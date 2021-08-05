Договор подряда с самозанятым: как составить без ошибок

Выполнять работы или оказывать услуги по гражданским договорам, заказчиком по которым выступает нынешний или бывший работодатель самозанятого лица, нельзя. Но это не единственная ошибка, которую можно допустить, выбирая себе в партнеры плательщика НПД. Важно правильно оформить договор, чтобы налоговики не переквалифицировали его в трудовой.

Правило 1. Не указывайте личный характер выполнения работ самозанятым

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц — субподрядчиков. В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Такую возможность предоставляет пункт 1 статьи 706 Гражданского кодекса.

Поэтому отразите в договоре подряда, что к выполнению работ самозанятый вправе привлекать третьих лиц, но с письменного согласия заказчика.

Поскольку один из главных признаков трудового договора — личное выполнение работ, не пишите в договоре подряда с самозанятым, что «исполнитель обязан выполнять работы лично, без привлечения третьих лиц». Такая формулировка привлечет внимание проверяющих.

Правило 2. Не заключайте договор на неопределенный срок

Установите в договоре подряда срок окончания выполнения работ. Если договором предусмотрены этапы — можно установить сроки сдачи этапов.

Постоянный или систематический характер выполнения работ может свидетельствовать о том, что сторонам важен не результат работы, а процесс ее выполнения. Что характеризует трудовые отношения. Поэтому не пишите в договоре подряда с самозанятым — «договор заключен на неопределенный срок».

Срок — одно из важнейших условий договора подряда. Если оно не согласовано, договор не может считаться заключенным.

Помимо этого, по истечении срока действия договоров подряда систематически перезаключать их тоже не стоит.

Хотя ФНС и согласна, что в законе нет ограничений на сроки сотрудничества одного самозанятого с одним и тем же заказчиком, тем не менее неоднократное перезаключение гражданского договора может указать на наличие признаков трудовых отношений (письмо ФНС от 01.04.2021 г. № АБ-4-20/4336@).

Правило 3. Не устанавливайте ежемесячную оплату работ в твердой сумме

В договоре подряда важен не процесс выполнения работы, а результат работы, передача которого приводит к выплате вознаграждения. Вознаграждение не должно выплачиваться в одной и той же сумме и ежемесячно.

По договору подряда важен процесс сдачи работ: отчет исполнителя о готовности всего объема работ или его части, проверка исполнителем качества выполненных работ, приемка готового результата. Только после этого заказчик может выплатить самозанятому вознаграждение. При этом желательно, чтобы размер вознаграждения по договору зависел от объема и характера выполненных работ.

Поэтому нельзя указывать в договоре подряда с самозанятым: «исполнителю устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей». Такое отражение фиксированного и регулярного вознаграждения приведет проверяющих к выводу, что перед ними — трудовой договор.

Правило 4. Не указывайте в договоре формулировки, характерные для трудового договора

Если в вашем договоре подряда с самозанятым лицом присутствуют такие термины, как: «должность», «специальность», «заработная плата», «увольнение», «режим работы», «место работы», «отпуск», «правила трудового распорядка» и другие аналогичные, то проверяющие переквалифицируют его в трудовой, поскольку все эти признаки характеризуют прием работника в штат организации.

Налоговики могут прийти к вам не только из-за договоров с самозанятыми. Что если вызвали в инспекцию из-за проблемных контрагентов? Понятный гайд на такой случай дадут наши эксперты на вебинаре 10 августа: записывайтесь!

Начала складываться судебная практика по спорам с самозанятыми лицами, которые требуют признать гражданские отношения с ними трудовыми. Но не всегда суды однозначно занимают позицию таких лиц. Они анализируют действия заказчика и условия договора.

Например, суд отказал признать трудовыми отношения с самозанятым лицом, который оказывал юридические услуги организации, несмотря на то, что исполнителя была и доверенность и ключи от кабинета.

Аргументы в пользу организации были:

кадровых решений в отношении самозанятого лица организацией не принималось;

самозанятый не был ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и локальными актами, регулирующими оплату труда;

табель учета рабочего времени в отношении него не велся;

запись о приеме и увольнении в трудовую книжку не вносилась;

расчетные листки с указанием оклада или тарифной ставки не выдавались.

Доказательств размера и начисления заработной платы самозанятому, а также уплате страховых взносов суду не представили. А один лишь факт выполнения лицом работ не является достаточным основанием для признания отношений между ним и работодателем трудовыми (апелляционное определение Самарского областного суда от 27.10.2020 по делу № 33—11410/2020, 2—3213/2020).

Помимо этого, суд принял во внимание, что в договоре был указано на статус исполнителя — «самозанятый». По мнению суда, наличие лица статуса «самозанятого» указывает на то, что он ведет деятельность, не имея работодателя, самостоятельно отвечает за обеспечение своих условий труда и обеспечивает себя инструментами, материалами и оборудованием, необходимыми для ведения предпринимательства.

Поэтому укажите в договоре подряда, что для выполнения работ вы берете лицо, обладающее статусом «самозанятого». В подтверждение этого потребуйте у него справку о постановке на налоговый учет в качестве плательщика НПД.

Можете проверить статус самозанятого и самостоятельно: с помощью сервиса ФНС, который позволяет по ИНН физического лица узнать его статус в качестве плательщика НПД на заданную дату.