Камеральная проверка уточненной декларации: что про нее нужно знать?

Если компания или коммерсант выявят недочеты в представленныx ранее декларациях или расчетах, то отчетность нужно скорректировать. Уточненную декларацию следует представить на том же бланке (в электронном формате), на котором нужно было составить первичную (п. 5 ст. 81 НК РФ). Направить ее в инспекцию можно теми же методами, что и первичную декларацию — в электронном виде или на бумаге.

Камеральную проверку скорректированной деклaрации проводят по аналогичным правилам, что и проверку первичной. Это означаeт, что налоговики в рамках проверки могут проверить «уточненку» в полном объеме, а не только скорректированные данные. В нашей статье мы расскажем о нюансах подачи уточненных форм во время камеральной проверки, а также за ее пределами.

Уточненная декларация во время камеральной проверки

Если плательщик налога или взносов подает уточненные формы в период камерального контроля первичной отчетности, то фискалы не будут оформлять акт и выносить решение по ней, даже если нашли нарушения. Инспекторы сразу начнут проверять «уточненку».

Причем будут делать это в том же порядке, что и при проверке изначально представленной формы (п. 9.1 ст. 88 НК РФ).

Если «уточненку» признают непредставленной, то будет возобновлена камеральная проверка первичной декларации (п. 9.1 ст. 88 НК РФ).

Срок сдачи скорректированной формы зависит от того, как налогоплательщик обнаружил огрехи в первоначальной декларации.

Если ошибки в отчетности выявила ИФНС и направила требование о подаче пояснений или уточненной декларации в рамках камеральной проверки, то сдать «уточненку» нужно в течение 5 рабочих дней после получения соответствующего требования (пп. 2, 6 ст. 6.1, п. 3 ст. 88 НК РФ).

Если же компания обнаружила ошибку самостоятельно, то конкретных сроков для подачи исправленной декларации нет. Но в этом случае важно, привела ли ошибка к недоплате налога или нет. Так, в случае занижения налоговой базы необходимо в спешном порядке подать уточненную форму. Если срок подачи отчетной формы не истек, а инспекция не нашла ошибку в первичной форме, то представление «уточненки» позволит избежать штрафа за нарушение сроков уплаты налога. При этом важно перечислить в бюджет задолженность по налогу и пени.

Если недочеты в отчетности привели к переплате налога, то подать уточненный бланк можно в любое время. При этом вернуть или перечесть переплату можно, только если с даты уплаты налога прошло не более трех лет. До подачи заявления о возврате (зачете) нужно подать уточненную декларацию, в которой исправлена ошибка.

Если компания подаст «уточненку» к декларации на возмещение НДС в заявительном порядке, то придется вернуть возмещенный налог с процентами (п. 24 ст. 176.1 НК РФ).

Уточненная декларация после акта камеральной проверки

Подача исправленной отчетности после составления акта камеральной проверки первичной формы имеет ряд особенностей. Так, по мнению налоговиков, если налогоплательщик представляет «уточненку» после составления акта, но до формирования итогового решения по камеральной проверке, то п. 9.1 ст. 88 НК РФ не применяется.

Налоговики считают, что в этой ситуации нет оснований для прекращения рассмотрения материалов по первичной форме. Следовательно, ИФНС должна вынести решения по «камералке» (письмо ФНС РФ от 20.11.2015 ЕД-4-15/20327). Момент завершения «камералки», по результатам которой выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, следует определять по дате, отраженной в акте налоговой проверки.

Так, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.09.2020 № Ф08-6880/2020 разъяснено, что подача исправленной формы после оформления акта камеральной проверки не дает оснований для завершения проверки первичной декларации. В этом случае «камералка» предыдущей декларации завершена, дата ее окончания указана в акте проверки.

Указанные доводы отражены в письмах ФНС РФ от 23.07.2012 № СА-4-7/12100, от 16.07.2013 АС-4-2/12705, а также согласуются с Определением ВАС РФ от 17.07.2013 № ВАС-8443/13, постановлениями Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 12.03.2018 № Ф02-350/2018, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.06.2019 № Ф07-4414/2019, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.12.2017 № Ф07-12340/2017 и др.

При этом некоторые судьи считают, что в такой ситуации решение по итогам камеральной проверки является незаконным, поскольку вынесено с нарушением п. 9.1 ст. 88 НК РФ (Определение ВАС РФ от 23.03.2011 № ВАС-247/11).

Так, Арбитражный суд Центрального округа указал, что под моментом окончания камеральной проверки применительно к п. 9.1 ст. 88 НК РФ следует понимать дату вынесения решения.

Поскольку налогоплательщик подал уточненную декларацию до вынесения оспариваемого решения, инспекция должна была прекратить камеральную проверку по ранее поданной декларации и начать новую. У фискалов не имелось правовых оснований для вынесения такого решения без учета исправленной декларации (Постановление от 04.07.2017 Ф10-1884/2017). Сроки камеральной проверки уточненной декларации и проведения камеральной проверки указан в п. 2 ст. 88 НК РФ.

Даты начала и завершения проверки указываются в акте (пп. 9 п. 3 ст. 100 НК РФ).

Если до истечения срока камеральной проверки организация представит уточненную декларацию (расчет), проверка ранее поданной формы завершается и начинается новая проверка на основе уточненной отчетности.

Если исправленная декларация признана непредставленной в соответствии с п. 4.2 ст. 80 НК РФ, то ее проверка прекращается и возобновляются контрольные мероприятия в отношении ранее представленной декларации. В срок проверки первичной формы не включается срок проверки, прекращенной из-за признания декларации непредставленной (п. 9.1 ст. 88 НК РФ).

Завершение «камералки» означает прекращение всех действий инспекции в отношении первичной формы. Это следует из п. 9.1 ст. 88 НК РФ.

Сколько длится камеральная проверка скорректированной отчетности? При подаче «уточненки» до завершения контрольных мероприятий срок проверки начинается заново. ИФНС прекратит проверку первичной отчетности и начнет новую проверку уточненной декларации (п. 9.1 ст. 88 НК РФ).

Если ИФНС признает «уточненку» непредставленной, она возобновит проверку ранее направленной в ИФНС деклaрации. Время, затраченное на проверку уточненной декларации, в таком случае не учитывается.