Зарплата наличными иностранным работникам: что про это надо знать

Выплата зарплаты иностранным работникам наличными — выдача мигранту денежных средств из кассы организации в качестве оплаты за труд. Допускается российским законодательством не для всех категорий ИГ.

Как производится оплата труда иностранца

В соответствии со ст. 136 ТК РФ, работодатель выплачивает заработную плату работникам двумя способами:

на указанный сотрудником банковский счет;

из кассы предприятия.

Но можно ли выплачивать зарплату наличными иностранным работникам, нет ли дополнительных ограничений на такие операции для мигрантов? В Трудовом кодексе — нет. Исходя из его положений, работник вправе сам выбирать, каким способом ему получать деньги. Принуждать его к выплате только на карту или через кассу работодателю запрещено.

Но некоторые ограничения на операции между иностранцами и российскими организациями имеются в валютном законодательстве (173-ФЗ). Иностранцы, временно пребывающие и проживающие в РФ, признаются валютными нерезидентами, а вот организация-работодатель, созданная и работающая на территории РФ, — валютным резидентом (пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 1 закона № 173-ФЗ).

Таким образом, выплата нерезиденту зарплаты в наличной форме, представляющая собой передачу валюты РФ резидентом нерезиденту, подпадает под определение валютной операции (пп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 закона № 173-ФЗ). А такие операции производятся только через кредитные организации или электронные платежные системы. Проведение их с «обычными» деньгами запрещено.

Постоянно проживающие в РФ (имеющие вид на жительство) мигранты признаются налоговыми резидентами в силу пп. «б» п. 6 ст. 1 173-ФЗ, для них ограничения в выборе способа получения зарплаты не действуют. Как производится выплата зарплаты иностранцу: наличными или на карту — определяется в его трудовом договоре с учетом положений ст. 131 ТК РФ.

Необходимо помнить и о том, что для граждан стран ЕАЭС в этом случае нет исключений и послаблений. Например, выплата зарплаты гражданину Белоруссии наличными производится, только если он имеет ВНЖ в РФ.

В какой валюте платить

Трудовой кодекс предусматривает выплаты только в российских рублях (ст. 131 ТК РФ). Но законом № 173-ФЗ предусмотрены несколько исключений. Оплачивать труд работников валютой разрешено, если они:

являются сотрудниками диппредставительств или консульств вне пределов РФ;

направлены на работу за рубеж органами власти;

находятся за границей, выполняют там обязанности, определенные трудовым договором.

При этом вознаграждение начисляется в рублях, а выплачивается в валюте.

Как накажут за выплату наличными нерезидентам

Исходя из текста ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, если производится выплата нерезидентам из кассы зарплаты наличными, штраф составляет:

для организаций — от 75% до 100% выплаченной суммы;

для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб.

Если работодателем, не являющимся валютным резидентом РФ (мигранты в статусе ИП), производится выплата зарплаты иностранным работникам наличными, ответственность наступает в том же порядке.

Срок исковой давности составляет 2 года.

Чаще всего такое нарушение выявляется специалистами ИФНС при плановых проверках.

Как через суд избежать штрафа

По вопросу, можно ли иностранным гражданам выдавать зарплату наличными, существуют 3 позиции судов:

оплата труда иностранного работника наличными не является правонарушением, предусмотренным ст. 15.25. КоАП (постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2018 № 09АП-7135/2018 по делу № А40-188570/17, от 28.03.2018 № 09АП-8764/2018, от 27.03.2018 № 09АП-7884/2018). В последнее время такая позиция встречается редко;

выплата зарплаты иностранцам наличными является правонарушением, но работодатель не подлежит привлечению к ответственности ввиду малозначительности (постановления АС Восточно-Сибирского округа от 27.01.2021 № Ф02-7315/2020 по делу № А19-2301/2020, от 25.01.2021 по делу № А19-8430/2020);

выплаты наличными в пользу мигрантов являются правонарушением, а работодатель подлежит привлечению к административной ответственности. В настоящее время это наиболее распространенная позиция.

Если организацией допускается выплата наличными зарплаты иностранцу, как уменьшить штраф в случае претензий налоговых органов? Рекомендуем в свою защиту привести следующие аргументы:

работодатель, в силу ст. 131 ТК РФ, перечисляет вознаграждение за труд на счет сотрудника только при наличии его письменного заявления. Если такого нет, безналичная выплата невозможна;

лица, не являющиеся валютными резидентами, не обязаны открывать расчетный счет для каких-либо перечислений;

не выплатив зарплату вовремя, работодатель однозначно нарушает законодательство РФ.

Но если вы хотите избежать разборок с налоговиками и вероятности получить штраф за выдачу зарплаты наличными иностранцам, рекомендуем выплачивать ее только в безналичном порядке на счет работника.