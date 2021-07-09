Как исполнительский сбор лишил компанию денег на ведение бизнеса

Когда исполнительский сбор можно не платить? Разбираем кейс с ДОЛГ.РФ.

В апреле 2021 года Верховный суд РФ рассматривал дело, когда с компании, которая была солидарным должником по кредиту в 53,7 млн руб., судебные приставы взыскали исполнительский сбор в размере 3,7 млн руб. Компания, изначально опасаясь конфликта с ФССП, перечислила исполнительский сбор в размере шести платежей. После этого, когда заемщик своевременно погасил задолженность перед банком, он решил оспорить начисление ему исполнительского сбора.

Вернуть деньги, незаконно перечисленные судебным приставам, компании удалось только спустя полгода. В это время ей было тяжело вести бизнес, поскольку деньги, которые она могла направить на собственное развитие, были у судебных приставов.

Компания подала иск в суд, заявив, что отсутствие у нее 3,7 млн руб., незаконно перечисленные ФССП, причинили бизнесу убытки в размере 156,9 тыс. руб. Также организации пришлось потратиться на юридическое представительство в размере 50 тыс. руб. Эти средства фирма и решила взыскать с ФССП. Суды удовлетворили требования компании в части компенсации убытков полностью, а в части расходов на юридическое представительство — частично (на 30 тыс. руб.).

Исполнительский сбор — это денежное взыскание, налагаемое на должника в случае пропуска сроков для добровольного погашения долгов или в случае, если с момента получения постановления судебного пристава о немедленном исполнении положений документа прошли 1 сутки, напоминает адвокат АП Москвы Александр Иноядов. Размер исполнительского сбора — 7% от суммы долга, и для должника-организации устанавливается в размере не менее 10 тыс. руб. Решение о его взыскании оформляется постановлением судебного пристава, которое должно быть утверждено старшим судебным приставом. Обжаловать решение судебного пристава можно в судебном порядке.

ФССП в письме от 2014 года предостерегла своих сотрудников от совершения нарушений при взыскании исполнительского сбора. Например, его неправомерно взыскивать в случаях:

если разыскивается ребенок по запросу центрального органа;

если в исполнительном документе содержатся требования о выполнении гражданином обязательных работ;

если в исполнительном документе есть требования выдворить лиц без гражданства или иностранцев за пределы РФ;

если приняты обеспечительные меры на основании решений судов;

если взыскиваются расходы по исполнительным действиям;

если требование уплатить исполнительский сбор поступает повторно;

если взыскание нельзя проводить из-за того, что делом должны заниматься судебные приставы из других городов/регионов.

При этом должника обязаны предупредить, что с него могут взыскать исполнительский сбор, если он своевременно добровольно не погасит долг. От исполнительского сбора могут освободить, если должник не мог погасить долг по уважительным причинам (например, из-за серьезной болезни). Также от исполнительского сбора освобождаются граждане и компании, получившие отсрочку или рассрочку на погашение долга. Также исполнительский сбор не взимается, если судебный пристав арестовал счета должника, и денег на них достаточно для погашения задолженности.

В то же время не всегда исполнительский сбор — негативное явление в правоотношениях. Например, в 2015 году в Санкт-Петербурге организации удалось вернуть долг в 25,5 млн руб. от другой компании именно благодаря исполнительскому сбору в 1,8 млн руб. Еще один житель Санкт-Петербурга смог вернуть 4 млн руб. после того, как судебные приставы обязали его знакомого-должника выплатить исполнительский сбор в 283 тыс. руб.

По данным ФССП на май 2021 года, судебным приставам в пользу бюджета по делам о взыскании исполнительского сбора и иных расходов по совершению исполнительских действий удалось взыскать 46,2 млрд руб. по 6,2 млн исполнительным производствам.

Также ранее мы рассказывали о беседе президента РФ Владимира Путина с главой ФССП РФ Дмитрием Аристовым. Тогда судебные приставы попросили увеличить собственный штат, чтобы контролировать не только коллекторов, но и микрофинансовые организации (МФО).

Президент Ассоциации по работе с проблемными активами Ивaн Рыков отмечал, что увеличением штата судебных приставов проблему взыскания не решить. По словам президента Ассоциации, охватить работу 1600 МФО с филиалами в регионах судебные приставы не смогут, поскольку на каждого из них сейчас приходится в среднем 2,5 тысячи исполнительных производств.