Руководство по применению сроков исковой давности в примерах

Организации и физлица, права которых нарушены, могут обратиться в суд за их защитой в течение определенного промежутка времени — срока исковой давности. Длительность этих промежутков может исчисляться днями, годами или не иметь ограничений вовсе.

Кроме того, существует немало специальных правил начала их исчисления, разобраться в которых без учета позиций высших судов порой невозможно. Не упрощают применение инструмента и его процессуальные особенности, такие как исключительное право на это оппонента по разбирательству, возможность приостановления, прерывания или восстановления срока исковой давности.

Об основных нюансах и главных новшествах вопроса мы поговорим в нашем материале.

Базовые положения ГК РФ о сроках исковой давности

Срок исковой давности как правовой институт призван дисциплинировать участников правоотношений в вопросах своевременности внесения платежей и исполнения обязательств, а также обращения за судебным разрешением возникающих споров.

Согласно статье 196 ГК РФ, общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 кодекса. При этом он не может превышать 10 лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен.

В силу пункта 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Статья 197 ГК РФ предусматривает для отдельных видов требований возможность установления законодательством специальных сроков исковой давности, сокращенных или более длительных по сравнению с общим сроком.

Согласно статье 207 ГК РФ, с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному требованию.

В соответствии с пунктом 2 ст. 199 ГК РФ, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено, является основанием для отказа в иске.

В силу пункта 3 ст. 202 ГК РФ, если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке, течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока — на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Срок исковой давности приостанавливается также, если предъявлению иска препятствовало обстоятельство непреодолимой силы (п. 1 ст. 202 ГК РФ). Для этого они должны возникнуть в последние шесть месяцев срока исковой давности.

Согласно статье 203 ГК РФ, течение срока исковой давности прерывается действием обязанного лица, свидетельствующим о признании долга. После перерыва срок исковой давности начинает исчисляться заново: время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

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По статье 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.

В соответствии со статьей 205 ГК РФ, в исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца, нарушенное право подлежит защите.

В силу статьи 208 ГК РФ исковая давность не распространяется на требования:

о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом (включая ущерб деловой репутации). Исключение предусмотрено пунктом 10 ст. 152 ГК РФ для требований, предъявляемых в связи с распространением в СМИ порочащих сведений. Здесь срок составит один год со дня опубликования;

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом о противодействии терроризму;

собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, даже если эти нарушения не были соединены с лишением владения;

вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

другие — в случаях, установленных законом.

Гражданский кодекс РФ (ч.1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ

Коронавирусные ограничения приостанавливают сроки исковой давности

Суды трех инстанций продлили срок исковой давности до шести месяцев, поскольку в последние полгода его течения на территории Москвы и области был введен режим повышенной готовности. Следует отметить, что столичные ограничения были приняты во внимание Арбитражным судом Томской области, куда был подан иск по месту нахождения ответчика. Арбитры заключили, что коронавирусный режим в данном конкретном случае препятствовал своевременному предъявлению иска, но ни в одном из судебных актов конкретные обстоятельства не отражены

В основу позиции судей лег ответ на вопрос № 6 «Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» № 1, утвержденного Президиумом ВС РФ 21.04.2020. Высшая судебная инстанция прямо указала на приостановление сроков исковой давности в случаях, если предъявлению иска препятствовали меры органов власти по сдерживанию распространения COVID-19.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.03.2021 № Ф04-1162/2021

Как часто нужно проверять ЕГРЮЛ, чтобы не пропустить срок подачи иска к другим участникам

Один из участников ООО подарил все свои 42 процента компании другому юрлицу без согласия на то совладельцев. Согласно уставу общества нужно было получить одобрение на отчуждение доли в пользу третьих лиц. Изменения в составе участников были внесены в ЕГРЮЛ 7 августа 2018 года.

Через три месяца и несколько дней (12.11.2018) один из участников обратился в суд с требованием о переводе спорной доли на ООО в соответствии с п. 18 ст. 21 закона об ООО.

Даритель и новый участник заявили о пропуске оппонентом срока исковой давности. Норма закона об ООО предусматривает трехмесячный срок на обращение за распределением доли. Отсчет срока ведется со дня, когда участники узнали или должны были узнать об отчуждении без согласования.

Мнения судей о пропуске или соблюдении указанного срока менялись вплоть до высшей судебной инстанции, которая все же удовлетворила иск.

Главным предметом разногласий арбитров стал вопрос о том, как часто участники обязаны мониторить реестр сведений о юрлицах. Если признать за ними обязанность делать это ежедневно, то о нарушении своего права истец узнал сразу после внесения записи в ЕГРЮЛ, и значит, срок пропущен на несколько дней. Если же разрешить бизнесу ознакомление с открытыми данными хотя бы раз в неделю, истец уложился в отведенные три месяца.

Верховный Суд поддержал вторую позицию.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.06.2020 № 303-ЭС19-25156, А24-7412/2018

Можно ли исчислять срок давности с момента прочтения постановления КС

Высшая инстанция не стала пересматривать отказ ПФР в возврате переплаченных предпринимателем взносов. Переплата образовалась вследствие появившейся возможности для ИП, не имеющих наемных работников, учета в доходах фактически произведенных расходов.

О возможности уменьшения доходов истица узнала благодаря Постановлению КС РФ от 30.11.2016 № 27-п. Поэтому она и обратилось за возвратом излишне оплаченных взносов. Увы, фонд отказал в возврате по причине пропуска срока исковой давности, поскольку взносы были перечислены за период 2014 и 2015 годов, а заявление представили 17.12.2018.

ИП обратилась в суд. В первой инстанции предпринимательнице удалось взыскать с пенсионного фонда переплату по взносам за весь двухлетний период в размере 219 тыс. рублей. Апелляция решение изменила, вернув взносы только за 2015 год. В возврате взносов за 2014 год было отказано ввиду истечения срока давности, поскольку переплата возникла именно в момент перечисления взносов в бюджет, а не когда налогоплательщик узнал о нарушении своих прав.

С просьбой о пересмотре апелляционного решения предпринимательница обратилась в Верховный Суд РФ. В обоснование своей позиции истица заявила, что о появившейся возможности перерасчета и, следовательно, возврата взносов ей стало известно именно в момент публикации упомянутого постановления КС РФ в «Российской газете», то есть 16.12.2016. Таким образом, срок исковой давности не нарушен, так как заявление о возврате взносов представлено в ПФР 17.12.2018.

Однако судьи высшей инстанции указали, что правило исчисления сроков с момента, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав, в данном случае не применяются. Исходя из положений Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» исполненные решения в отношении лиц, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства, не пересматриваются. Это означает, что правовая позиция, излагаемая КС РФ, не имеет обратной силы в отношении лиц, которые не участвовали в конкретном деле, рассмотренном высшей судебной инстанцией.

Определение Верховного Суда РФ от 15.01.2020 № 306-ЭС19-20428

Если работодатель не оформил увольнение сотрудника, то сроки давности будут другими

Охранник одного из ЧОП в Якутии решил уйти в отпуск с последующим увольнением. Однако он узнал, что работодатель не оформил с ним трудовые отношения, как того требует законодательство. Суд признал 11.09.18 отношения трудовыми. Однако с приказом об увольнении от 31.05.2018 работник был ознакомлен только 06.03.2019.

Бывший сотрудник ЧОП 22.03.2019 снова обратился в суд, но уже с иском о восстановлении в должности и взыскании заработной платы.

Суды двух инстанций отказали ему, ведь срок исковой давности по спорам об увольнении согласно ч. 1 ст. 392 ТК РФ составляет один месяц. По мнению судей, истец знал о своем незаконном увольнении на момент вынесения судом решения от 11.09.18 о признании отношений трудовыми и мог обратиться в суд в течение сентября‒октября 2018 года, а не в 2019 году.

Верховный Суд посчитал, что нижестоящие суды допустили грубейшие ошибки.

ВС отметил, что работодатель обязан надлежаще оформлять увольнение своих работников согласно ТК РФ и знакомить их с приказом об увольнении. Именно с момента выполнения этой обязанности (06.03.2019) необходимо было отсчитывать срок давности, а не с момента, когда работник узнал о своем незаконном увольнении.

Верховный Суд распорядился пересмотреть дело.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25.05.2020 № 74-КГ20-2

Особенности восстановления срока исковой давности юридическими и физическими лицами

Восстанавливать срок исковой давности в арбитраже, опираясь на процессуальные нормы, неправомерно. Нормы статьи 117 АПК РФ касаются процессуальных сроков, которые являются категорией процессуального права, тогда как срок исковой давности имеет другую природу — материальную и для его восстановления применяется иной порядок (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2018 № Ф05-20813/2018). АПК РФ не содержит также и отдельных положений, предусматривающих порядок заявления ходатайств о восстановлении пропущенных сроков исковой давности.

Единственный регламент, по которому установлена такая возможность, — это ГК РФ. При этом формулировка статьи 205 кодекса лишает юридических лиц каких-либо надежд: в исключительном случае защищать право после истечения срока давности закон обещает только гражданам по обстоятельствам, связанным с их личностью.

Более того, часть 3 п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43 разъясняет, что согласно толкованию указанной нормы в совокупности с п. 3 ст. 23 ГК РФ срок исковой давности не подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска, если об этом заявлено юрлицом или предпринимателем по требованиям, связанным с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

Однако случаи, при которых бизнес вправе претендовать на второй шанс, все-таки имеются. Об этом свидетельствуют и позиции высших судебных инстанций.

Так, в пункте 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 говорится, что юридические лица могут заявлять о восстановлении 20-дневного срока исковой давности по правилам ст. 205 ГК РФ в случае обжалования решения собрания кредиторов при банкротстве. Это правило распространяется на компании, не уведомленные надлежащим образом о проведении собрания.

Специальный характер отдельных норм по отношению к общей (ст. 205 ГК РФ) констатирует и Пленум ВС РФ в Постановлении от 21.12.2017 № 53. Речь снова идет о применении положений закона о банкротстве. ВС РФ разъяснил, что сроки на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности могут быть восстановлены арбитражному управляющему, кредиторам, являющимся юридическими лицами, или предпринимателями. Это доступно для компаний, действительно лишенных возможности своевременно обратиться в суд по не зависящим от них причинам.

Таким образом, юридические лица не лишены возможности заявлять ходатайства о восстановлении пропущенного срока исковой давности. Однако это должно быть предусмотрено нормами, специальными по отношению к ст. 205 ГК РФ.

В качестве позитивного для бизнеса послесловия отметим, что не вправе просить восстановить срок исковой давности и прокурор, защищая требования неопределенного круга лиц. Суды не рассматривают такие заявления именно по причине того, что отсутствуют обстоятельства, связанные с личностью истца, — конкретного физического лица (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.07.2018 № Ф04-2407/2018).