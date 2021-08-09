Как изменить время предоставления обеденного перерыва работнику

По личным обстоятельствам работники часто просят перенести обеденный перерыв на другое время. Обычно работодатель идет на поводу и сам того не понимая, рискует получить штраф. Рассмотрим, в каких случаях можно менять время обеда работника, а когда лучше воздержаться.

Можно ли изменить время обеденного перерыва одному работнику?

Правила определения времени для отдыха и питания персонала указаны в ст. 108 ТК РФ. Работодатель обязан предоставить работнику в течение рабочего дня (смены) обеденный перерыв продолжительностью не менее 30 минут и не более 2 часов. Без обеда могут работать только те работники, чья смена длится не более 4 часов.

Время начала и окончания перерывов на предприятии утверждается руководителем и закрепляется правилами внутреннего трудового распорядка либо устанавливается по соглашению сторон — работника и работодателя.

При приеме работников (до подписания трудового договора) кадровик знакомит их с положением о внутреннем распорядке дня под роспись (ст. 68 ТК РФ). Но в процессе сотрудничества нередко возникают ситуации, когда необходимо изменить время обеда. Инициатором может быть не только работодатель, но и сам работник по личным обстоятельствам.

Поскольку в ст. 108 ТК РФ нет на то прямого запрета, менять установленное время обеда можно. Однако есть два важных условия, которые должны выполняться одновременно:

согласие второй стороны;

необходимость соблюдения временного ограничения (от 30 мин. до 2 часов)

Вы можете легко перенести обед на любое другое время, например, с 12 на 14 часов, чтобы работник мог сбегать по делам или подстроиться под обед супруга. Но категорически нельзя перемещать весь обед целиком на начало или конец смены.

Почему нельзя переносить обед на начало или конец дня

Казалось бы, если ст. 108 ТК РФ не запрещает сторонам установить другое время обеда, то это можно делать. Однако не все так однозначно, и есть подводные камни, которые могут повлечь санкции со стороны надзорных органов. Рассмотрим это на примере.

Пример

Анна работает продавцом в магазине с 9 до 19 часов. Девушке назначили двухнедельный курс уколов, которые она может бесплатно поставить в процедурном кабинете своей поликлиники. Однако кабинет работает по тому же графику, что и Анна. Она не успевает на процедуры ни до, ни после работы.

Отпрашиваться с работы на протяжении полумесяца девушка не сможет, поэтому они с директором нашли компромисс — перенесли обед Анны с середины дня на конец смены целиком. Теперь она уходит с работы на час раньше и успевает на процедуры. Директор, чтобы себя обезопасить, взял заявление с работницы о переносе обеда и оформил дополнительное соглашение к ее трудовому договору.

Однако напарнице Анны не понравилось, что ей одной на протяжении последнего часа работы приходится обслуживать покупателей. Женщина пожаловалась в трудовую инспекцию. Инспекторы отреагировали, провели поверку, признали перенос обеда Анны нарушением и оштрафовали работодателя.

Директор ничего не понял, он был уверен, что ст. 108 ТК РФ позволяет сторонам договориться и все грамотно оформил. Анна же сама решила работать без обеда, и тому есть главное доказательство — ее заявление. Но нет, инспекция посчитала это нарушением и вот почему.

Работодатель выполнил одно условие ст. 108 ТК РФ про согласие сторон, но забыл про второе — у работника должен быть обед минимум 30 минут. Неважно, на полный рабочий день оформлен работник или на сокращенный (¾ ставки) — у всех должен быть обед. Исключение составляют только те лица, чья смена длится до 4 часов. Даже если работник сам просит не делать ему перерывов, работодатель все равно обязан его установить.

В нашем примере директору не нужно было слушать Анну и переносить весь обед целиком на конец дня. Он должен был помнить о своей обязанности предоставления перерыва, закрепленной в ст. 108 ТК РФ.

Во время проверки директор пытался убедить инспектора, что он исполнил свою обязанность и выделил время обеда работнику, просто его перенесли на последний час смены. На это ему ответили, что в ст. 108 ТК РФ четко написано, что перерыв для отдыха и питания должен быть предоставлен в течение рабочего дня (смены), а не в конце или в начале. Чиновники трактуют эту формулировку как «в середине дня». А обед в конце или начале — это уже не обед для отдыха и питания, а сокращение трудового дня.

В случае с Анной директор был вправе по своему желанию улучшить трудовые условия девушки — оформить ей рабочую смену с 9 до 18 часов. Но не стал этого делать, потому что побоялся недовольства других работников, трудящихся в полную смену до 19 часов. И правильно сделал, потому как остальные работники обвинили бы его в дискриминации, могли подать в суд и, скорее всего, даже выиграли его. В нашем примере перенос обеда на конец дня означает, что директор вообще не предоставил перерыв работнику, поэтому и получил штраф.

За нарушение трудового законодательства работодатель несет административную ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ: должностному лицу или ИП грозит штраф от 1 до 5 тыс. руб. а организации — от 30 до 50 тыс. руб.

Не стоит идти на поводу у работника, даже если он уверяет вас, что может работать без еды и отдыха. Вся ответственность лежит на работодателе.

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Что можно сделать, чтобы работник ушел домой пораньше

Для начала напомним, что есть категории работников, которые имеют законное право на сокращенный рабочий день или дополнительные перерывы. Право на неполное рабочее время имеют (ст. 93 ТК РФ):

беременная женщина;

один из родителей (опекун, попечитель) ребенка в возрасте до 14 лет;

один из родителей (опекун, попечитель) инвалида в возрасте до 18 лет;

лицо, ухаживающее за больным членом семьи на основании медицинского заключения.

На протяжении периода, пока действуют соответствующие обстоятельства, все эти работники могут законно требовать сокращения продолжительности смены. При этом оплата труда таким работникам производится пропорционально отработанному времени или выполненному объему работы. А работа на условиях неполного рабочего времени не влияет на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав работника.

Право на сокращенную продолжительность рабочего времени еще имеют (ст. 92 ТК РФ):

работники до 16 лет — не более 24 часов в неделю, а в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю;

инвалиды I и II групп — не более 35 часов в неделю;

трудящиеся с вредными (опасными) условиями труда — не более 36 часов в неделю.

У работающих женщин, у которых имеются дети до 1,5 лет, есть возможность помимо обычного обеда брать дополнительные перерывы длительностью от 30 минут для кормления ребенка, но не реже чем каждые 3 часа (ст. 258 ТК РФ). А если у женщины 2 и более детей до 1,5 лет, дополнительный перерыв должен быть не менее часа.

По заявлению женщины эти перерывы можно присоединить к обычному обеду или в суммарном виде перенести на начало (конец) рабочего дня. В отличии от привычного обеда каждый дополнительный перерыв включается в рабочее время и оплачивается в размере среднего заработка.

Ко всему прочему есть отдельные категории трудящихся, которым минимальная продолжительность обеденного перерыва устанавливается санитарными нормами и предусмотрены дополнительные перерывы, например, водители.

Если бы наша Анна из примера входила в одну из этих категорий, то директор совершенно законно мог бы ее отпускать. Однако ей не положены привилегии и максимум, что можно было сделать, так это разделить ее обед на две части. Директору нужно было предложить ей сократить обед в середине дня до 30 минут (минимально возможная продолжительность), а остальные полчаса перенести на конец дня. Тогда бы он выполнил свою обязанность по ст. 108 ТК РФ, а она ушла бы пораньше.

Если работница все равно не успевает на процедуру, то, к сожалению, работодатель помочь ей ничем не может. Он либо понесет ответственность от надзорных органов, либо получит обвинение в дискриминации от других работников, если начнет отпускать Анну нелегально пораньше на протяжении всего курса лечения.

Как оформить перенос обеда работника

Время обеда относится к режиму работы, и, соответственно, к условиям труда. Вообще-то основным документом, закрепляющим режим дня труда и отдыха являются Правила внутреннего трудового распорядка организации (ПВТР). Однако если перерыв одного работника отличается от общепринятого, это отражают в его трудовом договоре (ст. 57 ТК РФ).

Представим, что работник пожелал перенести обед пораньше — с 13 на 12 часов дня, а работодатель согласился. Сначала работник трудился по общепринятому режиму, а теперь его распорядок дня будет отличаться от остальных. Поскольку основной договор уже подписан, закрепим новые условия труда дополнительным соглашением. Однако сначала нужно, чтобы работник написал заявление, составленное в свободной форме:

Уже на основании согласованного заявления издается соответствующий кадровый приказ в отношении только этого работника.

К сравнению, если на новый режим переходит вся организация, то составляется приказ о внесении изменений в ПВТР.

А далее остается составить дополнительное соглашение к основному трудовому договору, в котором будут прописаны новые условия:

Подводим итоги