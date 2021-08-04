Как уменьшить аванс по заявлению работника и законно ли это?

Можно ли уменьшить аванс по заявлению сотрудника? Ниже установленного законодательством уровня — категорически нет. Это является грубым нарушением трудового права и карается штрафными санкциями.

Понятие и законодательные нормы

Понятие «аванс» в трудовом законодательстве отсутствует. Этот термин применяется для обозначения выплаты за первую половину месяца.

Согласно статье 136 ТК РФ, работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц. Перечисление за первую половину месяца производится не позднее 15 числа. Конкретные сроки устанавливаются трудовым, коллективным договором, иным ЛНА организации.

Может ли сотрудник уменьшить размер авансовой части зарплаты

Минтруд неоднократно высказывался на тему, можно ли уменьшить аванс по заявлению работника, отрицательно, называя уменьшение дискриминационным и ухудшающим трудовые права сотрудника (Письма Минтруда от 18.09.2018 № 14-1/В-765; от 20.03.2019 № 14-1/В-177).

Производить расчет авансовой части зарплаты следует исходя из отработанного времени. В расчет включаются не только сведения об установленной трудовым договором тарифной ставке (окладе), но и постоянные надбавки, рассчитываемые за отработанное время, например:

оплата за совмещение профессий;

начисления за стаж работы.

В расчет не включаются начисления стимулирующего характера (премии), рассчитываемые по итогам работы за полный месячный период.

Если у сотрудника не было ни одного отработанного дня в первой половине месяца, то работодатель вправе не выплачивать ему аванс.

Как написать заявление на сумму аванса по заработной плате

А вот запрет увеличения суммы аванса не установлен трудовым законодательством. Регулятор в сфере трудовых отношений также не высказывался на тему неправомерности перечисления первой половины зарплаты в большем размере.

При необходимости получения выплаты в большем размере обратитесь к работодателю с соответствующим заявлением. Составляется оно лично работником в письменной форме.

Работодатель рассмотрит заявление и вынесет решение. Такая ситуация не ущемляет права сотрудника. Но может привести к негативным последствиям для работодателя.

Рассмотрим на примере.

Начальнику отдела кадров ООО «Clubtk.ru» Иванова И.И. установлен оклад в размере 30000,00 рубля. Он написал заявление на получение аванса в июле в размере 20000,00 руб., который и был ему выплачен. 22 июля он заболел и не вышел с больничного до конца месяца. В июле 22 рабочих дня. Фактически отработанных сотрудником — 15.

Заработная плата за месяц составила:

За вычетом НДФЛ:

Сумма месячной заработной платы к выплате оказалась меньше, чем выплаченный ранее аванс.

Выплачивая зарплату за первую половину месяца в большем размере, работодатель оказался в ситуации, когда невозможно удержать НДФЛ в полном объеме. А также сотрудник остается без заработной платы за вторую половину.