п. 7 ПБУ 9/99 и п. 11 ПБУ 10/99, утвержденные приказами Минфина России от 06.05.1999 № 32н и № 33н). План счетов бухучета (утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) рекомендует для их отражения использовать счет 91, по кредиту которого будут показываться доходы, а по дебету — расходы.

Корреспондирующим счетом для счета 91 в проводке по отражению штрафа или пени в бухгалтерском учете станет счет учета расчетов 76, к которому Планом счетов бухучета предусмотрено открытие субсчета, именующегося «Расчеты по претензиям». Аналитика на этом субсчете организуется по контрагентам и каждой возникающей претензии.

То есть записи проводок по начислению штрафных санкций будут иметь следующий вид:

Дт 91 Кт 76 у юрлица, отражающего адресованную ему претензию (т. е. свой расход);

Дт 76 Кт 91 у юрлица, выставившего претензию своему контрагенту и рассчитывающего на поступление средств в свой адрес.

Сумма, сопровождающая эти проводки, для обеих записей будет определяться одинаково: как соответствующая объему начислений, либо признанных должником, либо установленных судом (п. 10.2 ПБУ 9/99, п. 14.2 ПБУ 10/99). Соответственно, и момент отражения в учете совпадет с моментом либо признания, либо принятия судебного решения.

Оплата санкций выразится проводкой Дт 76 Кт 51 (перечисление контрагенту) или Дт 51 76 (поступление от контрагента).

Как отразить в бухучете начисление и уплату налоговых пеней и штрафов

Основанием для выполнения проводок по пеням или штрафам, начисляемым к уплате в бюджет, служат документы с суммами этих платежей, выставляемые налоговым органом:

решения по результатам проведенной проверки;

требования об уплате налогов (взносов).

Для налогоплательщика они представляют собой расход, отражать который нужно на счете 99 или на счете 91 — в зависимости от вида налога.

Корреспондирующим счетом для налоговых санкций станет счет 68, на котором для каждого из налогов (взносов) в аналитике следует выделить и пени, и штрафы.

Начисление санкций в пользу налоговых органов, таким образом, отобразится записью Дт 99 (91) Кт 68, а проводка по уплате штрафа или пеней будет выглядеть так: Дт 68 Кт 51.

Если же плательщиком санкций в адрес юрлица оказывается налоговый орган, то бухгалтерские записи в этом случае окажутся аналогичными применяемым при расчетах по подобным платежам, возникающим по договорным взаимоотношениям с иными контрагентами:

Дт 76 Кт 91 — начисление дохода по санкциям;

Дт 51 Кт 76 — поступление средств для их оплаты.

Отнесение на счет 99 такого дохода Планом счетов бухучета не предусмотрено. Использование же в этой проводке счета 91 свидетельствует о предпочтительности отражения через счет 91 и налоговых санкций, уплачиваемых налогоплательщиком, поскольку это обеспечивает более удобное сопоставление доходов и расходов.

Итоги

Отражаемые в учете санкции в виде пеней и штрафов возникают:

в отношениях между контрагентами в связи с нарушением договорных взаимоотношений;

при несоблюдении требований налогового законодательства.

И в том, и в другом случае конкретное юрлицо может оказаться как плательщиком, так и получателем платежей по санкциям. То есть проводки по штрафам и пеням отразят у него в учете либо расход, либо доход:

по расчетам с контрагентом — Дт 91 Кт 76 (расход) либо Дт 76 Кт 91 (доход);

по налоговым платежам — Дт 99 (91) Кт 68 (расход) либо Дт 76 Кт 91 (доход).