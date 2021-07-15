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С залогового счета банкрота собирают налоги

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Рубрика Банкротство
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Весной 2019 года электрометаллургический завод из Ростовской области был признан банкротом. Его мажоритарным кредитором был банк, который принял решение о продолжении работы предприятия (оно должно было перерабатывать давальческое сырье). Банк смог принять такое решение, поскольку основной производственный комплекс завода находился у него в залоге. ФНС противилась продолжению работы предприятия, указывая, что его деятельность будет убыточной, но ее возражения в расчет не приняли. В результате налоговая служба сообщила, что из-за продолжения деятельности завода он накопил долги перед бюджетом в размере 424,7 млн руб. И погасить их ФНС требовала с залогового счета. В деле разбирался ВС РФ.

Разберем подробности с ДОЛГ.РФ.

В феврале 2020 года завод и принадлежащие ему транспортные средства были реализованы за 6,5 млрд руб. Из них 2,46 млрд руб. — доход, полученный от продажи незалогового имущества. Именно за счет того, что на заводе продолжалась переработка давальческого сырья, имущество предприятия удалось сохранить в ликвидном виде и продать его в 1,3 раза дороже.

В то же время у банкрота накопилась текущая задолженность в размере 4,19 млрд руб. Поскольку вне залога от продажи имущества удалось выручить всего 2,46 млрд руб., ФНС вернула бы в бюджет только часть средств, которые задолжал завод. Тогда налоговая служба направила конкурсному управляющему предприятию требование выделить часть средств с залогового счета для погашения долгов перед государством. Конкурсный управляющий отказал ФНС по причине того, что обязательные платежи в бюджет, хоть и возникли в период эксплуатации имущественного комплекса предприятия, не направлены на сохранение предмета залога.

Суды нижестоящих инстанций поддержали выводы конкурсного управляющего. Они указали, что требования залоговых кредиторов удовлетворяются в приоритетном порядке.

В то же время ФНС сослалась на ч. 6 ст. 138 Закона о банкротстве, где прописано, что текущие налоговые платежи должны погашаться совместно с расходами на обеспечение сохранности залога. Налоги были начислены именно потому, что имущество продолжалось использоваться в производстве. В результате ВС РФ отменил решения нижестоящих судов и направил дело на пересмотр в суд первой инстанции.

У большинства крупных должников есть банки, которые контролируют судьбу всего ликвидного имущества — оно всегда в залоге, отмечает арбитражный управляющий Илья Софонов, член Ассоциации юристов России. И по закону, львиная доля средств (70-80%) всегда достается залоговому кредитору.

«Единственный способ для „посторонних“ ущипнуть от этого пирога — либо через расходы на сохранность залога, либо через расходы, связанные с его продажей. Обычно это стандартный набор: публикации, ЧОПы и т.д.

Но ВС РФ по сути поломал распространенную схему, когда залоговый кредитор намеренно заставлял должника продолжать работать в банкротстве. Ведь в условиях банкротства налоги должник с залогового имущества не платит. Теперь этого нет», — указывает арбитражный управляющий.

В рамках этого дела суд, вероятно, руководствовался тем, что при продолжении хозяйственной деятельности рыночная стоимость предмета залога увеличилась, и в итоге банк-залогодержатель получил от реализации залога в 1,3 раза больше, чем мог рассчитывать, считает адвокат АК «Бородин и Партнеры» Дарья Захарова. Однако непонятно, почему выгода от продажи залога в этом случае не была пропорционально распределена между всеми текущими кредиторами и банком.

«Фактически единственным бенефициаром от сделки стал налоговый орган, что ставит его в неравное положение по отношению к другим текущим кредиторам. Из судебных актов неясно, исследовал ли ВС РФ связь тех налогов, которые будут выплачены за счет предмета залога, с текущей деятельностью предприятия должника. Судебной практикой и так разрешена выплата взносов в ПФР за счет предмета залога (до 20% от стоимости предмета залога могут быть направлены для погашения требований кредиторов I и II очереди, куда входят и взносы в ПФР, а также НДФЛ). Недавно ВС РФ высказался о возможности выплачивать за счет предмета залога имущественный и земельный налоги», — говорит адвокат.

По мнению Ильи Софонова, в дальнейшем позиции ФНС будут еще более укрепляться в рамках банкротства. Единственная оставшаяся льгота на текущий день — это освобождение должников от НДС в конкурсном производстве.

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