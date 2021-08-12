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Верховный суд разберется с повторным привлечением к субсидиарке

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Рубрика Субсидиарная ответственность
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Верховный суд России примет решение, можно ли повторно привлекать к субсидиарной ответственности руководителей юрлица, которое однажды проходило через банкротство, но дело было прекращено, а позже возбуждено заново. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Разбираем подробнее с ДОЛГ.РФ.

Вопрос был поднят в рамках рассмотрения дела о несостоятельности нижегородского ООО «Юридическая инвестиционная компания «Агор». В 2014 году организация была признана банкротом, конкурсный управляющий Сергей

Давыдов обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника. Причиной послужило то, что указанные лица якобы не передали управляющему бухгалтерские документы, получили неосновательное обогащение на 2,12 млн руб. и совершили несколько недействительных сделок на 9 млн руб. Две инстанции отклонили иск Сергея Давыдова, а само дело прекратили в сентябре 2017 года из-за отсутствия конкурсного управляющего.

Однако в ноябре 2017 года кредитор «Агора» — АО «НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект» — подал новое заявление о несостоятельности, и в феврале 2018-го компания вновь была признана банкротом. Конкурсный управляющий Владимир Фирстов также обратился в суд с заявлением о привлечении КДЛ к «субсидиарке».

Арбитражный суд Нижегородской области пришел к выводу, что требования конкурсных управляющих тождественны, и «в целях обеспечения принципа правовой определенности и процессуальной экономии» производство было прекращено.

Но Первый арбитражный апелляционный суд с выводами первой инстанции не согласился, так как новое дело не является продолжением старого. После один из ответчиков обратился с жалобой в Верховный суд.

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По мнению председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по вопросам разрешения долговых споров и генерального директора Центра развития коллекторства Дмитрия Жданухина, при полной тождественности сторон, фактических и юридических оснований для привлечения к субсидиарной ответственности удовлетворение второго заявления выглядело бы странно и необоснованно.

«Понятно, почему возникает такой вопрос. В некоторых случаях арбитражный управляющий фактический действует в интересах владельцев организации-банкрота и подает к ним заявление о привлечении к субсидиарной ответственности для соблюдения формальностей и защиты себя от взыскания убытков. Неангажированный арбитражный управляющий может намного более тщательно подготовить соответствующее заявление и связанные с ним доказательства. Однако, учитывая, что оценивает обстоятельства дела суд, повторно рассматривать вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности, на мой взгляд, неправильно», — высказал свою позицию Дмитрий Жданухин.

Арбитражный управляющий Павел Замалаев считает, что предъявленное в рамках второго дела требование о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности не является тождественным ранее рассмотренному в первом деле о банкротстве.

«Такой подход, без погружения в фактические обстоятельства дела представляется излишне формальным. И с учетом принятия ВС РФ кассационной жалобы одного из привлекаемых к субсидиарной ответственности лиц к производству, есть основания полагать, что судебные акты апелляционной и кассационной инстанций будут отменены», — пояснил Павел Замалаев.

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