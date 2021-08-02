Виды налоговых манипуляций: формирование вины

Манипуляция — психологическая разновидность достижения желаемого, основанная на насильственной тактике, которая часто прикрыта благородными аргументами. Поговорим о том, как ее используют налоговики.

Самый «благородный аргумент» налоговиков — мы все делаем в интересах государства. На самом деле, это полная ерунда, интересы государства не есть исключительно интересы бюджета. Но в реальности все еще проще: они все делают в интересах своего служебного положения.

Однако для этого необходимо сформировать определенные условия — чтобы легче было работать. Вот тут и появляются манипуляции. Они делятся на несколько видов и используются, как правило, в определенной последовательности.

Первую их разновидность, условно называемую «Формирование вины», мы рассмотрим в статье.

Вот два примера такой манипуляции.

У вас налоговый разрыв

Каждый раз, когда я это слышу, хочется сразу ответить: «не у нас, а у вас». Ведь что такое налоговый разрыв? Это разночтения в данных по уплате НДС в цепочке контрагентов. Кто администрирует эту базу? Мы или налоговики?

Обвинять нас в разрыве, о существовании которого мы узнали от них самих, по меньшей мере странно. Но только не для налоговиков.

Сам факт разрыва не говорит совершенно ни о чем, кроме как о необходимости проводить дальнейшее выяснение его обстоятельств. Кто его должен производить, опять мы? Почему?

Ответ настолько очевиден и банален, что его даже неприлично произносить: да потому, что налоговикам так удобнее.

Еще бы, вместо того, чтобы выяснять обстоятельства возникновения такого разрыва, определять участвующих лиц, пытаться их вызвать, снять показания, сопоставить документы — намного проще сразу начать прессовать того, кто может недоимку погасить. А имеет он отношение к образованию такого разрыва или нет — не так важно, нужно план по доначислениям выполнять.

Но, что самое неприятное, это стало настолько распространенной моделью поведения, что мы сами стали ей поддаваться. И иногда сами начинаем верить в то, что если где-то в цепи образовался налоговый разрыв, это наша не просто проблема, но и наша вина!

Что делать в ситуации с налоговым разрывом, многие писали неоднократно. Свою же задачу я вижу несколько в другом: давайте, прежде всего, осознаем, что это именно манипуляция. Тогда при выборе варианта действий мы сможем более четко понимать, на что ориентироваться, и кто на самом деле прав.

У вас низкие показатели

Еще одна сходная манипуляция, но уже немного другого рода. Она проявляется в нескольких направлениях и содержит ряд абсурдных выводов.

Первый вид — у вас низкая налоговая нагрузка в целом. Причем без анализа причин — они вообще никого не интересуют, без учета общеэкономической ситуации — просто по сравнению с нормативными показателями.

Из этого вырастают два основных подвида этой манипуляции.

Первый — «У вас низкая рентабельность и, соответственно, прибыль». А что, вы готовы подсказать, как эту прибыль увеличить? Цены на материалы растут, на логистику просто скачут, монополисты рынка демпингуют — а у нас почему-то прибыль маленькая. С чего бы это?

Другой вид манипуляции «У вас зарплаты ниже средних по отрасли/региону». Из этого следует удивительный по абсурдности вывод: все, что ниже среднего должно быть приведено к среднему.

Мало кто из проверяющих задумывается, что приведение нижней части к среднему увеличивает это самое среднее значение, и так до бесконечности. Да им и не важно: сказали обеспечить, они и стараются.

При этом всем, повысишь зарплаты — упадет прибыль, тут же возвращаемся к предыдущему пункту.

Здесь действительно нельзя перегибать палку, чтобы не было похоже на старый анекдот: «Утерян кошелек с зарплатой! Убедительная просьба к нашедшему — не ржать!».

Они не должны быть ниже здравого смысла и ниже минимального размера. Но и только.

Когда перечисленных манипуляций недостаточно, их усиливают дополнительными, о которых пойдет речь в следующей статье.