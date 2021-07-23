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Кого скорее всего привлекут к субсидиарке: управляющую компанию или её руководителя

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Рубрика Субсидиарная ответственность
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Исполнительным органом предприятия-банкрота была управляющая компания. После введения конкурсного производства она ликвидировалась. Конкурсный управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности руководителя управляющей компании. Руководитель настаивает, что контролирующим лицом была управляющая компания, но не он.

ДОЛГ.РФ разобрался, кто может нести ответственность за банкротство: управляющая компания или её руководитель.

Первая инстанция и апелляция: персональная ответственность не доказана

В январе 2017 года ООО «Лес-Инвест» становится банкротом. Компанией владеет Мушин В.И. Исполнительным органом выступает ООО «Март-М». Единственный учредитель и руководитель «Март-М» также Мушин. Конкурсный управляющий «Лес-Инвест» через суд требует от «Март-М» предоставить имущество должника и бухгалтерскую документацию. Управляющая компания не исполняет судебное решение. В декабре 2018 года «Март-М» ликвидируется как недействующее юридическое лицо.

Задолженность ООО «Лес-Инвест» перед кредиторами составляет 85 млн руб. Конкурсный управляющий хочет взыскать эту сумму в качестве субсидиарной ответственности с Мушина. Основание — неподача заявления о банкротстве и непередача бухгалтерской документации.

Судья первой инстанции Соколова Е.А руководствуется редакцией закона о банкротстве от 2013 года. Закон не предусматривал ответственность учредителя за неподачу заявления о банкротстве. Эта обязанность лежит на исполнительном органе, то есть на управляющей компании. При этом истец не доказал, что именно Мушину было поручено подать заявление о банкротстве, и он это поручение не исполнил.

Аналогичные рассуждения суд применяет к вопросу о непередаче документов. Конкурсный управляющий не доказал, что документы находятся у Мушина, поэтому привлекать его к ответственности неправомерно. Суд первой инстанции отказывает в привлечении ответчика к СО. Апелляция соглашается с коллегами. Управляющий идёт в кассацию.

Кассация: руководитель управляющей компании является контролирующим лицом

Кассационный суд под председательством Каменева А.Л. напомнил, что согласно п. 3 постановления Пленума ВС РФ № 53 от 21.12.2017 к контролирующим относят лиц, которые имеют возможность давать должнику указания.

Важна возможность влиять на деятельность предприятия, а не формальные признаки аффилированности. Более того, в п. 5 постановления напрямую сказано, что к контролирующим лицам относится не только управляющая компания, но и её руководитель.

Постановление № 53 разъясняет положения закона о банкротстве в новой редакции. Однако кассация считает, что вышеупомянутые разъяснения применяются и к предыдущей редакции «в силу сходности предусмотренных ими оснований для применения субсидиарной ответственности» с положением главы III.2 закона о банкротстве. Кассация поясняет, что суд должен установить степень вовлеченности ответчика в процесс управления ООО «Лес-Инвест». Следует проверить, насколько значительным было его влияние на принятие решений. При этом нужно учесть, что Мушин был собственником «Лес-Инвест», руководителем и собственником «Март-М».

Кроме того, кассация отметила, что судами не установлено, кто отвечал за ведение и хранение документов и имущества. Не принято во внимание, что ответчик не дал никаких объяснения разумности и добросовестности его действий.

Кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение. Чтобы избежать субсидиарной ответственности на 85 млн руб., ответчику нужно будет доказать, что он действовал добросовестно и разумно.

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