Вычеты на детей в 1С:ЗУП: важные моменты

«Детские» вычеты через работодателя начинаются с соответствующего заявления работника. Расскажем, как ввести это заявление в программу «1С:Зарплата и управление персоналом», чтобы программа все считала за вас.

Кому положены детские вычеты

Стандартный налоговый вычет — это такая «плюшка» от государства, чтобы уменьшить налоговую базу. В итоге сотрудник платит меньше НДФЛ с зарплаты, отпускные, премий.

Суммы детских вычетов в 2021 году:

На первого ребенка — 1400 руб.

На второго — тоже 1400 руб.

На третьего и последующих детей — 3000 руб. за каждого.

Дополнительно на ребенка—инвалида — 12 000 руб. родителям и 6000 руб. — опекунам.

Вычеты применяем, пока доход нарастающим итогом с начала года не превысит 350 000 руб.

Настраиваем детские вычеты в «1С:ЗУП»

Первым делом вводим заявление на вычет в программу. Для этого открываем документ «Заявление на вычеты по НДФЛ» (раздел «Налоги и взносы» — «Заявления на вычеты» или раздел «Кадры» — «Сотрудники» — ссылка «Налог на доходы»).

Чтобы поле для ввода данных о вычетах стало доступным, ставим галку «Изменить вычеты на детей». Тогда по кнопке «Добавить» сможем развернуть список со стандартными вычетами.

Обратите внимание на столбец «Представляется по (включительно)». В этом столбце проставляем месяц и год, до которого (включительно) программа будет автоматически рассчитывать вычет в документах.

Следующая настройка — «Применение стандартных вычетов» в учетной политике организации. А именно применять их можно двумя способами:

Вычеты, не использованные в течение месяца, переходят на следующий месяц (рекомендуется);

Вычеты, не использованные в течение месяца, «сгорают».

Пример 1.

У сотрудника трое детей. Сумма его стандартного вычета — 5800 руб. В июне оклад работника составил 5000 руб., так как сотрудник работал на ¼ ставки, а уже в июле оклад повысился до 20 000 руб. в связи с переводом работника на полную ставку.

Посмотрим, как сработает программа при каждом варианте настройки.

Первый вариант: в учетной политике организации установлено «Вычеты, не использованные в течение месяца, переходят на следующий месяц (рекомендуется)».

Тогда остаток вычета с июня в размере 800 руб., программа автоматически учтет при расчете НДФЛ за июль. Итого июльский оклад 20 000 руб. программа уменьшит на 6600 руб. (5800 руб. 800 руб.).

Второй вариант: в учетной политике установлено «Вычеты, не использованные в течение месяца, «сгорают».

В данном случае программа «потеряет» 800 руб., оставшиеся с июня.

Применяем детские вычеты в «1С:ЗУП»

Вычеты могут применяться в документах начисления зарплаты и взносов, отпускных, премий, больничных и др., в порядке очередности.

Пример 2.

Сотрудник имеет право на вычет 1400 руб. на одного ребенка. В середине июня сотруднику начислили больничный в размере 3000 руб., а в конце месяца — зарплату.

Если в программу занести выплаты именно в такой последовательности, то мы увидим, что вычет программа полностью учтет при начислении больничного, тем самым уменьшив «больничный» НДФЛ. В начислении зарплаты и взносов графа по вычетам будет пустой.

Меняем заявление на вычеты

Изменить содержание заявления на вычеты можно двумя способами («Кадры» — «Сотрудники» — ссылка «Налог на доходы»):

Прекратить представление всех стандартных вычетов и ввести новое заявление. По ссылке «Исправить заявление на стандартные вычеты».

Проверяем вычеты

Сколько вычетов использовали за каждый месяц можно посмотреть в любом документе, где они предоставлялись.

Если рассматривать ситуацию на примере документа «Начисление зарплаты и взносов», то необходимо зайти во вкладку «НДФЛ» и дважды щелкнуть на ячейку «Примененные вычеты». В открывшемся окне можно просмотреть все вычеты, которые ранее применялись помесячно. А также проверить суммы вычетов в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ».

Увольнение и НДФЛ-вычеты

При увольнении сотрудника может возникнуть неприятная ситуация, когда сумма вычетов превысила сумму НДФЛ. В таком случае заходим в документ увольнения сотрудника на вкладку «Начисления и удержания — НДФЛ». В табличной части с вычетами проставляем такую же сумму, как и в графе «НДФЛ». Тогда в расчетном листке не образуется долг ни перед сотрудником, не перед организацией.