Бухгалтер ведет учет ГСМ: что включить в должностную инструкцию?

Разберем должностные обязанности бухгалтера по учету ГСМ. В их числе прием и обработка путевых листов на технику, учет движения, списания по нормативам, формирование и утверждение норм расходов и ведение первичной документации с контрагентами.

Кто такой бухгалтер по учету ГСМ и его обязанности

Предприятия используют в своей деятельности технику. Отдельный вид затрат на нее — расходы на топливо, смазочные материалы и специальные жидкости (тормозные и охлаждающие). Для групп учета таких организаций актуальны задачи, решение которых делегируется в должностной инструкции бухгалтеру по списанию ГСМ, а именно:

оформление расхода ГСМ;

утверждение норм расхода;

учет и контроль затрат.

Предприятия и организации, имеющие на балансе или в аренде (лизинге) транспорт, при правильном нормировании и учете расходы на ГСМ относят на себестоимость товаров, работ и услуг. Чем крупнее автопарк, тем больше исполнителей в бухгалтерии обслуживают эти операции учета.

Сотрудник, ведущий специализированный учет, выполняет все основные трудовые функции и действия, описанные в профстандарте 08.002 «Бухгалтер» в разделе II (код А). Но распространяются они на конкретный сегмент хозяйствования — расход топлива и смазочного материала.

Требования к специалисту

При определении квалификационных требований для должностной инструкции бухгалтера по учету ГСМ (образования, практического опыта) следует ориентироваться на профстандарт. Они приведены в подразделе 3.1 главы III.

Справка. ЕКСД в 2021 году действуют наравне со сборником профстандартов. Квалификационные требования к бухгалтеру этого уровня в справочнике аналогичны.

Соблюдать профстандарты обязательно, если сотрудник претендует на компенсации или льготы (письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253). Также профстандарты необходимы, если по закону работнику на определенной должности требуется установленный опыт или образование (ФЗ-122). В других ситуациях организация сама решает, использовать или нет установленные в профстандартах требования (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).

Должностная инструкция и обязанности

При подготовке должностной инструкции следует помнить, что профстандарта отдельно по работе с ГСМ нет. Специфика этой трудовой функции никем не регулируется, это может быть должностная инструкция бухгалтера по транспорту и ГСМ, когда, кроме «топлива», функционал включает учет ремонтных работ и обслуживания. Поэтому порядок действий следующий:

Опишите в соответствии с профстандартом 08.002 основной функционал бухгалтера. Перечислите функции, связанные с учетом ГСМ.

Структура должностной инструкции традиционная. Разделы, содержащие обязанности, выглядят следующим образом:

Трудовые действия по учету ГСМ конкретизируют специфику занятости специалиста на должностной позиции.

При составлении текста должностной инструкции опираются на:

ГОСТ Р 7.0.97-2016;

требования профстандартов, если в сфере деятельности они существуют для должности (рекомендательно или обязательно);

устав;

локальные акты компании.

Права и ответственность

Права, ответственность и заключительные положения ДИ имеют обычное содержание. В последнем разделе приводят реквизиты документов, использованных при подготовке должностной инструкции.

4. Права

Бухгалтер по учету ГСМ имеет право:

4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию, материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности бухгалтера.

4.2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию).

4.3. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения вопросов, входящих в компетенцию бухгалтера.

4.4. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4.5. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

4.6. Обращаться в соответствующие органы местного самоуправления или в суд для разрешения споров, возникающих при исполнении функциональных обязанностей.

4.7. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.8. Проходить в установленном порядке аттестацию.

5. Ответственность

Бухгалтер по учету ГСМ несет ответственность за:

5.1. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих функциональных обязанностей.

5.2. Невыполнение распоряжений и поручений директора Учреждения.

5.3. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученных заданий и поручений, нарушении сроков их исполнения.

5.4. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в Учреждении.

5.5. Причинение материального ущерба в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Разглашение сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

За вышеперечисленные нарушения бухгалтер по учету ГСМ привлекается к ответственности, в соответствии с действующим законодательством, в зависимости от тяжести проступка, к дисциплинарной, материальной, административной, гражданской и уголовной ответственности.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации, профессионального стандарта 08.002 «Бухгалтер», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 103н, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения.