Отражение поступлений в КУДиР для НКО в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

По учету в НКО возникает много вопросов. Начнем с разбора ситуации, когда в Книгу учета доходов и расходов некоммерческой организации, которая ведет в том числе коммерческую деятельность, попадают все поступления, как по коммерческой, так и по уставной деятельности.

Что в итого должно попадать в КУДиР? Разберем этот пример на типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.

Когда мы разбирали вопрос отражения доходов некоммерческой организации при ведении учета в типовой 1С Бухгалтерия 8.3, мы говорили о том, что при поступлении денежных средств важно определить целевое или коммерческое это поступление. В зависимости от этого будет понятно, должно данное поступление попадать в Книгу учета доходов и расходов или нет.Итак, давайте рассмотрим этот момент на примере: на расчетный счет и в кассу некоммерческой организации поступило несколько платежей как по коммерческой, так и по уставной деятельности. Как их отразить в КУДиР?

Поступление средств в организацию оформляется в зависимости от того, каким путем поступили денежные средства: на расчетный счет или в кассу.

При поступлении целевых средств создается документ поступления в зависимости от того, куда поступили денежные средства:

«Поступление на расчетный счет» с видом операции «Прочее поступление»

или

«Поступление наличных» с видом операции «Прочий приход».

При применении организацией упрощенной системы налогообложения, важно при поступлении средств верно заполнить поле «Отражение в УСН»

Если поступили целевые средства, то в поле «Доходы УСН» должно быть отражено, что данные поступления не включаются в налогооблагаемую базу (п. 2 ст. 251 НК РФ).

Что важно знать бухгалтерам компаний, которые работают с иностранными контрагентами, расскажем на бесплатном вебинаре 13 августа.

Аналогично, если целевые средства поступили в кассу:

Если же поступили денежные средства от ведения коммерческой деятельности, то создаются аналогичные документы «Поступление на расчетный счет» или «Поступление наличных» с видом операции «Оплата от покупателя».

В поле «Отражение в УСН» при поступлении доходов от коммерческой деятельности в этом случае должно быть указано «Доход УСН».

Если момент поступления денежных средств отражен в программе верно, то книга учета доходов и расходов при автоматическом заполнении будет заполнена корректно.

Сформируем КУДиР и проверим, так ли это.

Как видим, КУДиР заполнена верно: в нее попали только доходы от коммерческой деятельности, поступления на ведение некоммерческой деятельности в нее не вошли.

Ближайшие бесплатные вебинары