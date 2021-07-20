Вычеты на детей в 1С:ЗУП: важные моменты

«Детские» вычеты через работодателя начинаются с соответствующего заявления работника. Расскажем, как ввести это заявление в программу «1С:Зарплата и управление персоналом», чтобы программа все считала за вас.
Кому положены детские вычеты
Стандартный налоговый вычет — это такая «плюшка» от государства, чтобы уменьшить налоговую базу. В итоге сотрудник платит меньше НДФЛ с зарплаты, отпускные, премий.
Суммы детских вычетов в 2021 году:
- На первого ребенка — 1400 руб.
- На второго — тоже 1400 руб.
- На третьего и последующих детей — 3000 руб. за каждого.
- Дополнительно на ребенка—инвалида — 12 000 руб. родителям и 6000 руб. — опекунам.
Вычеты применяем, пока доход нарастающим итогом с начала года не превысит 350 000 руб.
Настраиваем детские вычеты в «1С:ЗУП»
Первым делом вводим заявление на вычет в программу. Для этого открываем документ «Заявление на вычеты по НДФЛ» (раздел «Налоги и взносы» — «Заявления на вычеты» или раздел «Кадры» — «Сотрудники» — ссылка «Налог на доходы»).
Чтобы поле для ввода данных о вычетах стало доступным, ставим галку «Изменить вычеты на детей». Тогда по кнопке «Добавить» сможем развернуть список со стандартными вычетами.
Обратите внимание на столбец «Представляется по (включительно)». В этом столбце проставляем месяц и год, до которого (включительно) программа будет автоматически рассчитывать вычет в документах.
Следующая настройка — «Применение стандартных вычетов» в учетной политике организации. А именно применять их можно двумя способами:
- Вычеты, не использованные в течение месяца, переходят на следующий месяц (рекомендуется);
- Вычеты, не использованные в течение месяца, «сгорают».
Пример 1.
У сотрудника трое детей. Сумма его стандартного вычета — 5800 руб. В июне оклад работника составил 5000 руб., так как сотрудник работал на ¼ ставки, а уже в июле оклад повысился до 20 000 руб. в связи с переводом работника на полную ставку.
Посмотрим, как сработает программа при каждом варианте настройки.
Первый вариант: в учетной политике организации установлено «Вычеты, не использованные в течение месяца, переходят на следующий месяц (рекомендуется)».
Тогда остаток вычета с июня в размере 800 руб., программа автоматически учтет при расчете НДФЛ за июль. Итого июльский оклад 20 000 руб. программа уменьшит на 6600 руб. (5800 руб. 800 руб.).
Второй вариант: в учетной политике установлено «Вычеты, не использованные в течение месяца, «сгорают».
В данном случае программа «потеряет» 800 руб., оставшиеся с июня.
Применяем детские вычеты в «1С:ЗУП»
Вычеты могут применяться в документах начисления зарплаты и взносов, отпускных, премий, больничных и др., в порядке очередности.
Пример 2.
Сотрудник имеет право на вычет 1400 руб. на одного ребенка. В середине июня сотруднику начислили больничный в размере 3000 руб., а в конце месяца — зарплату.
Если в программу занести выплаты именно в такой последовательности, то мы увидим, что вычет программа полностью учтет при начислении больничного, тем самым уменьшив «больничный» НДФЛ. В начислении зарплаты и взносов графа по вычетам будет пустой.
Меняем заявление на вычеты
Изменить содержание заявления на вычеты можно двумя способами («Кадры» — «Сотрудники» — ссылка «Налог на доходы»):
- Прекратить представление всех стандартных вычетов и ввести новое заявление.
- По ссылке «Исправить заявление на стандартные вычеты».
Проверяем вычеты
Сколько вычетов использовали за каждый месяц можно посмотреть в любом документе, где они предоставлялись.
Если рассматривать ситуацию на примере документа «Начисление зарплаты и взносов», то необходимо зайти во вкладку «НДФЛ» и дважды щелкнуть на ячейку «Примененные вычеты». В открывшемся окне можно просмотреть все вычеты, которые ранее применялись помесячно. А также проверить суммы вычетов в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ».
Увольнение и НДФЛ-вычеты
При увольнении сотрудника может возникнуть неприятная ситуация, когда сумма вычетов превысила сумму НДФЛ. В таком случае заходим в документ увольнения сотрудника на вкладку «Начисления и удержания — НДФЛ». В табличной части с вычетами проставляем такую же сумму, как и в графе «НДФЛ». Тогда в расчетном листке не образуется долг ни перед сотрудником, не перед организацией.