Непривитых сотрудников отстранили. Кому поручить их обязанности?

Должностные обязанности отстраненных от работы сотрудников сами себя не исполнят. Эту работу нужно перепоручить работающим привитым коллегам. Расскажем, как это сделать.

Дополнительная работа

Обязанности отстраненного от работы сотрудника можно переложить на его коллегу, но только с письменного согласия последнего. Дополнительный объем работы в привычное рабочее время без освобождения от основных обязанностей может быть оформлен как (ст. 60.2 ТК РФ):

совмещение;

расширение зоны обслуживания.

Допработа оплачивается (ст. 151 ТК РФ). Сумму прибавки к основной зарплате стороны определяют по договоренности с учетом содержания и объема дополнительных обязанностей.

Допускается привлечь к дополнительной работе нескольких сотрудников.

Работодатель вправе отменить поручение дополнительной работы, также как и работник в процессе совмещения (расширения зон) отказаться от дополнительной нагрузки, письменно уведомив другую сторону о принятом решении.

Сверхурочная работа

Второй вариант — распределить работу между одним или несколькими работниками, получив с них согласие поработать сверхурочно после окончания рабочего дня или смены. Таким образом, за каждый дополнительный час работы, сотрудникам нужно доплатить. Размер доплаты определен ст. 152 ТК РФ:

первые два часа сверхурочки — в полуторном размере;

начиная с третьего часа переработки — в двойном.

Локальными актами предприятия могут быть определены иные размеры доплат, но не менее установленных ТК РФ

Повышенная оплата может быть заменена дополнительным отдыхом по желанию работника.

Привлекая работников к дополнительной работе, необходимо соблюсти ряд требований (ч. 5 и 6 ст. 99 ТК РФ):

нельзя привлекать несовершеннолетних сотрудников и беременных работниц;

сверхурочка суммарно за 2 дня подряд не должна длиться больше 4 часов;

допустимый объем переработки за год — максимум 120 часов.

Совместительство

Третий вариант решения проблемы — нанять привитого работника по совместительству (ст. 60.1, гл. 44 ТК РФ). Это может быть как штатный работник, так и «с улицы».

Ст. 59 ТК РФ указывает на возможность заключения срочного трудового договора на время отсутствия работника. Отстранение от работы — тот случай. Срок действия трудового договора совместителя может быть ограничен не только конкретной датой, но и событием, в данном случае допуском к работе отстраненного ранее сотрудника после прохождения вакцинации.

Оплата за труд по совместительству производится или по договоренности между работодателем и работником или пропорционально фактически отработанному времени (ст. 285 ТК РФ). Если работа ведется на Севере или приравненной территории, то в расчет также берутся районные коэффициенты и надбавки.

Ст. 282 ТК РФ ограничивает список кандидатов на совместительство. Запрещено принимать на работу:

несовершеннолетних:

на вредные или опасные условия труда, работающих у этого работодателя на аналогичных работах.

Подводим итоги