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Центробанк выделил разные виды недобросовестных практик. Чего стоит опасаться россиянам?

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Рубрика Банки
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Центробанк придумал свою классификацию разных видов недобросовестных практик на финансовом рынке. По каким-то из этих видов уже есть законы, запрещающие банкам и финансовым компаниям так делать. По каким-то недобросовестным практикам только планируют ввести официальные ограничения.

На мой взгляд, обычному потребителю стоит ознакомиться с этой классификацией, чтобы лучше понимать, где может быть подвох.

Подмена продукта (Misselling)

Что это?

Продажа одного финансового продукта под видом другого. ЦБ приводит такой пример: банки продают клиентам инвестиционные облигации, при этом утверждают, что это аналог вклада — только доход выше. На самом же деле, облигации — более рискованный инструмент, а тем более, сложные облигации.

Что делать?

Внимательно изучать условия по продукту — тариф, договор.

Можно еще задать сотруднику вопрос: а застрахованы ли деньги? На вкладе они обязательно застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей. То есть даже при отзыве лицензии у банка государство вернет деньги в пределах этой суммы.

Непрозрачное ценообразование (Mispricing)

Что это?

Клиента вводят в заблуждение по поводу комиссий или всяческих расходов, сюда же относятся и сложные непрозрачные тарифы.

Что делать?

Опять же, читать все официальные документы. Иногда так все написано, что черт ногу сломит.

Но и тут есть лайфхак — поискать описание продукта на форуме banki.ru или на других форумах или площадках, где общаются живые люди. Еще можно в Яндексе набрать «*название продукта* отзывы» и тоже глянуть, что народ пишет.

Связанная продажа (Tied selling)

Что это?

Продажа одного продукта якобы обязательно в комплекте с другим. Самое частое проявление — навязывание страховки к кредиту.

Что делать: просчитывать, как выгоднее: купить страховку или взять кредит без страховки по повышенной ставки. И, если страховка нужна, попросить предложить вам несколько вариантов страховок по разным ценам и выбрать.

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Недобросовестное информирование (Misinforming)

Что это?

Суть понятна — дезинформируют по условиям продукта.

Например, обещают гарантированную доходность по акциям или другим инвестпродуктам, где никаких гарантий нет и не может быть.

Что делать?

Как и с непрозрачным ценообразованием: читать условия и искать отзывы или обсуждения реальных людей.

Продажа неподходящих продуктов (Unsuitable selling)

Что это?

Финансовые организации продают продукты, не учитывая знания и степень готовности к риску у клиента.

Что делать?

Центробанк сам постепенно ограничивает продажу сложных штук новичками и не очень хорошо подготовленным людям.

Например, было введено разделение на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Последние, в частности, у российских брокеров не могут участвовать в IPO. Планируются и новые ограничения.

Но в основном, ответственность все равно лежит на клиенте, который подписывает договор и совершает ту или иную сделку. Если какой-то инструмент особо не понятен — не надо вообще туда влезать.

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