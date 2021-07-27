Зарплата наличными иностранным работникам: что про это надо знать

Выплата зарплаты иностранным работникам наличными — выдача мигранту денежных средств из кассы организации в качестве оплаты за труд. Допускается российским законодательством не для всех категорий ИГ.
Как производится оплата труда иностранца
В соответствии со ст. 136 ТК РФ, работодатель выплачивает заработную плату работникам двумя способами:
- на указанный сотрудником банковский счет;
- из кассы предприятия.
Но можно ли выплачивать зарплату наличными иностранным работникам, нет ли дополнительных ограничений на такие операции для мигрантов? В Трудовом кодексе — нет. Исходя из его положений, работник вправе сам выбирать, каким способом ему получать деньги. Принуждать его к выплате только на карту или через кассу работодателю запрещено.
Но некоторые ограничения на операции между иностранцами и российскими организациями имеются в валютном законодательстве (173-ФЗ). Иностранцы, временно пребывающие и проживающие в РФ, признаются валютными нерезидентами, а вот организация-работодатель, созданная и работающая на территории РФ, — валютным резидентом (пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 1 закона № 173-ФЗ).
Таким образом, выплата нерезиденту зарплаты в наличной форме, представляющая собой передачу валюты РФ резидентом нерезиденту, подпадает под определение валютной операции (пп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 закона № 173-ФЗ). А такие операции производятся только через кредитные организации или электронные платежные системы. Проведение их с «обычными» деньгами запрещено.
Постоянно проживающие в РФ (имеющие вид на жительство) мигранты признаются налоговыми резидентами в силу пп. «б» п. 6 ст. 1 173-ФЗ, для них ограничения в выборе способа получения зарплаты не действуют. Как производится выплата зарплаты иностранцу: наличными или на карту — определяется в его трудовом договоре с учетом положений ст. 131 ТК РФ.
Необходимо помнить и о том, что для граждан стран ЕАЭС в этом случае нет исключений и послаблений. Например, выплата зарплаты гражданину Белоруссии наличными производится, только если он имеет ВНЖ в РФ.
В какой валюте платить
Трудовой кодекс предусматривает выплаты только в российских рублях (ст. 131 ТК РФ). Но законом № 173-ФЗ предусмотрены несколько исключений. Оплачивать труд работников валютой разрешено, если они:
- являются сотрудниками диппредставительств или консульств вне пределов РФ;
- направлены на работу за рубеж органами власти;
- находятся за границей, выполняют там обязанности, определенные трудовым договором.
При этом вознаграждение начисляется в рублях, а выплачивается в валюте.
Как накажут за выплату наличными нерезидентам
Исходя из текста ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, если производится выплата нерезидентам из кассы зарплаты наличными, штраф составляет:
- для организаций — от 75% до 100% выплаченной суммы;
- для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб.
Если работодателем, не являющимся валютным резидентом РФ (мигранты в статусе ИП), производится выплата зарплаты иностранным работникам наличными, ответственность наступает в том же порядке.
Срок исковой давности составляет 2 года.
Чаще всего такое нарушение выявляется специалистами ИФНС при плановых проверках.
Как через суд избежать штрафа
По вопросу, можно ли иностранным гражданам выдавать зарплату наличными, существуют 3 позиции судов:
- оплата труда иностранного работника наличными не является правонарушением, предусмотренным ст. 15.25. КоАП (постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2018 № 09АП-7135/2018 по делу № А40-188570/17, от 28.03.2018 № 09АП-8764/2018, от 27.03.2018 № 09АП-7884/2018). В последнее время такая позиция встречается редко;
- выплата зарплаты иностранцам наличными является правонарушением, но работодатель не подлежит привлечению к ответственности ввиду малозначительности (постановления АС Восточно-Сибирского округа от 27.01.2021 № Ф02-7315/2020 по делу № А19-2301/2020, от 25.01.2021 по делу № А19-8430/2020);
- выплаты наличными в пользу мигрантов являются правонарушением, а работодатель подлежит привлечению к административной ответственности. В настоящее время это наиболее распространенная позиция.
Если организацией допускается выплата наличными зарплаты иностранцу, как уменьшить штраф в случае претензий налоговых органов? Рекомендуем в свою защиту привести следующие аргументы:
- работодатель, в силу ст. 131 ТК РФ, перечисляет вознаграждение за труд на счет сотрудника только при наличии его письменного заявления. Если такого нет, безналичная выплата невозможна;
- лица, не являющиеся валютными резидентами, не обязаны открывать расчетный счет для каких-либо перечислений;
- не выплатив зарплату вовремя, работодатель однозначно нарушает законодательство РФ.
Но если вы хотите избежать разборок с налоговиками и вероятности получить штраф за выдачу зарплаты наличными иностранцам, рекомендуем выплачивать ее только в безналичном порядке на счет работника.