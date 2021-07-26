Обособка относится к другой ИФНС: как заполнять приложение № 5 листа 02 декларации по налогу на прибыль?

При расчете налога на прибыль по группе обособленных подразделений декларация в указанном объеме представляется в налоговую по месту нахождения ответственного подразделения. Разбираем подробнее с экспертомслужбы Правового консалтинга ГАРАНТ, кандидатом экономических наук Дмитрием Игнатьевым.

Исходная ситуация

Организация (не является крупнейшим налогоплательщиком, иного особого статуса не имеет) имеет обособленное подразделение в том же регионе, но подотчетное другой налоговой инспекции (в другом муниципальном образовании). В налоговую представлены уведомления об уплате налога на прибыль через ответственное подразделение (основное).

Нужно ли заполнять приложение N 5 к листу 02 декларации по налогу на прибыль и представлять его по месту нахождения организации и ее обособленного подразделения?

Ответ

Организация в рассматриваемой ситуации должна представлять налоговые декларации по налогу на прибыль только в налоговую инспекцию по месту своего нахождения. Нет необходимости в представлении в составе таких налоговых деклараций приложения N 5 к листу 02. Однако не исключено, что налоговая по месту нахождения организации будет придерживаться иной точки зрения.

Обоснование ответа

Согласно п. 1 ст. 289 НК РФ, налогоплательщики независимо от наличия у них обязанности по уплате налога на прибыль организаций и (или) авансовых платежей по налогу, особенностей исчисления и уплаты налога обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговую по месту своего нахождения и месту нахождения каждого обособленного подразделения, если иное не предусмотрено указанным пунктом, соответствующие налоговые декларации в порядке, определенном ст. 289 НК РФ.

Исключений из этого правила, актуальных для организации в рассматриваемой ситуации, п. 1 ст. 289 НК РФ не предусматривает.

Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, по окончании каждого отчетного и налогового периода представляет в инспекцию по месту своего нахождения налоговую декларацию в целом по организации с распределением по обособленным подразделениям (п. 5 ст. 289 НК РФ).

Форма налоговой декларации по налогу на прибыль организаций и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@.

На основании п. 1.1 Порядка приложение N 5 «Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта РФ организацией, имеющей обособленные подразделения» к листу 02 включается в состав Декларации и представляется в налоговую, если в состав налогоплательщика входят обособленные подразделения.

Пунктом 1.4 Порядка установлено, что организация, в состав которой входят обособленные подразделения, по окончании каждого отчетного и налогового периода представляет в инспекцию по месту своего нахождения Декларацию, составленную в целом по организации с распределением прибыли по обособленным подразделениям в соответствии со ст. 289 НК РФ или по обособленным подразделениям, находящимся на территории одного субъекта РФ, при уплате налога на прибыль в соответствии с абзацем вторым п. 2 ст. 288 НК РФ.

Абзац второй п. 2 ст. 288 НК РФ предусматривает следующее: если налогоплательщик имеет несколько обособленных подразделений на территории одного субъекта РФ, то распределение прибыли по каждому из этих подразделений может не производиться. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет этого субъекта РФ, в таком случае определяется исходя из доли прибыли, исчисленной из совокупности показателей обособленных подразделений, находящихся на территории субъекта РФ.

При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает то обособленное подразделение, через которое осуществляется уплата налога в бюджет этого субъекта РФ, уведомив о принятом решении до 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, инспекции, в которых налогоплательщик состоит на налоговом учете по месту нахождения своих обособленных подразделений. В качестве такого ответственного подразделения может выступать и сама организация (основное (головное) подразделение) (письмо Минфина России от 03.07.2017 N 03-03-06/1/41778).

В налоговую по месту нахождения обособленного подразделения организации представляют декларацию, включающую в себя Титульный лист (лист 01), подраздел 1.1 раздела 1 и подраздел 1.2 раздела 1 (при уплате в течение отчетных (налогового) периодов ежемесячных авансовых платежей), а также расчет суммы налога (приложение N 5 к листу 02), подлежащей уплате по месту нахождения данного обособленного подразделения. При расчете налога на прибыль по группе обособленных подразделений декларация в указанном объеме представляется в налоговый орган по месту нахождения ответственного подразделения.

Положения НК РФ и Порядка прямо не регулируют правила представления декларации в ситуации, когда организация и ее обособленные подразделения находятся в одном субъекте РФ и уплата налога осуществляется централизованно через ответственное подразделение, которым выступает сама организация (основное (головное) подразделение). В то же время, на наш взгляд, из Порядка вытекает, что в таком случае декларация по месту нахождения обособленных подразделений может не представляться.

Об этом говорится и в письме Минфина России от 03.07.2017 N 03-03-06/1/41778: в случае уплаты головной организацией налога в бюджет субъекта РФ за свои обособленные подразделения она вправе представлять декларацию в налоговую только по своему месту нахождения (смотрите также письмо Минфина России от 18.02.2016 N 03-03-06/1/9188).

Аналогичный подход представлен в письме ФНС России от 26.01.2011 N КЕ-4-3/935: если организация и все ее обособленные подразделения находятся на территории одного субъекта РФ и организацией принято решение об уплате ею налога в бюджет этого субъекта РФ за все свои обособленные подразделения, то не имеется необходимости в составлении отдельной декларации по группе обособленных подразделений (в которую входит головная организация). Кроме того, в письме разъясняется, что в таком случае не требуется и включения в Декларацию в целом по организации приложения N 5 к листу 02 по этой группе обособленных подразделений во избежание дублирования информации о налоговой базе и сумме налога (смотрите также письмо ФНС России от 11.04.2011 N КЕ-4-3/5651@).

Наряду с этим заметим, что в более ранних письмах УФНС России по г. Москве от 08.11.2010 N 16-15/116243@, от 22.06.2010 N 16-15/065027@ указывалось на то, что организация, имеющая обособленные подразделения, находящиеся в одном с ней субъекте РФ, и уведомившая налоговые по месту нахождения обособленных подразделений об уплате налога в бюджет субъекта РФ через саму организацию, представляет в составе Декларации приложение N 5 к листу 02.

Таким образом, считаем, что организация в рассматриваемой ситуации должна представлять декларации только в налоговую по месту своего нахождения. При этом учитывая, что распределение налога и авансовых платежей по нему между организацией и ее обособленным подразделением не осуществляется, мы не видим необходимости в представлении в составе декларации приложения N 5 к листу 02. Однако не исключено, что налоговый орган по месту нахождения организации будет придерживаться иной точки зрения. Во избежание претензий налоговой по месту нахождения организации рекомендуем обратиться к ней за соответствующими разъяснениями (подп. 1 п. 1 ст. 21 НК РФ). Кроме того, не лишним будет направить соответствующий запрос и в ФНС России.