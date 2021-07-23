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Какие новые обязанности появятся у иностранных работников с 29 декабря 2021

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Многие иностранцы въезжают в Россию временно и в порядке, не требующем получения визы. В том числе, для работы по трудовому или гражданско-правовому договору без получения разрешительных документов в соответствии с международными договорами РФ. Закон от 01.07.2021 № 274-ФЗ ввёл новые обязанности иностранных работников с 29 декабря 2021. В этой статье рассказываем о них.

Зачем ввели новые обязанности

Есть ряд категорий иностранных граждан, которые могут длительное время пребывать на территории Российской Федерации без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. Наиболее многочисленная из них — граждане государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Известно, что по состоянию на 1 марта 2020 года на территории РФ их находилось около 2,5 млн человек.

Фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов и отсутствие эффективных алгоритмов действий в отношении лиц, у которых выявлены опасные заболевания, существенно увеличивают риск проникновения и распространения на территории России опасных инфекционных заболеваний. В том числе коронавируса.

Отсутствие возможности идентифицировать приезжающих по биометрическим персональным данным значительно затрудняет:

  • исполнение решений о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации;
  • о запрете въезда в РФ;
  • обнаружение лиц, находящихся в розыске, причастных к терроризму.

По факту многие мигранты изменяют своих установочные данные для повторного въезда в РФ с новыми персональными данными.

Две новые обязанности

Рассматриваемый Закон от 01.07.2021 № 274-ФЗ внёс изменения в два Федеральных закона — «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (от 25.07.2002 № 115-ФЗ) и «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» (от 25.07.1998 № 128-ФЗ).

Согласно ему, с 29 декабря 2021 года иностранцам необходимо проходить больше обязательных процедур для работы в России.

Тем, кто приехал в РФ трудиться, нужно теперь проходить:

  1. Дактилоскопию (снятие отпечатков пальцев) и фоторегистрацию ( последующая биометрическая идентификация).
  2. Медицинское освидетельствование — для подтверждения отсутствия опасных инфекций (вкл. ВИЧ) и наркомании.

Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан проводятся однократно.

Проводят эти процедуры организации, находящиеся в ведении или тесном контакте с МВД России. В подтверждение прохождения они выдают специальный документ.

На кого распространяются

Новые обязанности касаются иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и находящихся здесь длительный срок — более 90 дней суммарно в течение календарного года.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Снятие отпечатков пальцев и фотографирование Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок от 90 календарных дней

 

Трудовые мигранты

Медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие:

 

  • употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача;
  • новых потенциально опасных психоактивных веществ;
  • инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
 Иностранцы, прибывшие в РФ не в целях трудовой деятельности на срок от 90 календарных дней

 

Срок прохождения — 90 календарных дней со дня въезда в РФ, а для трудовых мигрантов — 30 кал. дней.

Исключение: лица, прошедшие медосвидетельствование в случаях, предусмотренных ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» или ФЗ «О беженцах», и имеющие действительные документы об этом.

Учтите, что эти новые требования не распространяются на некоторые категории иностранцев. Например, граждан Белоруссии, поскольку в трудовых правах они фактически приравнены к гражданам России, а также детей до 6 лет.

Сроки и периодичность

Срок прохождения этих процедур — 30 календарных дней с момента въезда иностранца в Россию. Он распространяется на трудовых мигрантов при оказании им государственной услуги по оформлению и выдаче патентов на работу.

Дактилоскопическую и фотографическую регистрацию нужно пройти 1 раз — при обращении за патентом или при получении разрешения на работу.

Медосвидетельствование нужно пройти заново в течение 30 календарных дней после окончания срока действия документов с предыдущего медицинского обследования.

Если работник не выполнил эти обязанности, срок временного пребывания сократят.

Также для повышения эффективности контроля за пребыванием трудящихся из стран ЕАЭС и членов их семей в России установлено:

  • срок временного пребывания трудового мигранта определяет срок действия его трудового или гражданско-правового договора с работодателем или заказчиком работ (услуг), и продлевается на срок его действия;
  • в случае заключения трудовым мигрантом таких договоров на неопределенный срок период временного пребывания в России продлевается на срок до 1 года с даты въезда, который может быть неоднократно продлен, но не более чем на 1 год для каждого такого продления.

При этом есть возможность продления срока временного пребывания в РФ отдельным категориям иностранцев, в том числе прибывшим в порядке, не требующем получения визы, и являющимся членами семьи:

  • российского гражданина;
  • иностранного гражданина, постоянно проживающего в РФ, имеющего место жительства в России.

Члены семьи иностранца, осуществляющего трудовую деятельность в РФ без разрешения на работу или патента, это:

  • его супруг (супруга);
  • дети (в т. ч. усыновленные или находящиеся под опекой/попечительством);
  • родители (усыновители) на его иждивении.

Члены семьи гражданина РФ или иностранца, постоянно проживающего в РФ, имеющего место жительства в России:

  • его супруг (супруга);
  • дети (в т. ч. усыновленные или под опекой/попечительством);
  • родители (усыновители);
  • дедушки, бабушки;
  • внуки.

Документы могут быть электронными

Закон № 274-ФЗ установил, что при наличии технической возможности регион может выдать ряд документов в форме карт с электронным чипом. В том числе пластиковым документом станет патент.

Вид на жительство будут выдавать в форме карты с электронным носителем:

  • биометрических персональных данных — электронное изображение лица и папиллярных узоров двух пальцев рук, пригодных для идентификации;
  • персональных данных владельца — Ф.И.О. (последнее — при наличии), дата и место рождения, пол, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранца.

Электронный вид на жительство власти могут использовать для идентификации иностранца с помощью биометрических персональных данных в порядке, определяемом МВД России.

Но при выдаче вида на жительство лицу без гражданства указанные положения не применяются.

Вид на жительство, в т. ч. в виде карты, лицу без гражданства выдают на 10 лет.

Без учета утвержденной Правительством РФ квоты по Закону № 274-ФЗ разрешение на временное проживание может быть выдано гражданину Казахстана, Молдовы, Украины.

Экзамены для иностранцев

Также Закон № 274-ФЗ установил порядок проведения государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований при проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России, основам законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам соответствующего сертификата.

Срок временного пребывания в РФ иностранца, признанного носителем русского языка, продлевается на 90 дней со дня признания его носителем.

Заключение

Считается, что введение с 29 декабря 2021 года обязательных дактилоскопии, фоторегистрации и медосвидетельствования для иностранцев повысит санитарно-эпидемиологическую безопасность, будет способствовать раскрываемости преступлений и существенно затруднит возможность сокрытия иностранцами настоящих персональных данных.

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