Как вами манипулируют на работе

Иногда из-за намерения даже доброта может оказаться формой манипуляции. А в рабочей обстановке чистой доброты бывает значительно меньше, чем конкуренции, зависти, сплетен, интриг и попыток завоевать власть или авторитет. Людьми ежедневно манипулируют (или пытаются это делать), прикрываясь благими намерениями или пользой для дела.

Кто, зачем и как дергает за ниточки на работе и как держать манипулятора на безопасном расстоянии, если в целом работа нравится и увольняться вы не планируете?

Почему манипуляции — это плохо

Ощущать, что кто-то принимает решения за тебя, а ты при этом беспомощен, — унизительно. Падает самооценка, исчезает уверенность в своей ценности как специалиста, а иногда и личности.

Есть и другие последствия:

Возникают и укрепляются сомнения в правильности того, что вы делаете, к чему стремитесь, как добиваетесь целей, даже в собственных моральных принципах.

Вы подчиняете свои действия чужой воле, позволяете решать за себя, осознанно или подсознательно перекладываете ответственность за свою жизнь на другого (если это продолжается долго, то становится вредной привычкой: «Меня вынудили, заставили, уговорили...»).

Противостояние манипулятору забирает силы, особенно когда противник умнее, опытнее и лишен совести.

И конечно, то, ради чего затевается манипуляция, стоит вам времени, порой — денег. В общем, это не мелочь и не приятно.

На работе вами могут манипулировать:

руководитель,

коллеги,

подчиненные,

клиенты.

Как манипулирует руководитель

Основная цель любого, даже очень порядочного, руководителя — убедить (уговорить, заставить) вас работать лучше и больше за меньшие деньги. Остальное — детали. Кроме того, всегда есть вероятность, что сам человек такой — любит играть в Макиавелли.

Как это выглядит

Руководитель:

Тонко, вроде как необидно, критикует — в большинстве случаев передергивая при этом факты и возлагая на вас вину за коллективные или его собственные ошибки.

Пренебрежительно высказывается о ваших идеях, не объясняя, чем они плохи, — и это при свидетелях, на планерках или в общих чатах.

Сравнивает с коллегой (или с абстрактным идеалом) — не в вашу пользу. Намекает, что работать можно лучше, — и дает шанс «проявить себя» в проекте, за который вам не заплатят.

Обесценивает ваши достижения, намекая, что они слишком незначительны для вас или несущественны для компании.

Унижает вас на общих встречах с командой, а тет-а-тет утверждает, что это полезно для вашего «роста».

Предлагая вам задачи дополнительно к основной нагрузке — «берет на слабо».

Практикует газлайтинг, произнося заведомо ложные утверждения, например: «Да что с тобой! На работу я брал совсем другого человека: глаза горели, идей полно было. А сейчас совсем раскис и от работы отмахиваешься. У тебя всё в порядке?»

Проецирует на вас свои недостатки — уверенно утверждает, что вам они тоже свойственны, например: «А ты хоть раз спросил меня, почему я так поступаю? Сам бы на моем месте так сделал!»

Как манипулирует коллега

Цель коллеги-манипулятора — убедить (уговорить, заставить) вас сделать его работу за него. Есть и другие варианты: обеспечить себе вашу «политическую» поддержку или вынудить уступить в конкурентной борьбе.

Как это выглядит

Коллега:

Предлагает помощь, а затем намекает, что «будете должны».

Делится с вами личной информацией или секретными сведениями, о которых вы не спрашивали.

Жалуется на жизненные или рабочие трудности — и выжидает, пока вы предложите помощь.

Намеренно исключает из критически важной коммуникации, например, не зовет на совещания по вашему проекту или обсуждает с клиентом его детали, не сообщая вам.

Выражает восхищение вашим профессионализмом или организованностью — регулярно, упорно и восторженно, и каждый раз после этого просит помощи.

Давит на чувство вины, например: «Как жаль, что такой профессионал, как вы, мало помогает менее опытным коллегам!»

Практикует газлайтинг и дезориентирует, например: «А тебя точно звали на это совещание? Обычно же не зовут. Да вечно ты из-за мелочей волнуешься! Наверняка не позвали, и зачем ты там только...»

Как манипулирует подчиненный

Цель подчиненного-манипулятора — сократить объем своих обязанностей и увеличить объем привилегий, а порой и «подсидеть» вас, выставив в неприглядном свете.

Как это выглядит

Сотрудник:

Хвалит неискренне, нагло и топорно льстит.

Скрывает информацию или говорит полуправду, которая создает неверное впечатление о ситуации.

В ответ на критику обвиняет окружающих и никогда не берет на себя ответственность, например: «Был бы нормальный проект — я бы лучше справился. Что вы за начальник такой, поручать такую ерунду!».

Перефразирует ваши слова, искажая посыл или смысл, например: «Вы что, женоненавистник? Явно цепляетесь ко мне потому, что я женщина!».

Перенаправляет «луч прожектора», чтобы сместить фокус внимания со своих недоработок на реальные или выдуманные проблемы, например, в начале совещания пускает слух о том, что крупный клиент уходит к конкуренту (а на повестке — пункт о том, что проект манипулятора неуспешен или затягивается).

Предлагает фиктивный выбор — когда на самом деле выбора нет. Например, рекомендует на должность в отделе трех кандидатов, один из которых недостаточно квалифицированный, другой просит слишком высокую зарплату, а третий — лучший друг или родственник этого сотрудника.

Как манипулирует клиент

Цель клиента-манипулятора — сэкономить или получить больше за меньшие деньги. Кроме того, он может самоутверждаться, претендовать на повышенное внимание или что-то доказывать своим партнерам и коллегам за ваш счет.

К сожалению, манипулятору помогает подход «клиент всегда прав».

Как это выглядит

Клиент:

В любой коммуникации выставляет вас человеком несговорчивым, эгоистичным или непрофессиональным.

Искажает факты или ваши слова.

Воздерживается от похвалы и признания — даже если вы их заслужили.

Шутит жестко, даже жестоко, общается саркастически или высокомерно.

Изображает из себя «не более чем посредника», ссылаясь на желания или недовольство отсутствующего коллеги или начальника.

Давит на жалость, рассказывая о слабом здоровье, финансовых проблемах компании, непрофессиональных сотрудниках или печальной ситуации на рынке.

Признаки, что вами манипулируют

Это только кажется, что «вычислить» манипуляцию легко. На самом деле, многое основывается на интуиции, смутных ощущениях, недосказанности и неприятном чувстве, что что-то не так.

Но первый совет, который предлагают жертвам манипуляторов психологи и опытные переговорщики: осознайте, что вами манипулируют. Вот главные признаки.

Рядом с этим человеком вам порой не по себе, но чаще вы испытываете упадок сил и настроения, ощущаете себя бесполезным, никчемным и самозванцем.

Вы замечаете, что меняете свое поведение, отношение к людям или задачам, подход к работе и даже моральные принципы — и всё это в угоду человеку.

Вы чувствуете себя обязанным как-то помочь человеку и виноватым — если не выполнили навязанное вам дело.

Вы испытываете страх перед человеком. На работе этой эмоции не место, а значит, кому-то выгодно, чтобы вы ее испытывали.

Вы сомневаетесь в себе больше обычного — и речь не только о профессиональных знаниях, возможностях или способностях. Порой вы теряете уверенность в своей памяти, реальности, мыслях.

Вы чувствуете психологическое давление, но не понимаете, откуда это ощущение и почему оно возникло.

Как противостоять манипуляторам на работе

Запомните главное: если у манипулятора хотя бы один раз получилось добиться от вас своего — он будет эксплуатировать ваши слабости до тех пор, пока вы не дадите отпор или не прекратите общение.

Итак, осознав, что вами манипулируют...

Поймите, какова цель манипулятора, чего он от вас добивается, — и сформулируйте это вслух, своими словами, наблюдая за реакцией человека. Ваша задача — сделать скрытые намерения явными, перевести «битву теней» в плоскость честного, открытого обсуждения.

Задайте прямой вопрос, например:

— Ты правда считаешь, что это разумная просьба?

— Это точно честно по отношению ко мне?

— Что я получу, если соглашусь?

— У меня может быть другое мнение по этому поводу?

— Ты сейчас назвал меня непрофессиональным/эгоистичным/ленивым. Почему ты так думаешь?

— Ты действительно рассчитываешь, что я [переформулируйте требование или просьбу]?

Вежливо и безапелляционно возьмите паузу перед ответом, решением или ответным действием.

Если вы вынуждены ежедневно давать отпор манипуляциям:

Убедите себя, что в этом нет вашей вины (не вы слабый, а противник нуждается в помощи психолога).

Приучите себя не доверять тому, что говорит манипулятор.

Охраняйте личные границы, никогда не сообщайте никакой личной, связанной с работой, конфиденциальной информации о себе или своей профессиональной роли.

Сведите к минимуму любое взаимодействие и формулируйте свою позицию по любому вопросу предельно однозначно. Например: «Я не сплетничаю о коллегах».

Тренируйте poker face и репетируйте нейтрально-холодные фразы и возражения. Манипуляторы играют на эмоциях. Чем больше чувств вы продемонстрируете, тем больший выбор оружия будет у вашего противника.

Научитесь говорить нет, не оправдываясь и не объясняя причин (если только не отказываете начальнику).

Знайте назубок и цитируйте при любой возможности правила, протоколы, регламенты, законы — строго придерживайтесь формулировок, которые помешают манипулятору повесить на вас дополнительные обязательства.