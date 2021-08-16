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Как узнать, что именно изменил пользователь в документах в программах 1С?

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Что конкретно удалил либо поменял пользователь в конкретном документе в 1С? Для решения этого вопроса разработчики внедрили специальный механизм хранения версий объектов — так называемое версионирование, с помощью которого вы как раз можете увидеть всю конкретику измененных документов.

В этой статье мы расскажем обо всех плюсах и минусах версионирования, а также покажем на конкретном примере в 1С: Зарплата и управление персоналом ред. 3.1, как работает механизм.

Начиная с платформы 8.3.11, механизм версионирования встроен в систему и называется «История данных». Он имеется во всех конфигурациях, работающих на основе библиотеки стандартных подсистем (БСП). Например, в 1С: Бухгалтерия предприятия он реализован, начиная с версии 3.0.35.

Использование этого механизма актуально как на этапах начала работы с программой, так и при дальнейшем ее использовании, когда имеются пользователи «новички», которые могут что-то «подпортить» в учете.

Версионирование — это механизм хранения истории изменения объектов в 1С, который позволяет:

  • просматривать, какие изменения внес пользователь в объект (справочник, документ);
  • анализировать версии объектов;
  • сравнивать эти версии между собой;
  • восстанавливать любую из версий объекта.

Механизм версионирования позволяет пользователю выполнять гибкую настройку хранения данных, выборочно применять к объектам или табличным частям, сохранять данные лишь в определенный пользователем момент, например — при проведении документов.

Плюсов у этого функционала, конечно много.

Но есть и минусы, их тоже нужно учитывать. Важно грамотно подходить к настройке версионирования, т.к. использование данного функционала однозначно приводит к замедлению работы 1С. Это связано с тем, что история данных занимает какое-то место и при неправильной, беспорядочной настройке она может занимать больше места, нежели чем сам объект.

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Как включить версионирование в 1С?

Этот механизм может включить как разработчик в конфигураторе, так и сам пользователь в пользовательском режиме.

Для включения версионирования объектов выполните следующие пункты.

Шаг 1. Перейдите в раздел «Администрирование» — «Общие настройки».

Пример раздела в 1С: Зарплата и управление персоналом, ред. 3.1:

Пример раздела в 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.

Шаг 2. Разверните подраздел «История изменений» и установите галочку «Хранить историю изменений». Для перехода к настройкам нажмите гиперссылку «Настроить».

Как видите, в 1С: ЗУП и 1С: Бухгалтерии предприятия эти пункты выглядят совершенно одинаково.

Соответственно, и настройка версионирования во всех конфигурациях 1С выполняется аналогично, т.к. это одна подсистема.

Настройки истории хранения изменений

Рассмотрим основные настройки подсистемы «Версионирование» и механизма «Хранение данных» на примере программы 1С: Зарплата и управление персоналом ред. 3.1.

В составе объектов настройки два пункта: справочники и документы.

Настройку можно выполнить для каждого справочника отдельно, задав срок хранения и указав, когда сохранять версии.

В разделе «Документы» перечислены все имеющиеся в конфигурации документы, для которых также отдельно выполняется настройка хранения данных.

Параметр «Когда сохранять версии»

Для изменения параметра выделите ячейку и нажмите стрелочку. В выпадающем списке выберите нужное значение.

Значение параметра «Когда сохранять версии» может принимать значение:

  • «При записи» — версия сохраняется при создании или изменении справочника либо документа;
  • «При проведении» — применима для документов, для которых предусмотрено проведение. Запись производится при их проведении;
  • «Никогда» — запись истории изменения объекта не ведется.

Применить настройки можно и к группе объектов.

Выберите несколько объектов с помощью кнопки Shift (в указанном диапазоне «с какого по какой») или Ctrl (выборочное выделение) и, нажав кнопку «Установить когда сохранять версии», выберите нужное значение для указанных объектов.

В этом пункте, кроме описанных выше вариантов, доступна настройка «По умолчанию». В данном случае устанавливаются рекомендуемые настройки. Для справочников это — «Никогда», для документов — «При проведении».

Для справочников варианты значений параметров отличаются от значений параметров для документов.

Параметр «Срок хранения версий»

Аналогично задается параметр «Срок хранения версий».

Выделите ячейку и выберите вариант срока хранения заданного элемента.

Он может принимать значение:

  • «За последнюю неделю»;
  • «За последний месяц»;
  • За последние три месяца«;
  • «За последний год»;
  • «Бессрочно».

Для выбранной группы объектов изменить этот параметр также можно с помощью кнопки «Установить срок хранения версий».

Выделите объекты, нажмите вышеуказанную кнопку и выберите нужное значение.

Рассмотрим настройку на примере.

Пример настройки версионирования в 1С: ЗУП ред. 3.1

Установите настройки хранения истории изменений для документа «Начисление зарплаты и взносов». Значение параметра «Когда сохранять версии» — При проведении«, «Срок хранения» — «За последнюю неделю» (для примера).

После того, как активировано версионирование, в объектах 1С станут доступны кнопки в виде карандаша с часиками — «Перейти к истории изменений».

В нашем примере она расположена в журнале документов на панели инструментов, а также по нажатию кнопки «Еще».

Во втором варианте она выглядит как строка — «История изменений».

При открытии документа, в нем также присутствует такая кнопка и команда по нажатию кнопки «Еще».

Рассмотрим пример, когда бухгалтер вносила изменения в документ «Начисление зарплаты и взносов».

Конечно, когда изменения производились по одному сотруднику, проще исправить и пересмотреть начисления этого сотрудника. Но предположим, что возникла ситуация, когда «массово напортачили» в программе и данные изменены.

Для иллюстрации примера изменим заработную плату Булочкиной О.И. с 67000 руб. на 75000 руб. и посмотрим, как программа сохранит версии документов и сможем ли мы, используя механизм хранения данных, вернуться к прежней версии.

Нажмите «кнопку-карандашик» — «Перейти к истории изменений».

Становится видно информацию о версиях документа «Начисление зарплаты и взносов»: кто изменил данный объект, а также дату и время изменения.

Для просмотра версии выделите строку и нажмите кнопку «Открыть версию».

В отчете представлены вся информация, показатели и данные документа выделенной версии. Кнопками " " и «-» можно свернуть и развернуть блоки для удобства чтения.

В нашем примере мы знаем, что пользователь изменил зарплату по окладу Булочкиной О.И. на 75000 руб.

Но как же пользователь проанализирует такой объем информации и определит, какие изменения произведены в какой версии?

Для этого есть функция сравнения с помощью одноименной кнопки «Сравнить».

Для сравнения версий выделите нужные строки (с помощью Shift или Ctrl) и нажмите кнопку «Сравнить».

Обратите внимание, при выделении нескольких версий другие команды неактивны, т.к. предназначены для работы с одной строкой-версией.

В отчете отобразится таблица по выделенным версиям объекта. Голубым цветом выделены измененные данные, пролистав и проанализировав которые, пользователь может сопоставить произведенные изменения и при необходимости вернуться к той версии, которая его более устроит

Пролистав таблицу, мы видим, что пользователем Кругловой О. были изменены данные по Булочкиной О.И. Сохраненные версии № 1 и № 2 идентичные, а в версии № 3 прослеживаются изменения.

Обратите внимание на значение поля «Изменения в реквизитах». По умолчанию установлено — «Все». Поэтому отчет получился объемным. Нажав кнопку выбора с тремя точками, пользователь может задать выводимые реквизиты, отметив нужные галочками.

Главный бухгалтер, проанализировав ситуацию, приняла решение восстановить данные документа «Начисления зарплаты и взносов» до внесения изменений зарплаты.

Как это сделать?

Выделите версию объекта, на который хотите перейти и нажмите кнопку «Перейти на версию».

В моделируемом примере нас устроит версия № 2 (до внесения изменений). На нее и перейдем.

В результате проведенных манипуляций в таблице «История изменений: Начисление зарплаты и взносов от 31.08.2021» появилась четвертая версия документа с пометкой — «Выполнен переход к версии № 2 от 10.08.2021 18:32:49» (пример моделировался 10.08.2021).

Откройте документ и проверьте, что в нем изменилось.

Документ перешел к варианту до внесения в него изменений. В нашем примере зарплата сотрудника Булочкиной О.И. автоматически изменилась на 67000 руб. (напомним, она была изменена ранее на 75000 руб.). Начисление НДФЛ и страховых взносов также приняло прежние значения. Т.е. документ полностью принял первоначальный вид.

Этот способ очень удобен. Он позволяет не только отслеживать, когда и кем были произведены изменения, но и «откатывать» состояние объекта в предшествующее состояние. Перейдя на версию объекта и не получив результата, пользователь может повторить операцию снова. Переходы от версии к версии не ограничены и их можно выполнять в пределах хранящихся версий.

Напоминаем, единственный минус версионирования — это то, что хранящиеся данные занимают место и при больших объемах накопленной информации программа может начать притормаживать и подвисать, особенно при работе на слабых компьютерах. Поэтому возможно имеет смысл устанавливать версионирование только для конкретных документов в программе, по которым могут быть спорные моменты.

Объем хранимых версий объектов и их удаление в 1С

Вернемся к разделу «Настройка и хранение истории изменений».

Нажмите гиперссылку «Количество и объем хранения версий объектов».

Нажмите «Сформировать».

В отчете представлена информация в графическом и в табличном варианте, где пользователь видит структуру данных версий хранения объектов.

В нашем примере видно, что объект — документ «Начисление зарплаты и взносов» имеет четыре версии и этот объем данных занимает 0,01Мб.

Но это всего лишь один документ. Поэтому, если вы настраиваете версионирование и активно им пользуетесь, смотрите какой объем занимают данные.

Обратите внимание на строку «Очистка устаревших версий». У нас пока таковых не имеется, но при их появлении появится кнопка «Очистить». Здесь также выводится информация об их количестве и объеме. Нажав на эту кнопку старые, неактуальные версии удаляются.

Для автоматизации процесса удаления устаревших версий, установите одноименную галочку «Автоматически удалять устаревшие версии» и вам не придется постоянно отвлекаться на контроль этого процесса.

Теперь вы знаете что такое версионирование и как настроить хранение истории изменения справочников и документов в программах 1С.

Как говорится: «Все гениальное — просто!». Экспериментируйте, используйте этот функционал программы и, главное, не бойтесь что-то испортить, ведь всегда можно вернуть версию объекта. Если вы сочтете это ненужным, то в любой момент вы сможете отключить эту настройку.

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