​Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными

Очень полезное толкование закона сделал Верховный суд РФ для тех, кто устал от бесконечных звонков коллекторов и решил на них жаловаться. Понятно, что спор, который изучал Верховный суд, касается конкретной коллизии, но для всех остальных такое разъяснение полезно, в первую очередь, правовым анализом очень распространенной ситуации.

История, рассказанная РГ, началась в Ростове-на-Дону с того, что должница, которую довели до белого каления бесконечные звонки и СМС коллекторов, пожаловалась на них в Федеральную службу судебных приставов. Напомним, что именно эта организация следит, чтобы коллекторы не нарушали закон.

Приставы жалобу приняли и запросили у мобильного оператора информацию о звонках заявительнице с номера коллекторского агентства. Пытались узнать, как часто те беспокоили должницу. Но получили неожиданный ответ - телекоммуникационная компания ответила им, что у приставов нет полномочий требовать такую информацию. Сотовый оператор в плюс к такому ответу попросил суд признать обращение приставов незаконным.

Уточним, что в 2016 году был принят Закон N 230 «О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности…», на основании которого полномочия по контролю за коллекторским рынком отдали службе судебных приставов. Так что законом приставам разрешено проверять коллекторов и выписывать административные протоколы за нарушения норм общения с должниками. Но несостыковки все же остались, и их выявила ситуация в Ростове-на-Дону.

Детали дела

В общей сложности прошло три местных судебных инстанции. И все они приняли решение, что запрос пристава был законным - пристав исполнял свои обязанности. Судьи добавили, что представитель госоргана действовал единственным верным путем, который предусмотрен действующим законодательством для подобных случаев.

Сотовая компания с таким решением не согласилась и пожаловалась на местные суды в Верховный суд. По мнению оператора, у приставов в подобных случаях есть право получить от них доступ только к персональным данным. А конкретно в этом случае пристав хотел получить сведения, которые относятся к тайной связи абонента - юридического лица. И по действующему закону приставы не имеют полномочий запрашивать такую информацию. По мнению оператора, термины «персональные данные» и «сведения об абоненте» - не одно и то же.

Верховный суд изучил материалы дела и решил, что сотовый оператор прав — приставам нельзя направлять запросы мобильным операторам с требованием предоставить детализацию телефонных переговоров абонентов - юридических лиц.

Суды в этом деле должны были установить, относятся ли запрошенные у оператора сведения к предмету проверки, которую проводил пристав. Но они этого не сделали. Госорган, по сути, может запрашивать любую информацию в рамках проверки, но при условии, что эти сведения относятся к предмету проверочных мероприятий.

Кто может получать информацию об абонентах у оператора связи

Это органы, которые осуществляют оперативно-разыскную деятельность и обеспечивают безопасность РФ, - могут запрашивать информацию, которая необходима для «выполнения возложенных на эти органы задач». Следом идут приставы, которые могут запрашивать информацию о персональных данных. Если речь идет об абоненте - физлице, то эти сведения могут предоставить только по решению суда.

И, наконец, сам суд в рамках рассматриваемых им дел (в объеме, необходимом для такого рассмотрения).