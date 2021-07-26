НДС по авансовым платежам: примеры, проводки, сложные ситуации

Авансовые платежи и НДС вызывают множество вопросов у бухгалтеров. По установленным правилам при получении авансовых платежей продавцу необходимо исчислить НДС, даже если отгрузка товаров еще не состоялась. При этом могут возникнуть ситуации, требующие особого внимания, — о них и пойдет речь в статье.

Авансовые платежи и НДС: счет 76.АВ

Предоплатой или авансом в деловой практике считается оплата, полученная продавцом в счет будущей поставки товаров, предстоящих услуг или работ, передачи имущественных прав. В программах 1С счет 76.АВ используется для отражения НДС с полученных авансов. По дебету счета 76.АВ отражают начисление НДС с полученных авансов, а по кредиту счета 76.АВ — вычет НДС с полученного аванса. Счет 76.АВ бухгалтерского учета предполагает ведение аналитического учета в разрезе покупателей, от которых поступил аванс.

Кроме того, аналитический учет по счету 76.АВ ведется и по счетам-фактурам, выписанным покупателям на полученный аванс.

Бухгалтерские проводки будут таковы:

ДТ 51 КТ 622 — отражаем получение аванса в счет будущей поставки;

ДТ 76.АВ КТ 68НДС — отражаем начисление НДС с аванса;

ДТ 621 КТ 90-1 — отражаем выручку от реализации товара;

ДТ 90-2 КТ 41 — отражаем списание себестоимости проданного товара;

ДТ 90-3 КТ 68НДС — отражаем сумму НДС, начисленную с реализации.

После того, как будет реализована вся продукция, предоплата будет зачтена в счет полной поставки:

ДТ 622 субсчет «Расчеты по авансам полученным» КТ621 — отражаем зачет полученного ранее аванса;

ДТ 68 НДС КТ 76.АВ — принимаем к вычету НДС с полученного аванса.

Единственное затруднение может возникнуть в связи с тем, что понятие «оплата» в НК РФ не раскрыто. Поэтому могут быть сомнения, считается ли предварительной оплатой получение в счет предоплаты не денежных средств, а товаров, работ или услуг.

Однако в абзаце 2 пункта 17 Правил ведения книги продаж (утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137), отмечено, что счета-фактуры на предоплату следует регистрировать в данной книге даже при расчетах в безденежной форме.

Подтверждение этому тезису можно найти в постановлении Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33. Здесь отмечено, что оплата считается произведенной даже в тех случаях, когда она выражена в неденежной форме. Зачеты встречных требований при этом тоже причисляются к данной категории платежей.

То есть поступление аванса, выраженного в неденежной форме, сопряжено с необходимостью исчисления НДС и уплаты его в бюджет.

НДС с авансовых платежей при проведении оплаты через третье лицо

Может возникнуть необходимость по просьбе продавца перевести предоплату третьему лицу. Такая операция предусмотрена ст. 313 ГК РФ, но сумма произведенной предоплаты должна тоже облагаться НДС.

Пример

Компания «Сигма» заключила с компанией «Омега» контракт на поставку продукции. Соглашением предусмотрен аванс в размере 25% от суммы поставки. Однако у «Сигмы» есть задолженность перед третьей компанией «Эпси», и должник попросил «Омегу» перевести всю сумму аванса кредитору. По сути это перевод долга, который должен иметь документальное оформление. В результате все долги погашены, но для «Сигмы» сумма платежа будет считаться авансовым платежом и однозначно будет обложена НДС.

Если такой аванс производится в виде перевода долга, то проводки у ООО «Сигма» будут следующими:

Дт 601 Кт 622 -отражаем получение аванса в виде перевода долга, которым погашается задолженность перед третьим лицом;

Дт 76.АВ Кт 68НДС -отражаем начисление НДС с аванса.

Следует ли исчислять авансовый НДС, если аванс и отгрузка были в одном периоде

В деловой практике часто возникают ситуации, в которых аванс приходит поставщику в том же налоговом периоде, когда осуществлена отгрузка. У налогоплательщика возникает сомнение: стоит ли в приведенных обстоятельствах исчислять НДС с авансовых платежей — ведь почти сразу придется делать расчет с остальной суммы оплаты?

По данному вопросу есть две противоположные позиции.

Позиция чиновников состоит в том, что сначала надо исчислить НДС с аванса, а затем — с выручки от реализации. Обе суммы налога, по их мнению, следует отразить в декларации за прошедший налоговый период. В этом же отчете НДС с аванса должен указываться в составе налоговых вычетов. Подтверждение такой точки зрения можно найти в письмах Минфина России от 12.10.2011 № 03-07-14/99, ФНС России от 20.07.2011 № ЕД-4-3/11684, 10.03.2011 № КЕ-4-3/3790 и 15.02.2011 № КЕ-3-3/354@, УФНС России по г. Москве от 02.06.2005 № 19-11/39279 и 31.01.2005 № 19-11/5754. В отдельных случаях даже арбитражные суды принимают сторону контролирующих органов (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.06.2012 № А32-13441/2010). Однако подавляющее большинство судебных инстанций придерживаются противоположной точки зрения и в своих решениях указывают, что платеж нельзя считать авансовым, поскольку пришел он в том же налоговом периоде, в котором произведена отгрузка товара. Подтверждение данной позиции можно найти в определении ВАС РФ от 19.09.2008 № 11691/08, постановлениях ФАС Северо-Кавказского округа от 25.05.2012 № А32-16839/2011, ФАС Поволжского округа от 07.09.2011 № А57-14658/2010 (оставлено в силе определением ВАС РФ от 16.01.2012 № ВАС-17397/11) и ФАС Дальневосточного округа от 22.12.2011 № Ф03-6321/2011). Если следовать такой логике, то исчислять НДС с авансовых сумм не надо.

В то же время у бухгалтера есть возможность не выставлять счет-фактуру на авансовый платеж, если временной промежуток между предоплатой и отгрузкой не превышает 5 календарных дней. Подтверждение этого тезиса содержится в письмах Минфина России от 12.10.2011 № 03-07-14/99 и 06.03.2009 № 03-07-15/39 (п. 1). То есть у налогоплательщика появляется возможность не исчислять НДС с аванса при соблюдении пятидневного условия.

Но и здесь ФНС России в письмах от 10.03.2011 № КЕ-4-3/3790 и 15.02.2011 № КЕ-3-3/354@ разъясняет, что счета-фактуры на аванс следует выставлять даже в тех обстоятельствах, при которых отгрузка производится в течение 5 дней после получения авансового платежа.

В итоге практика показывает, что рациональней будет исчислять налог с авансовых платежей, даже если отгрузка произведена в том же налоговом периоде. Налоговая база в этом случае не увеличится, а налогоплательщик сможет избежать ненужных споров с контролирующими органами.

К авансу можно не относить лишь те суммы, которые пришли в день отгрузки, но еще до момента ее осуществления (письмо Минфина России от 30.03.2009 № 03-07-09/14). И то лишь на том основании, что по первичным документам очередность операций установить не представляется возможным.

Является ли задаток авансовым платежом для НДС

Согласно п. 1 ст. 380 ГК РФ, задаток — это сумма денежных средств, выдаваемая стороне договора в счет будущих платежей и служащая доказательством заключения соглашения. Данная сумма, кроме того, служит обеспечением исполнения договора. Соглашение о задатке должно заключаться исключительно в письменной форме.

Поскольку задаток исполняет платежную функцию и вносится на предварительном этапе, то его получение следует считать авансом. То есть с суммы задатка надо исчислить и внести в бюджет НДС (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ).

Это положение в полной мере применимо и к услугам, когда организациями заключается предварительный договор и в его рамках перечисляется задаток, зачисляемый впоследствии в общую стоимость. Такую сумму тоже следует считать авансом. Подтверждение данному тезису можно найти в письмах Минфина России от 02.02.2011 № 03-07-11/25, ФНС России от 17.01.2008 № 03-1-03/60 и постановлении ФАС Поволжского округа от 09.04.2009 № А55-7887/2008.

НДС с задатка: спорные ситуации

Основные трудности у налогоплательщиков возникают при определении момента, в который следует включать задаток в налоговую базу. По этому вопросу существуют 2 точки зрения:

Контролирующие органы полагают, что задаток следует включать в налоговую базу в том периоде, в котором он поступил налогоплательщику. В подтверждение своей позиции они приводят положения подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ, которые гласят, что сумма предоплаты увеличивает налоговую базу в момент получения. Аргументация приведена в письмах Минфина России от 10.04.2017 № 03-07-14/21013, от 02.02.2011 № 03-07-11/25 и ФНС России от 17.01.2008 № 03-1-03/60. Альтернативная же точка зрения, согласно которой задаток в момент получения еще не является платежом, гласит, что в налоговую базу по НДС его следует включать лишь в тот момент, когда начинается исполнение соглашения. В подтверждение такой позиции судебные решения есть, однако их немного (постановление ФАС Уральского округа от 01.12.2005 № Ф09-5394/05-С2).

Исходя из вышеизложенного, можно посоветовать включать задаток в налоговую базу сразу после его поступления. Таким путем удастся избежать споров с контролирующими органами.

Авансовый платеж в неденежной форме: как рассчитывается НДС

НДС следует платить с аванса, даже если он получен в неденежной форме (абз. 2 п. 17 Правил ведения книги продаж, утвержденных постановлением № 1137). Кроме того, в ст. 105.3 НК РФ для налогообложения используется цена товаров, работ или услуг, которая указана в договоре. То есть при получении предоплаты в неденежной форме в налоговую базу следует включать лишь ту стоимость ценных бумаг, имущества или товара, которая отражена в соглашении.

Пример

Компания «Сигма» продает компании «Эпси» продукцию на сумму 360 000 руб., в том числе НДС 60 000 руб. Получатель решил оплачивать продукцию в разной форме. Так, деньгами «Эпси» намерена выплатить 200 000 руб. На остальную сумму (360 000 — 200000 = 160 000 руб.) в качестве предоплаты будет поставлено оборудование.

В результате после получения аванса в виде оборудования компания «Сигма» должна будет уплатить в бюджет НДС в размере 26 666,67 руб. (160000 × 20/120).

Проводки у ООО «Сигма» будут следующими:

Дт 08 Кт 622 — 160 000 руб. (отражаем получение имущества в качестве аванса);

Дт 76 АВ КТ 68НДС — 26 666,67 руб. (отражаем начисление НДС с аванса);

Дт 901 Кт 621 — 360 000,00 (произведена отгрузка продукции);

Дт 903 Кт 68НДС — 60 000,00 руб. (начислен НДС к уплате в бюджет с отгруженной продукции);

Дт 68НДС Кт 76 АВ — 26 666,67 руб. (принят к вычету НДС, ранее начисленный с аванса);

Дт 51 Кт 621 — 200 000,00 руб. (перечислены денежные средства за продукцию).