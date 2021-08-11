Как списывать стоимость модернизации малоценного имущества

В налоговом учете установлен лимит отнесения имущества к амортизируемому — 100 000 рублей. Если первоначальная стоимость ОС меньше, его разрешается единовременно списывать в расходы при вводе в эксплуатацию. Но объект продолжает существовать физически, его используют в производстве, он может требовать ремонта, а в ряде случаев его даже модернизируют. Конечно, не без последствий.

Амортизируемое имущество в налоговом учете

В налоговом учете амортизируемым является имущество, которое находится у налогоплательщика на праве собственности, используется им для извлечения дохода и стоимость которого погашается путем начисления амортизации.

Амортизируемым признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей (п. 1 ст. 256 НК РФ).

Затраты на приобретение амортизируемого имущества списываются в расходы при определении базы по налогу на прибыль постепенно, посредством начисления амортизации.

Имущество стоимостью менее 100 000 рублей не является амортизируемым. Его еще называют «малоценкой». Его стоимость включается в состав материальных расходов. Чаще всего его списывают в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию.

Но использовать такое имущество можно в течение нескольких лет. В этом случае фирма может не списывать его сразу, а делать это постепенно в течение срока использования (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).

И амортизация ОС, и материальные расходы относятся к одному виду налоговых расходов — расходов, связанных с производством и реализацией, но к разным группам.

Как малоценка становится амортизируемым имуществом

Может ли малоценка стать амортизируемым имуществом? Может. Об этом не раз предупреждал Минфин (см., к примеру, письмо от 18 января 2021 г. № 03-03-06/1/2001).

На эту же тему — письмо Минфина от 17 июня 2021 г. № 03-03-06/1/47706.

После модернизации ОС его первоначальная стоимость может стать более 100 000 рублей. В этом случае фирма должна перевести его из малоценного в амортизируемое, даже если затраты на его приобретение изначально были отнесены к материальным расходам.

Из нового письма, если его внимательно прочитать, можно понять, каким образом списывать сумму, потраченную на модернизацию.

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Решаем вопрос с первоначальной стоимостью

Нужно ли в случае такого перевода к расходам на модернизацию прибавлять стоимость приобретения ОС? Некоторые считают, что нужно, и ссылаются на пункт 1 статьи 257 НК РФ. В нем говорится, что первоначальная стоимость ОС определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования.

А если внимательно прочитать текст нового письма, то в нем сказано, что «расходы на проведение модернизации следует учитывать путем начисления амортизации».

На наш взгляд, ситуация похожа на ту, в отношении которой с 2022 года принята поправка к пункту 2 статьи 257 НК РФ (Федеральный закон № 305-ФЗ от 02.07.2021).

Суть поправки в том, что в случае, когда остаточная стоимость ОС равна нулю, фирмы будут вправе увеличить первоначальную стоимость объекта, даже нулевую, на сумму, потраченную при модернизации.

Таким образом, модернизированный объект, который используется в качестве средств труда, в налоговом учете следует отнести к амортизируемому имуществу для целей налогообложения прибыли. Остаточная стоимость такого объекта будет равна нулю. А новая первоначальная — расходам на его модернизацию. Списывать ее нужно путем начисления амортизации.

Такой же подход мы можем найти в более ранних разъяснениях ФНС (см. решение ФНС от 22 октября 2018 г. № СА-4-9/20538@).

Налоговики категоричны. Старую первоначальную стоимость ОС, которую вы определили при вводе его в эксплуатацию, учитывать при расчете амортизации после модернизации нельзя. Ведь она уже полностью списана на расходы. А раз остаточная стоимость такого ОС равна нулю, амортизацию надо начислять исходя из новой первоначальной стоимости. И новая первоначальная стоимость будет равна стоимости модернизации.