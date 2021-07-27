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Зачем нужны неименные банковские карты и какие у них особенности?

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Рубрика Банковские карты
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Получая такую карточку, некоторые люди задумываются: а чем она отличается от более распространенных карт с выгравированным именем? И есть ли там анонимность и какие-либо ограничения?

Главная причина выпуска неименных карт

Главная причина, почему банки выпускают такие карты — возможность выдать ее клиенту сразу, без ожидания изготовления. Это сокращает путь продукта к клиенту.

В случае с именной картой ее надо сначала заказать — удаленно или в некоторых банках даже лично в офисе. Потом нужно дождаться смс и прийти забрать «пластик» в отделении.

Неименные же карточки лежат стопочкой в банке.

По мере появления желающих оформить продукт ее просто регистрируют на конкретного человека. То есть мгновенная выдача удобна не только банку, но и человеку, который хочет получить карточку сразу, а не ждать.

Особенности неименных карт

Эти карты вовсе не анонимны. Вы точно так же по паспорту оформляете их в банке, то есть банк знает, кто владеет «пластиком».

У некоторых банков неименная карта является как бы «младшим» продуктом в линейке. Там меньше лимит на снятие денег и на баланс на счете, могут быть еще какие-то ограничения. В таких случаях банки, как правило, предлагают при желании сначала получить неименную карту, а потом заменить ее на именную.

Тогда мы получаем плюс моментальности — можно забрать сразу карточку. Но экономия времени нивелируется, ведь потом придется идти в офис за именной заменой.

Еще часто по неименным картам нельзя снимать деньги в кассе, только в банкомате. Но в кассах, мне кажется, и так мало кто получает нал.

Платить в интернете на большинстве сайтов неименными картами можно.

В таких случаях в графе для имени владельца можно указать как слова «MR CARDHOLDER» или имя и фамилию, например, EKATERINA BELKINA. У меня платежи проходили и так, и так.

Подозреваю, что если сайт принимает оплату с неименных карт, писать там можно что угодно.

А какие карты анонимны?

Анонимные карточки бывают — это предоплаченные карты. В основном их продает в нашей стране банк «Русский стандарт».

Можно приобрести карту с какой-то суммой на балансе и оплачивать с нее покупки, как с обычной банковской карты. Только снимать с нее деньги и переводить куда-то нельзя.

Такие карты можно оформить без паспорта и купить кому-то в подарок, чтобы человек потом потратил деньги там, где ему хочется.

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