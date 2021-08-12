​Как дела в Конституционном Суде: обзор важных решений за второй квартал 2021 года

Во втором квартале 2021 года КС пришлось рассматривать несколько интересных и непростых дел, которые попали в недавний обзор, выпущенный судом.

Быть или не быть ларьку во дворе многоквартирного дома

До Конституционного Суда в апреле дошёл интересный спор. С одной стороны выступали представители ТСЖ и предприниматели, с другой — муниципалитет.

Жильцы решили разместить около дома маленький торговый павильон, сдав небольшой участок придомовой территории в аренду. Однако позднее местные власти утвердили обновлённые правила благоустройства, по которым размещение таких объектов на придомовой территории было запрещено.

Но КС встал на сторону жильцов. Суд постановил, что если жильцы хотят сдать в аренду часть придомовой территории, то должно иметь на это право. Муниципалитет не может это запрещать, но может установить нормативы, например, по минимальному расстоянию от домов.

Правда, распоряжаться придомовой территорией жильцы могут только в случае, если такая территория оформлена в полном соответствии с законом.

Единственное жильё должника можно продать в некоторых случаях

Резонансное решение, наделавшее немало шума в СМИ из-за неверных трактовок.

Согласно действующему законодательству, изъять и выставить на продажу единственное жильё должника нельзя. Однако КС пришёл к выводу, что это не всегда отвечает интересам кредиторов.

Речь идёт о случаях, когда у должника из имущества осталось только роскошное жильё — в разбиравшемся деле, к примеру, у должника был огромный дом и отсутствовали другие возможности погасить долги.

Обзор самых важных налоговых споров в судебной практике последнего времени и все, что нужно знать о них бухгалтеру и руководителю, мы разберем на бесплатном вебинаре 26 августа.

КС постановил, что в подобных случаях единственное жильё может быть продано, но должнику должно быть предоставлено другое жильё в том же населённом пункте — без крыши над головой никого не оставят. Правда, пока не ясны нормативы жилплощади, которые будут учитываться при предоставлении нового жилья.

Кроме того, прямо сейчас изъятие всё равно невозможно — сначала Госдума должна внести изменения в законодательство.

Статья «Побои» в УК признана неконституционной

Согласно действующей редакции Уголовного кодекса, по ст. 116.1 «Побои» наказывают только тех, кто ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 6.1.1 КоАП). Проще говоря, сейчас за первые побои только административная ответственность, и только за второй раз — уголовная.

Однако если после получения судимости за вторые побои человек побил кого-то в третий раз, то он снова подлежит лишь административной ответственности. А по замыслу КС, на третьем и в последующих случаях наказание наоборот должно быть ещё строже.

Но пока Госдума не внесёт необходимые изменения, будет действовать старая редакция статьи.