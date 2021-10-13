Финансы для простого россиянина в будущем: как это будет

Я более 10 лет проработала финансовым журналистом. А еще я на потребительском уровне интересуюсь банками, деньгами, инвестициями, налогами, финансовыми технологиями и так далее.

Решила тут пофантазировать и представить, как будут выглядеть некоторые финансовые штуки для простого россиянина в будущем. Фантазии эти основаны на тенденциях, которые видно уже сейчас. Интересно будет потом проверить, что из этого сбудется, а что — нет.

Банковские карты и наличные постепенно выйдут из оборота

Все будут пользоваться либо оплатой с телефона с NFC, либо некой другой бесконтактной технологией.

При этом вживления каких-то чипов под кожу я не ожидаю — звучит слишком пугающе и большинство людей на такое не согласятся.

Возможно, будет дальше развиваться технология оплаты по глазам, которую сейчас тестируют многие.

Банковские отделения будут постепенно уходить в прошлое

Уже сейчас многие услуги переходят в онлайн, но еще бывает, что для чего-то надо идти в офис. Предполагаю, что эти потребности со временем заменят удаленным консультированием — вроде того, как сейчас есть онлайн-чаты у некоторых банков. А еще иногда бывают нужны документы с настоящей печатью, а электронную справку не везде принимают.

Наверное, в будущем эту проблему решат какими-то более защищенными электронными подписями, которые будут везде и всеми признаваться.

Государство будет знать больше о доходах и расходах людей

Скрыть нелегальные доходы будет сложнее. Уже сейчас государство многое видит. Например, создают сейчас базу недвижимости для аренды, пока на добровольной основе.

Вопреки заблуждениям, налоговая не видит все ваши переводы на карточке и не вычисляет там нелегальные доходы. Но мне кажется, что постепенно к этому мы и придем.

Офисы все больше будут переходить на удаленку

А по некоторым специальностям станет меньше рабочих мест из-за автоматизации. После начала пандемии некоторые работодатели так и не вернули людей в офисы. Это, кстати, относится и к моему последнему работодателю.

А некоторых профессионалов будут нанимать меньше за счет автоматизации процессов. Например, это относится к бухгалтерам и кассирам. Совсем без них вряд ли получится обойтись, все равно для некоторых задач потребуется человек.

Позиция «не экономить» станет роскошью

Уже сейчас со всех сторон мы видим информацию о всевозможных акциях, скидках, промо-кодах, купонах и распродажах. По сравнению с ситуацией даже 10 лет назад информации стало гораздо больше.

Перед покупкой хоть продуктов, хоть техники при желании максимально сэкономить надо внимательно изучить условия каждой акции, понять, где будет выгоднее с учетом всех скидок и баллов. Все это требует времени и сил.

Думаю, со временем поток информации станет только больше, а настоящей роскошью будет позиция «не искать все опции сэкономить».