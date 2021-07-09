Законная недвижимость: каких изменений ждать летом

С июня и июля этого года начинают действовать поправки в действующие регламенты и новые важные законы, связанные с недвижимостью. С какими нововведениями придется столкнуться собственникам недвижимого имущества, рассказывает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Выявление собственников заброшенных земельных участков и иной недвижимости

29 июня 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», позволяющий органам местного самоуправления (муниципалитетам) осуществлять поиск собственников объектов недвижимости, которые ранее были учтены в ЕГРН, но у которых отсутствуют сведения об их владельцах.

Данный закон будет распространяться прежде всего на лиц, которые не зарегистрировали право собственности на объекты недвижимости и не платят соответствующие налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц и проч.). Ранее для реестра объектов недвижимости собственник мог указывать только свою фамилию и инициалы, при этом иная информация, позволяющая идентифицировать его как конкретного человека, отсутствовала. Зачастую в такой ситуации находятся владельцы, которые регистрировали право на недвижимость в 1990-х гг., еще до момента вступления в законную силу закона о регистрации прав на недвижимое имущество.

До принятия закона в ЕГРН отсутствовали сведения о наследниках ранее указанного владельца, о нынешних собственниках недвижимости, о том, где они находятся, и т.д. Это создавало препятствия для определения налоговой базы и лица, обязанного уплачивать налог. Также в связи с этим возникали проблемы при осуществлении различных государственных программ — к примеру, госпрограммы расселения ветхого жилого фонда.

Теперь же муниципалитеты смогут осуществлять следующие действия по выявлению собственников ранее учтенной недвижимости, в том числе заброшенных домов и земельных участков:

собирать информацию об объектах недвижимости, которые ранее были учтены, но нынешние собственники неизвестны. Данные могут быть получены из различных источников: например, посредством запроса в органы местного самоуправления, которые на момент регистрации имущества осуществляли учет объектов недвижимости на данной территории;

создавать проекты решения о выявлении собственника конкретного объекта недвижимости и отправлять эти документы правообладателям;

проводить процедуры по установлению собственника данного объекта недвижимости (досудебный и судебный порядок);

направлять заявления о внесении изменений в ЕГРН.

Обоснованный отказ в ипотечных каникулах

Еще один закон, который вступил в силу в конце июня, — Федеральный закон от 26.05.2021 № 149-ФЗ «О внесении изменения в статью 6-1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», обязывающий банки и иные кредитные организации обосновывать свой отказ в предоставлении ипотечных каникул. Теперь у займодателей появилась необходимость включать обоснование в уведомление об отказе в изменении условий кредитного договора.

Данный закон направлен на защиту граждан от злоупотребления банков своими полномочиями. Планируется, что благодаря нововведению количество необоснованных отказов в предоставлении ипотечных каникул уменьшится. Эта норма также позволит сократить практику по реструктуризации долга, поскольку такая процедура является менее выгодной для граждан. Кроме того, стало возможным обжаловать отказ банка в досудебном и судебном порядке.

Таким образом, большее количество заемщиков, оказавшись в трудной финансовой ситуации, не станут объектами исполнительного производства.

Изменение правил долевого строительства

28 июня 2021 г. вступили в законную силу поправки к Федеральному закону от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Теперь установлены новые правила заключения договоров на долевое участие в строительстве: в соответствии с ними, девелопер прежде, чем заключить самый первый договор ДУ, обязан разместить весь пакет проектных документов в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). До этого момента объявлять старт продаж он не имеет права.

Принятые поправки к вышеупомянутому закону устанавливают более жесткие требования для застройщиков (к примеру, может быть введен повышенный контроль за качеством и сроками исполнения строительных работ), прибегающих к использованию денежных средств через механизм эскроу и желающих получить заключение о соответствии проектной документации. Кроме того, они обеспечивают защиту участников долевого строительства от риска получить жилое помещение с опозданием или не получить квартиру совсем.

Новые правила проведения онлайн-собраний жильцов МКД

Вступил в силу и Федеральный закон от 25.05.2020 № 156-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Благодаря ему меняются некоторые правила проведения онлайн-собраний жильцов многоквартирных домов. Теперь их проведение должно осуществляться только через государственную информационную систему ЖКХ.

ЖК РФ закрепляет, что до 1 июля 2021 г. регионы РФ обязаны обеспечить технический доступ всех жильцов МКД к данной системе и привести в соответствие все свои технические системы, которые предоставляют возможность такого доступа. Государственная информационная система ЖКХ позволит учитывать явку участников на собрании, а также определит наличие на нем кворума для признания собрания состоявшимся и для принятия каких-либо решений.

Первое онлайн-собрание может состояться по инициативе одного из жителей МКД либо члена управляющей компании. Однако на онлайн-собрания распространяется общее правило о том, что оно не может проводиться, если согласны (присутствуют) менее 50% собственников.

Плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ

1 июля 2021 г. повысились тарифы на услуги ЖКХ. Правительство РФ утвердило индексы тарифов по регионам — есть предельные значения, за которые региональные власти выходить не должны. В среднем, по России этот рост составил 4%: в Москве тарифы выросли на 4,6%, в Московской области — на 3,6%, в Санкт-Петербурге — на 3,5%.