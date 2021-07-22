Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

​Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Право
Версия для печати

Очень полезное толкование закона сделал Верховный суд РФ для тех, кто устал от бесконечных звонков коллекторов и решил на них жаловаться. Понятно, что спор, который изучал Верховный суд, касается конкретной коллизии, но для всех остальных такое разъяснение полезно, в первую очередь, правовым анализом очень распространенной ситуации.

История, рассказанная РГ, началась в Ростове-на-Дону с того, что должница, которую довели до белого каления бесконечные звонки и СМС коллекторов, пожаловалась на них в Федеральную службу судебных приставов. Напомним, что именно эта организация следит, чтобы коллекторы не нарушали закон.

Приставы жалобу приняли и запросили у мобильного оператора информацию о звонках заявительнице с номера коллекторского агентства. Пытались узнать, как часто те беспокоили должницу. Но получили неожиданный ответ - телекоммуникационная компания ответила им, что у приставов нет полномочий требовать такую информацию. Сотовый оператор в плюс к такому ответу попросил суд признать обращение приставов незаконным.

Уточним, что в 2016 году был принят Закон N 230 «О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности…», на основании которого полномочия по контролю за коллекторским рынком отдали службе судебных приставов. Так что законом приставам разрешено проверять коллекторов и выписывать административные протоколы за нарушения норм общения с должниками. Но несостыковки все же остались, и их выявила ситуация в Ростове-на-Дону.

Детали дела

В общей сложности прошло три местных судебных инстанции. И все они приняли решение, что запрос пристава был законным - пристав исполнял свои обязанности. Судьи добавили, что представитель госоргана действовал единственным верным путем, который предусмотрен действующим законодательством для подобных случаев.

Сотовая компания с таким решением не согласилась и пожаловалась на местные суды в Верховный суд. По мнению оператора, у приставов в подобных случаях есть право получить от них доступ только к персональным данным. А конкретно в этом случае пристав хотел получить сведения, которые относятся к тайной связи абонента - юридического лица. И по действующему закону приставы не имеют полномочий запрашивать такую информацию. По мнению оператора, термины «персональные данные» и «сведения об абоненте» - не одно и то же.

Верховный суд изучил материалы дела и решил, что сотовый оператор прав — приставам нельзя направлять запросы мобильным операторам с требованием предоставить детализацию телефонных переговоров абонентов - юридических лиц.

Суды в этом деле должны были установить, относятся ли запрошенные у оператора сведения к предмету проверки, которую проводил пристав. Но они этого не сделали. Госорган, по сути, может запрашивать любую информацию в рамках проверки, но при условии, что эти сведения относятся к предмету проверочных мероприятий.

Кто может получать информацию об абонентах у оператора связи

Это органы, которые осуществляют оперативно-разыскную деятельность и обеспечивают безопасность РФ, - могут запрашивать информацию, которая необходима для «выполнения возложенных на эти органы задач». Следом идут приставы, которые могут запрашивать информацию о персональных данных. Если речь идет об абоненте - физлице, то эти сведения могут предоставить только по решению суда.

И, наконец, сам суд в рамках рассматриваемых им дел (в объеме, необходимом для такого рассмотрения).

Да и сами абоненты при желании могут узнать у своего оператора, кто и какую информацию о них запрашивал. Для этого надо написать запрос в компанию с просьбой сообщить, кто, когда и на каком основании требовал информацию о нем. Правда, может случиться так, что из-за тайны следствия оператор не расскажет своему клиенту о некоторых запросах.

Подборка полезных мероприятий

Разместить