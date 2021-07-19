Сверка по налогам и взносам: что про нее нужно знать бухгалтеру

В 2021 г. ФНС ввела новый, временный, порядок сверки по налогам и сборам (письмо от 09.03.2021 № АБ-4-19/2990). Расскажем, как инициировать сверку с налоговой по новым правилам, а не ждать, пока налоговая сама это сделает.

Когда может возникнуть потребность в добровольной сверке

Организация запускает сверку, если хочет убедиться, что перечислила в бюджет все необходимые налоги и сборы и за ней нет задолженности.

Есть смысл сверяться, если организация переезжает (меняет ИФНС) либо ликвидируется или реорганизуется. Дело в том, что сейчас сверка в таких случаях не обязательна (приказ ФНС от 20.12.2018 № ММВ-7-19/822). Но, например, при переезде у новой ИФНС могут возникнуть вопросы по расчетам с бюджетом. И будет дальновидным шагом заранее получить акт сверки в своей первой налоговой, чтобы подкрепить свою позицию не словами, а документом.

Что сверять

Максимальный период, за который можно сверить расчеты, — три календарных года.

Период должен непосредственно предшествовать году проведения сверки.

Как физически проходит сверка

Плательщик направляет в свою налоговую заявление по форме из письма ФНС от 28.10.2020 № АБ-4-19/17644. Возможных способов подачи несколько:

лично;

через МФЦ (это новая возможность);

по почте;

через интернет с помощью оператора ЭДО;

через личный кабинет налогоплательщика с ЭЦП.

Далее налоговая инспекция формирует сверку.

Если в заявлении не указали период сверки расчетов, ФНС сформирует результаты за период с 1 января текущего года по дату получения заявления.

Если в заявлении не указали КБК, по которым нужна сверка, ФНС проводит сверку по всем КБК, по которым были оплачены налоги, сборы и взносы.

ФНС может отказать в сверке, если:

обратились в ИФНС не по месту учета,

указали КБК по тем налогам, по которым нет оплат,

если в заявлении на сверку нет полных реквизитов плательщика,

если заявление подали через представителя, не уполномоченного приказом или доверенностью.

Письмо-отказ в проведении сверки ФНС направляет в течение пяти дней со дня получения заявления на сверку, с обоснованием причины отказа.

Если данные организации отличаются от данных ФНС, то тогда налоговая сверяет данные из своих информационных ресурсов с данными из первичных документов организации.

Сколько времени занимает сверка

Раньше срок сверки составлял 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.

Если были разногласия, срок увеличивали до 15 рабочих дней. Это правило отменили.

Первичный акт сверки налоговая отправляет плательщику, как и раньше, в 30-дневный срок.

Если вы с чем-то не согласны, направляете в налоговую акт сверки с разногласиями. Ответ на свой акт получите в течение 30 календарных дней с даты его регистрации в ФНС.

Новый порядок не предусматривает каких-либо особенностей проведения сверки для крупнейших налогоплательщиков. Процедура едина для всех категорий. Перестало действовать требование об обязательной ежеквартальной сверке с крупнейшими налогоплательщиками.

Таблица «Какие документы можно получить от налоговой при сверке»