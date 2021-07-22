Бухгалтер ведет учет ГСМ: что включить в должностную инструкцию?

Разберем должностные обязанности бухгалтера по учету ГСМ. В их числе прием и обработка путевых листов на технику, учет движения, списания по нормативам, формирование и утверждение норм расходов и ведение первичной документации с контрагентами.
Кто такой бухгалтер по учету ГСМ и его обязанности
Предприятия используют в своей деятельности технику. Отдельный вид затрат на нее — расходы на топливо, смазочные материалы и специальные жидкости (тормозные и охлаждающие). Для групп учета таких организаций актуальны задачи, решение которых делегируется в должностной инструкции бухгалтеру по списанию ГСМ, а именно:
- оформление расхода ГСМ;
- утверждение норм расхода;
- учет и контроль затрат.
Предприятия и организации, имеющие на балансе или в аренде (лизинге) транспорт, при правильном нормировании и учете расходы на ГСМ относят на себестоимость товаров, работ и услуг. Чем крупнее автопарк, тем больше исполнителей в бухгалтерии обслуживают эти операции учета.
Сотрудник, ведущий специализированный учет, выполняет все основные трудовые функции и действия, описанные в профстандарте 08.002 «Бухгалтер» в разделе II (код А). Но распространяются они на конкретный сегмент хозяйствования — расход топлива и смазочного материала.
Требования к специалисту
При определении квалификационных требований для должностной инструкции бухгалтера по учету ГСМ (образования, практического опыта) следует ориентироваться на профстандарт. Они приведены в подразделе 3.1 главы III.
Справка. ЕКСД в 2021 году действуют наравне со сборником профстандартов. Квалификационные требования к бухгалтеру этого уровня в справочнике аналогичны.
Соблюдать профстандарты обязательно, если сотрудник претендует на компенсации или льготы (письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253). Также профстандарты необходимы, если по закону работнику на определенной должности требуется установленный опыт или образование (ФЗ-122). В других ситуациях организация сама решает, использовать или нет установленные в профстандартах требования (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
Должностная инструкция и обязанности
При подготовке должностной инструкции следует помнить, что профстандарта отдельно по работе с ГСМ нет. Специфика этой трудовой функции никем не регулируется, это может быть должностная инструкция бухгалтера по транспорту и ГСМ, когда, кроме «топлива», функционал включает учет ремонтных работ и обслуживания. Поэтому порядок действий следующий:
- Опишите в соответствии с профстандартом 08.002 основной функционал бухгалтера.
- Перечислите функции, связанные с учетом ГСМ.
Структура должностной инструкции традиционная. Разделы, содержащие обязанности, выглядят следующим образом:
Трудовые действия по учету ГСМ конкретизируют специфику занятости специалиста на должностной позиции.
При составлении текста должностной инструкции опираются на:
- ГОСТ Р 7.0.97-2016;
- требования профстандартов, если в сфере деятельности они существуют для должности (рекомендательно или обязательно);
- устав;
- локальные акты компании.
Права и ответственность
Права, ответственность и заключительные положения ДИ имеют обычное содержание. В последнем разделе приводят реквизиты документов, использованных при подготовке должностной инструкции.
4. Права
Бухгалтер по учету ГСМ имеет право:
4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию, материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности бухгалтера.
4.2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию).
4.3. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения вопросов, входящих в компетенцию бухгалтера.
4.4. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.
4.5. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.
4.6. Обращаться в соответствующие органы местного самоуправления или в суд для разрешения споров, возникающих при исполнении функциональных обязанностей.
4.7. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.
4.8. Проходить в установленном порядке аттестацию.
5. Ответственность
Бухгалтер по учету ГСМ несет ответственность за:
5.1. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих функциональных обязанностей.
5.2. Невыполнение распоряжений и поручений директора Учреждения.
5.3. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученных заданий и поручений, нарушении сроков их исполнения.
5.4. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в Учреждении.
5.5. Причинение материального ущерба в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Разглашение сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
За вышеперечисленные нарушения бухгалтер по учету ГСМ привлекается к ответственности, в соответствии с действующим законодательством, в зависимости от тяжести проступка, к дисциплинарной, материальной, административной, гражданской и уголовной ответственности.
Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации, профессионального стандарта 08.002 «Бухгалтер», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 103н, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения.