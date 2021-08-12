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Срок исковой давности по налоговым правонарушениям: сколько лет и почему?

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Рубрика НК РФ
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Если спросить любого мало-мальски грамотного бухгалтера, когда истекает срок исковой давности по обязательству его организации, то он, практически не задумываясь, тут же ответит: через три года и один день после его возникновения. И добавит: это прямо сказано в статьях 196 и 200 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Бухгалтер с большим опытом работы, уже набивший немало шишек в общении, как с контрагентами, так и с налоговиками, постарается уточнить: а по какому конкретно обязательству и перед кем?

Потому что при взаимоотношениях с государством в части уплаты налогов, взносов и сборов следует еще руководствоваться тем, что к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством (п. 3 ст. 2 ГК РФ).

Следовательно, если речь идет о начислении и уплате налогов, то в первую очередь читаем НК РФ.

В статье 113 его как раз и указаны сроки давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. В общем случае они составляют те же самые три года.

И если налоговики выявили у вас какое-то нарушение, но сроки давности по нему истекли, то они в этом случае они могут только погрозить вам пальчиком, но оштрафовать уже не могут, как бы им этого не хотелось.

Основное нарушение, которое, пожалуй, допускали практически все — неправильное определение базы по тому или иному налогу, приведшее, в итоге, к образованию недоимки по нему. Умышлено оно было совершено, или нет, дело десятое.

Санкции за совершение этого налогового нарушения указаны в ст. 122 НК РФ.

Если налоговики не докажут, что недоимка возникла в результате умышленного занижения базы, то организации грозит 20% от суммы возникшей (выявленной) недоимки плюс пени (п. 1 ст. 122 НК РФ).

И каков срок давности в этом случае? Три года. Но вот как их посчитать?

Смотрим третий абзац п. 1 ст. 113 НК РФ, согласно которому исчисление срока давности в этом случае начнется со следующего дня после окончания соответствующего налогового периода.

И вот тут уже получается не три года, а несколько дольше.

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Допустим, вы на днях (в августе 2021 года) сами обнаружили, что где-то в сентябре 2017 года не была отражена в доходах какая-то сумма. Пусть и не особенно большая, но и не самая маленькая, чтобы на нее просто забить.

С какой даты отсчитывать эти самые три года, чтобы потом вежливо послать налоговиков, если они обнаружат у вас занижение суммы начисленного за 2017 год налога на прибыль?

Налоговый период по налогу на прибыль — календарный год. Следовательно, по нормальной логике, которой придерживается и автор, отсчитываем три следующих года — 2018, 2019 и 2020, и приходим к выводу, что при в 2021 году уточненку по налогу на прибыль за 2017 год отправлять уже не обязательно. Прошло уже более трех лет, и за недоимку 2017 года нас наказать не смогут.

Но это по обычной логике, которая в отношениях с государством далеко не всегда срабатывает. По налоговой логике, да еще и поддержанной судами, несколько по-другому.

Читаем п. 15 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации».

В этом пункте сказано, что уплата суммы налога производится до 25 марта следующего за истекшим налоговым периодом года. То есть налоговое нарушение возникло не в 2017 году, в котором была занижена налогооблагаемая база, а в 2018, в котором налог не был уплачен полностью. И срок давности в этом случае следует начинать отсчитывать не с 26 марта 2018 года, когда нарушение стало наказуемым, а с 1 января 2019 года, после окончания того периода, в котором было допущено правонарушение.

Точно такие же выводы сделаны и в Определении ВС РФ от 19.12.2018 № 304-КГ18-13502.

Следовательно, три года, в течение которых мы должны исправить эту ошибку и пополнить закрома государства — 2019, 2020 и 2021. И только в 2020 году можно будет уже не париться.

Вот такая арифметика получается.

Легким движением руки брюки превращаются... превращаются брюки....

Своеобразным прочтением законодательства три года превратились в пять. И с судами не поспоришь.

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