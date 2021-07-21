Особые случаи при приеме на работу в 1С:ЗУП

Рассмотрим настройку графиков работы по отношению к работе сотрудника, а также один из видов начисления – прямая-сдельная оплата труда.

Настройки графиков в учетной политике

Трудовой кодекс разрешает использовать разные графики работы:

пятидневка;

шестидневка;

сменный;

сокращенный;

суммированный учет времени.

Работодатель сам решает, по какому графику работают сотрудники, но необходимо знать, что по закону некоторые категории граждан имеют право трудиться неполное рабочее время.

Используете нестандартные виды начисления?

Тогда в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, переходите в раздел «Настройки» – «Расчет заработной платы» – «Настройка состава начислений и удержаний». На вкладке «Почасовая оплата» поставьте галки «Применение почасовой оплаты», «Ночные часы», «Вечерние часы», «Сверхурочная работа» и «Переработки при суммированном учете времени».

Понятия «вечернее время» сейчас не существует, но в ст. 103 ТК РФ прописано, что при сменном рабочем времени ночное и вечернее время является отклонением от нормальных условий труда и требуют повышенной оплаты.

По законодательству время, начиная с 22:00 и заканчивая 6:00, оплачивается в повышенном размере.

В учетной политике прописаны данные настройки. Их можно изменить согласно вашей учетной политике или в другом локальном нормативном акте.

Настройка расчета зарплаты в учетной политике «1С»

В настройках состава начислений и удержаний на вкладке «Прочие начисления» ставим галку «Работа в праздничные или выходные дни».

Настройка состава начислений и удержаний в «1С»

В настройках кадрового учета ставим флаг «Используется работа по неполной ставке».

Работа по неполной ставке в 1С:ЗУП

С такими настройками можете смело браться за оформление операций, которые мы привели в примерах ниже.

Сокращенная неделя

Составим график для сотрудников, работающих с вредными условиями труда. При этом сокращенная продолжительность недели равна 36 рабочих часов.

Перейдем в раздел «Настройка» – «График работы сотрудников» и нажмем кнопку «Создать». Далее шагаем по ссылке «Изменить свойства графика». В разделе «Способ заполнения графика» проставляем точку напротив опции «по дням недели» и в расписании работы указываем продолжительность ежедневного труда. Нажимаем «ОК».

Настройка графика работы в «1С:ЗУП»

Совместитель с зависимым графиком

Ситуация: приняли на работу сотрудника Маршина В. В. на условиях внутреннего совместителя, на 0,5 ставки по графику неполного рабочего времени (20-ти часовая рабочая неделя). Норма по другому графику – пятидневка. Оклад по должности с полной ставкой – 30 000 р.

Перейдем к графику работы сотрудников. Способ заполнения графика выбираем «по дням недели». Ставим флаги «Неполное рабочее время» и «Считать норму по другому графику». Во втором случае выбираем график «Пятидневка» и проставляем расписание работы.

Совместитель с зависимым графиком в «1С:ЗУП»

Далее создаем кадровый документ «Прием на работу», проставляем количество ставок и выбираем только что созданный нами график.

Прием на работу совместителя в «1С:ЗУП»

По итогам месяца создаем документ «Начисление зарплаты и взносов».

Начисление зарплаты и взносов в «1С:ЗУП»

Суммированный учет рабочего времени

Разберем здесь два примера.

Пример 1.

Сотрудник Петров И. И. работает 2/2. Необходимо ввести график работы.

Способ заполнения графика проставляем «по циклам производственной длины». Обязательно проставим флаг «Суммированный учет рабочего времени» и выберем, по какому графику будет определяться норма при подсчете переработок.

В расписании работы укажем цикл производственной длины. Наш сотрудник работает 2/2, это означает, что цикл будет составлять 4 дня. Нажмем «ОК».

График работы 2/2 в «1С:ЗУП»

Согласно ТК РФ, сверхурочную работу оплачивают по повышенному тарифу. По желанию сотрудника можем предоставить отгул. Для этого нужны следующие настройки.

В настройке расчета зарплаты обратимся к настройке состава начислений и удержаний, в учете отсутствий проставим флаг «Отгул».

Отгулы в «1С:ЗУП»

В разделе «Зарплата» появились следующие документы «Отгул» и «Регистрация переработок».

Отгулы и регистрация переработок в «1С:ЗУП»

Введем документ «Регистрация переработок». По кнопке «Заполнить» программа подтянет всех сотрудников, у которых есть переработка.

Документ «регистрация переработок в «1С:ЗУП»

Чтобы предоставить отгул сотруднику, введем документ «Отгул».

Начислим зарплату документом «Начисление зарплаты и взносов».

Настройка состава начислений и удержаний в программе

Пример 2.

Сотрудники работают по сменному графику, который предполагает работу с 6:00 до 6:00 утра с общей длительностью цикла – 4 дня.

Итого имеем:

Первый день = с 6:00 до 22:00 (явка 14 часов) и с 22:00 до 24:00 (2 часа ночного времени).

Второй день = с 00:00 до 6:00 (6 часов ночного времени).

Составим график работы сотрудника первой смены. В изменении свойства графика проставляем способ заполнения графика – по циклам. Проставим флаг, что это суммированный учет рабочего времени.

Обратите внимание, что этот график только для одной смены, для другой – необходимо создавать свой.

График работы по сменам в «1С:ЗУП»

График для второй смены аналогичен первому графику смены.

График работы в ночные смены в «1С:ЗУП»

График работы с ночной сменой в «1С:ЗУП»

График работы – настройка в «1С:ЗУП»

Сдельная оплата труда

Сотрудники работают по сдельной оплате труда, то есть их зарплата зависит от выпущенных изделий. Сотрудника необходимо принять на работу и указать сдельную оплату, так как за каждую произведенную единицу он будет получать фиксированную стоимость.

В настройках зарплаты и далее – в настройках состава начислений и удержаний, на вкладке «прочие начисления» отмечаем «Сдельный заработок».

Настройка сдельного заработка

Сотруднику ставим оплату «сдельный заработок».

Сдельный заработок в «1С:ЗУП»

Создаем вид сдельной работы и указываем расценку произведенной единицы.

Себестоимость – сдельный заработок

Перед расчетом зарплаты фиксируем проделанную сотрудником работу. Вводим документ «Данные для расчета зарплаты» из раздела «Зарплата».

Данные для расчета зарплаты для сдельного заработка

Данные для расчета сдельного заработка в «1С:ЗУП»

Далее проводим само начисление зарплаты документом «Начисление зарплаты и взносов».

Начисление зарплаты и взносов – сдельный заработок