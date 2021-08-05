Можно ли привлечь контролирующих лиц к субсидиарке, если компания исключена из ЕГРЮЛ?

Компания задолжала поставщику 1 млн руб. Кредитор получает исполнительный лист, но взыскать долг не удается. Должник исключен из ЕГРЮЛ. Поставщик требует привлечь к субсидиарной ответственности директора и учредителя должника.

ДОЛГ.РФ проследил за ходом дела и выяснил, можно ли привлечь к СО контролирующих лиц несуществующего предприятия.

Первая инстанция: причинно-следственная связь не доказана

Строительная компания «Фобасс» не может погасить задолженность перед своим партнёром ООО «Минводы». В феврале 2014 года кредитор подаёт заявление в суд, в июле 2014 года получает исполнительный лист. В декабре 2015 года районный отдел судебных приставов Тюмени выносит постановление об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием имущества должника.

В феврале 2017 года ООО «Минводы» повторно возбуждают исполнительное производство. Приставы снова закрывают дело — в июне 2019-го. В этот раз основание иное — должник в мае 2019 года исключён из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

Кредитор не желает мириться с убытками и хочет взыскать сумму долга с генерального директора ООО «Фобасс» Чепеля и единственного учредителя общества Курзиной. ООО «Минводы» требует привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Утверждается, что Чепель и Курзина знали о непогашенной кредиторской задолженности. При этом они не подали заявление о банкротстве, не инициировали процесс ликвидации. Кроме этого, они не представляли отчёты в налоговый орган. Это привело к исключению ООО СК «Фобасс» из ЕГРЮЛ.

Судья первой инстанции Макарова С.Л. указывает, что согласно ст. 53.1 ГК РФ, нужно установить связь между неисполнением обязательств и действиями ответчиков. Если директор и учредитель действовали недобросовестно или неразумно, и в результате «Фобасс» не погасил задолженность, то наступает субсидиарная ответственность. Однако действия контролирующих лиц могут стать причиной убытков кредитора только в том случае, если у предприятия-должника имеются финансовые возможности для погашения задолженности. Само по себе исключение юридического лица из реестра в результате бездействия руководителей не является достаточным основанием для привлечения к субсидиарной ответственности. Кроме того, такая ответственность не презюмируется. Истец должен доказать, что Чепель и Курзина действовали недобросовестно либо неразумно и предпринимали меры к уклонению от погашения задолженности. Таких доказательств суду не представлено.

Первая инстанция отказывает ООО «Минводы» в иске. Кредитор идёт в апелляцию.

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Апелляция: директор действовал недобросовестно

Апелляционный суд под председательством Котлярова Н.Е. согласился с первой инстанцией лишь частично. Судьи отметили, что контролирующие лица обязаны доводить до сведения кредиторов экономическое обоснование сделок, «связанных с расходованием денежных средств кредитора». Чепель, будучи генеральным директором ООО СК «Фобасс», этого не сделал. В судебном заседании ответчик пояснил, что не обладает знаниями по ведению бухгалтерского учета. Поэтому полагал, что тяжелое финансовое положение общества, а также отсутствие прибыли у организации и отсутствие денежных средств для уплаты налогов, являются основанием для непредставления отчетности в налоговый орган. Из данных пояснений судьи делают вывод, что решение о непредставлении отчетности ООО СК «Фобасс» в налоговый орган принималось именно Чепелем. При этом ответчик не представил доказательств того, что не имел намерения искусственно создать ситуацию исключения компании из ЕГРЮЛ.

Апелляция признаёт действия бывшего руководителя СК «Фобасс» недобросовестными и привлекает его к субсидиарной ответственности. Оснований для привлечения учредителя Курзановой суд не находит. Чепеля решение апелляции не устраивает, он подаёт кассационную жалобу.

Кассация: истец имел возможность оспорить исключение из ЕГРЮЛ

Кассационная коллегия под председательством Полосина А.Л. прислушивается к доводам кассатора. Истец не доказал, что у Чепеля было намерение не погашать дебиторскую задолженность. Неисполнение предприятием обязательств не является достаточным основанием для СО. Требуется доказать, что именно недобросовестные действия контролирующих лиц привели компанию к фактическому банкротству. Бремя доказывания в данном случае возлагается на истца. Представитель ООО «Минводы» соответствующих доказательств не представил.

Кассация отмечает, что истец мог контролировать своего контрагента по сделке и своевременно направить в регистрирующий орган заявление о том, что права и законные интересы кредитора затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ. Однако этого не сделал.

Судьи отклонили довод о том, что ответчиками не исполнены обязанности по подаче заявления о признании ООО СК «Фобасс» банкротом. В соответствии со ст. 61.14 Закона о банкротстве право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по ст. 61.11-61.13 Закона связано с делом о банкротстве. Однако в отношении СК «Фобасс» какой-либо процедуры банкротства не применялось, оно исключено из ЕГРЮЛ в административном порядке.

Кассация отменяет постановление апелляционного суда и оставляет в силе определение первой инстанции. Истец не доказал недобросовестность контролирующих лиц, а также причинно-следственную связь между их действиями и непогашением задолженности.

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