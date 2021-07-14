Дополнительный тариф страховых взносов при совместительстве

Взносы по дополнительным тарифам начисляются в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на видах работ, выполняя которые они могут получить право на досрочное назначение трудовой пенсии.

Подробности разбираем с экспертомслужбы Правового консалтинга ГАРАНТ Ольгой Волковой.

Нужно ли применять дополнительный тариф страховых взносов в случае, если сестра-хозяйка по совместительству дополнительно занята на работах, отнесенных к тяжелым (младший медицинский персонал, работающий в психиатрических и психоневрологических учреждениях и непосредственно обслуживающий психических больных; спецоценка проведена (класс 3.2))?

Статьей 428 НК РФ установлены дополнительные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков.

Взносы по дополнительным тарифам начисляются в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на видах работ, выполняя которые они могут получить право на досрочное назначение трудовой пенсии.

Перечень таких работ указан в ч. 1 ст. 30 Закона N 400-ФЗ (пп. 1, 2 ст. 428 НК РФ).

Исходя из приведенных норм, страховые взносы на ОПС по дополнительным тарифам должны начисляться, если:

выплата является объектом обложения страховыми взносами;

физическое лицо занято на видах работ, указанных в ч. 1 ст. 30 Закона N 400-ФЗ (смотрите также письма Минфина России от 09.06.2017 N 03-15-06/36267, от 24.03.2017 N 03-15-06/17262, от 21.03.2017 N 03-15-06/16239 (п. 7)).

По ситуации частичной занятости на тяжелых работах и работах, не относящихся к таковым, в письме Минфина России от 01.04.2019 N 03-15-07/22333 (доведено до территориальных налоговых органов письмом ФНС от 04.04.2019 N БС-4-11/6169@) сообщается:

«...В случае частичной занятости работника, оформленной надлежащим образом, в течение месяца как на работах, поименованных в подпунктах 1-18 части 1 статьи 30 Федерального закона N 400-ФЗ, так и на работах, не поименованных в указанных подпунктах, если при этом в организации не ведется раздельный учет выплат работнику за работу во вредных, тяжелых и опасных условиях труда и за работу в нормальных условиях труда, исчисление страховых взносов по соответствующим дополнительным тарифам на ОПС осуществляется плательщиком со всех начисленных в этом месяце в пользу данного работника выплат и вознаграждений, пропорционально количеству фактически отработанных дней (часов) на соответствующих видах работ с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда. Если в организации ведется раздельный учет выплат работникам при их частичной занятости, оформленной надлежащим образом, на работах, поименованных в подпунктах 1-18 части 1 статьи 30 Федерального закона N 400-ФЗ, и на работах в нормальных условиях труда, то исчисление страховых взносов по соответствующему дополнительному тарифу производится в общеустановленном порядке с выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу работников за период работы во вредных, тяжелых и опасных условиях труда».

Иной подход, на наш взгляд, несет риск спора (в том числе гражданского). Поэтому рекомендуем для устранения сомнений обратиться за официальными разъяснениями в Минфин России.