Почему налоги — это инвестиция в личный бренд

Как никто другой, я понимаю, как жалко платить налоги. Знаю, что предприниматели подписывают платежки в бюджет со слезами на глазах. А уж сколько нецензурной лексики я слышала...

Сейчас в тренде статьи типа «как не платить налоги». Но сегодня о другом. На написание этой статьи меня сподвиг разговор с одним предпринимателем. Он хорошо относится к своим работникам. Понимает, что кому-то ипотеку брать, кому-то скоро на пенсию, а девчонкам в декрет уходить. И зарплата белая нужна. Соответственно, этот предприниматель платит взносы и НДФЛ.

Зарабатываемые деньги не обналичивает, а тратит на развитие производства, покупает дорогостоящее оборудование.

И вот, в очередной отчетный период, увидев сумму налогов, он грустно вздохнул и сказал: «А Лёха машину за 10 лямов купил...»

Решила я посмотреть, что ж за бизнес у Лёхи. Мы живем в эпоху цифровизации и про каждого можно узнать многое, нажав пару клавиш на компьютере.

Одна компания закрыта. Вторая в стадии ликвидации. А в третьей он учредитель, но директор уже другой человек. И зарегистрирована она уже не в Москве, а где-то очень далеко. Думаю, что каждый читатель уже знает, как отличить добросовестную компанию от не очень добросовестной.

Бизнес такого рода — как «Титаник».

«Когда „Титаник“ отправлялся в свое первое — и последнее — плавание, на его палубах находилось 614 шезлонгов. Каждое утро команда раскладывала эти шезлонги, чтобы пассажиры нежились на палубе. Пассажиры были вольны переставлять шезлонги по желанию. Все заботилась о шезлонгах, но никто — о безопасности. Когда случилась катастрофа, пассажиры понятия не имели, что делать» (Стивен Кови)

Стали бы вы работать с третьей фирмой Лехи? Я — нет. И ни одному из клиентов бы не рекомендовала. И при проведении аудиторской проверки отнесла бы его к группе высокорискованных. Что уж говорить о тендерах и компаниях, у которых целый штат сотрудников службы безопасности? Факты из ЕГРЮЛ не вычеркнешь. Имя себе не вернешь.

Мы живем не в 90-х. Времена меняются. «Нам всем необходимо переродиться, — говорит Джон Нейсбит, автор книги „Мегатренды“. — Это вопрос выживания». Это относится и к бизнесу. Система АСК-НДС уже показала свою эффективность. Вызывая на допрос, налоговая показывает вам на экране всю цепочку, о длине которой вы могли даже и догадываться.

А если налоговая более пристально посмотрит на такого бизнесмена, как Лёха? Зарплата — МРОТ, дивидендов — нет, в НДС разрывы, налоговая нагрузка ниже среднеотраслевой. На что тогда куплены машины, квартира и путевки? А если привлечет для совместной проверки правоохранительные органы? Последствия могут быть весьма печальными.

Даже если удастся продать машину, квартиру, дачу и т.п. и оплатить часть доначисленных налогов и сборов, чтобы получить условный срок вместо реального по статье 199 УК РФ, то судимость останется. Если на своё имя наплевать, то можно о детях подумать. Круто, конечно, когда папа подвозит тебя на классной дорогой тачке к школе. Но вот, когда ребенок вырос и из-за судимости папы на карьере мечты поставлен жирный крест, то круто ли это? Даже при поступлении в ВУЗ могут возникнуть проблемы. На прошлой неделе помогала дочке заполнять анкету в МГИМО. Там есть строка «судимость родителей».

Раз налогов нельзя избежать, то пора относиться к ним как к инвестициям в личный бренд, в своё имя, в будущее своей компании.

Я ни в коем случае на агитирую всех «отдать последнюю рубаху». Но включать голову в погоне за легкой схемой оптимизации, за бумажным НДС и т.п. все же нужно. Как говорил Элвис Пресли, «Телохранителей у меня нет, зато я держу двух хорошо натренированных налоговых консультантов».

В России много разных налоговых режимов, начиная от самозанятости с 4% налоговой нагрузки, заканчивая налоговыми каникулами для ИП. Много налоговых льгот, начиная от ускоренной амортизации, заканчивая членством в Сколково, ТОСЭР и т.п. Знаю, когда люди с доходов в 250 миллионов заплатили налога с доходат 60 000 рублей. Абсолютно по-белому.

Надо анализировать, найти подходящую нишу для бизнеса, выбрать нужный именно вам налоговый режим и направить все силы на увеличение чистой прибыли и рентабельности.

Уверена, что компания моего знакомого будет только расти и он станет успешным бизнесменом-промышленником, которым будут гордиться родные и близкие.