Патент на работу для иностранных граждан

Патент представляет собой документ, дающий право иностранцу, который прибыл в РФ в безвизовом порядке, работать у физического или юридического лица. Сколько стоит патент, в каком порядке его получить, продлить, переоформить, расскажем далее в нашей статье.

Может ли иностранный гражданин работать без патента

По общему правилу иностранные граждане для работы в РФ должны иметь патент или разрешение на работу. Первый документ нужен лицам, прибывшим в РФ в безвизовом порядке, второй — тем, кто приехал, получив визу.

Не нужно получать патент или разрешение на работу иностранцам (п. 4 ст. 13 Закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, далее — закон № 115-ФЗ):

постоянно проживающим в РФ, то есть лицам, получившим вид на жительство в России;

временно проживающим в РФ — лицам, имеющим разрешение на временное проживание до получения вида на жительство;

участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ;

сотрудникам диппредставительств;

журналистам, аккредитованным в РФ;

беженцам;

лицам, получившим временное убежище;

студентам, подрабатывающим во время каникул или работающим в компаниях, созданных образовательной организацией, в которой они учатся;

научным и педагогическим работникам, приглашенным для занятия научно-исследовательской или педагогической деятельностью при определенных условиях;

медицинским, педагогическим, научным сотрудникам, приглашенным для работы на территории международного медицинского кластера;

лицам, прибывшим на гастроли не более чем на 30 суток;

гражданам стран ЕАЭС (п. 1 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного в г. Астане 29.05.2014).

Центр обучения «Клерка» приглашает вас на бесплатные вебинары! Уже совсем скоро, 20 августа, поговорим о нюансах применения ФСБУ 5/2019. Не забудьте зарегистрироваться.

Как получить патент иностранному гражданину

Иностранный гражданин, прибывший в РФ с целью временной работы на территории субъекта РФ, должен обратиться за оформлением патента в подразделение МВД России в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ (п. 2 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ).

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в РФ в порядке, не требующем получения визы, с 16.06.2021 до 31.12.2021 могут обратиться с заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления и к заявленной цели визита в РФ (пп. «б» п. 4 Указа Президента РФ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан...» от 15.06.2021 № 364).

Если иностранный гражданин получил патент на работу на территории одного субъекта РФ, то для осуществления трудовой деятельности на территории другого субъекта РФ он обязан обратиться за получением патента в уполномоченный орган в том субъекте РФ, на территории которого данный иностранный гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность.

Документы на получение патента иностранному гражданину

Для получения патента необходимо подать лично или через уполномоченную субъектом РФ организацию заявление по форме, утвержденной Приказом МВД РФ от 14.08.2017 № 635. Документ заполняют с помощью электронных средств или от руки, разборчиво, печатными буквами, чернилами черного, синего или фиолетового цвета, без исправлений, помарок и неофициальных сокращений.

Бланк заявления можно получить в подразделении по вопросам миграции, а также скопировать либо распечатать с официального сайта МВД РФ и его территориальных органов в сети Интернет (п. 29 Административного регламента, утвержденного Приказом МВД РФ от 05.10.2020 № 695).

К заявлению прикладывают следующие документы (пп. 2, 29 ст. 13.3, п. 1 ст. 15.1 закона № 115-ФЗ, п. 1 Постановления Правительства РФ от 08.04.2021 № 559, пп. 27, 34 административного регламента):

1) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и признаваемый РФ в этом качестве, срок действия которого заканчивается не ранее чем через год со дня подачи заявления;

2) действующий на территории РФ на срок осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином договор (полис) добровольного медицинского страхования либо договор о предоставлении платных медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, находящейся в том субъекте РФ, где иностранец намеревается трудиться;

3) документ, подтверждающий отсутствие у иностранца заболевания наркоманией, выданный по результатам медосмотра, включающего химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;

4) документ, подтверждающий отсутствие инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих и включены в перечень, утвержденный Приказом Минздрава РФ от 29.06.2015 № 384н;

5) сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

6) один из следующих документов, подтверждающих владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ:

действующий сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения патента;

документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего образования), выданный образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, до 01.09.1991;

документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории РФ с 01.09.1991;

документ о прохождении экзамена на владение русским языком, знание истории и основ законодательства РФ.

Для получения патента в целях осуществления трудовой деятельности на территории другого субъекта РФ иностранный гражданин представляет те же документы, за исключением документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ (п. 27.2 административного регламента).

Если документы составлены на иностранном языке, без дублирования в них записей на русском языке, к ним необходимо приложить перевод на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариусом (п. 33 административного регламента).

Иностранец по своему желанию может также представить (п. 36 административного регламента):

документ о постановке на учет по месту пребывания;

миграционную карту с указанием работы как цели визита в РФ и с отметкой уполномоченного органа;

документы, подтверждающие уплату НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа на период действия патента (в случае получения) либо на период действия ранее выданного патента (в случае получения патента для осуществления трудовой деятельности на территории другого региона).

В случае непредставления указанных документов подразделение по вопросам миграции самостоятельно проверит соответствующие данные на основании имеющихся у него сведений (п. 37 административного регламента).

Патент выдают иностранцу в течение 10 рабочих дней со дня принятия от него заявления (абз. 2 п. 4 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ, п. 22 административного регламента).

Для его получения иностранец должен предъявить (п. 6 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ, п. 113 административного регламента) документ:

удостоверяющий личность;

подтверждающий уплату НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в порядке, установленном ст. 227.1 НК РФ, на период действия патента. Ниже расскажем, как рассчитать и внести такой платеж.

В течение двух месяцев со дня получения патента иностранец должен представить в уполномоченный орган, выдавший патент, копию трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). Документы можно подать лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (п. 7 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ).

Цены на патент для иностранных граждан

Цена патента рассчитывается по формуле: базовая величина х общероссийский коэффициент-дефлятор х региональный коэффициент (п. 3 ст. 227.1 НК РФ).

Базовая величина составляет 1 200 рублей (п. 2 ст. 227.1 НК РФ).

Коэффициент-дефлятор на 2021 год равен 1,864 (Приказ Минэкономразвития РФ от 30.10.2020 № 720).

Региональный коэффициент каждый субъект РФ устанавливает самостоятельно.

Например, в столице он равен 2,3878 (ст. 1 Закона г. Москвы «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории города Москвы» от 26.11.2014 № 55), следовательно, стоимость патента в расчете за один месяц составит 5 341 рубль.

В Московской области коэффициент равен 2,27647 (Закон от 30.11.2020 № 323//2020-ОЗ) и цена патента соответственно — 5 092 рубля в месяц.

В Санкт-Петербурге коэффициент установлен на уровне 1,78827 (ст. 1 Закона от 19.11.2020 № 527-109), месячная цена патента составит 4 тыс. рублей.

В ЯНАО коэффициент равен 4, 263 (Закон от 27.11.2020 № 138-ЗАО) и цена патента — 9 535 рублей в месяц.

Месячная цена патента (фиксированный авансовый платеж по патенту) — это НДФЛ. Внося такой платеж, иностранный гражданин оплачивает НДФЛ от своего заработка в следующем месяце.

Как оплатить патент иностранному гражданину

Иностранец должен внести плату за патент до дня начала срока его действия (п. 4 ст. 227.1 НК РФ). В платежном документе необходимо указать наименование платежа: «Налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа».

При длительности патента один месяц необходимо внести его месячную стоимость, за два месяца нужно внести аванс в двукратном размере и так далее. Так, за патент на 12 месяцев в Москве придется заплатить единовременно 5 341×12 = 63 768 рублей.

Срок патента можно продлевать (общий срок действия документа не может превышать 12 месяцев). Для этого необходимо внести плату за следующий период, обращаться в МВД в таком случае не нужно. То есть можно получить патент на один месяц, заплатив в Москве 5 341 рубль, затем до истечения месячного срока с момента оплаты внести еще 5 341 рубль, тем самым продлив срок патента на месяц. Если деньги не заплатить вовремя, то действие патента прекратится на следующий день после окончания периода, за который был внесен предыдущий платеж (п. 13 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ).

В дальнейшем работодатель уменьшит исчисленную сумму НДФЛ на сумму уплаченных иностранным работником фиксированных авансовых платежей на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих уплату этих платежей, после получения от налогового органа уведомления.

Какой срок действия патента для иностранных граждан

Патент выдается на срок от одного до 12 месяцев. Его можно неоднократно продлевать на период от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более 12 месяцев со дня его выдачи (п. 5 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ). То есть можно получить патент сразу на 12 месяцев либо на меньшее число месяцев и затем его продлевать, пока общий срок не достигнет 12 месяцев.

Как проверить патент иностранного гражданина

При приеме на работу безвизовый иностранец должен представить паспорт, СНИЛС, полис ДМС, патент, а также трудовую книжку или СТД-Р (при наличии).

Иностранец может работать только в субъекте РФ, выдавшем патент. Если в нем указана профессия, то только по ней. Срок действия патента необходимо проверить по квитанции об уплате фиксированных авансовых платежей.

Подлинность патента необходимо проверить на сайте МВД (ст. 13.3 закона № 115-ФЗ). Для этого:

в графе вид сервиса нужно выбрать «Патент»;

ввести серию и номер патента и серию и номер бланка;

указать номер паспорта иностранца;

ввести капчу.

В ответ система выдаст сведения о том, действителен ли патент, который иностранный гражданин предоставил при трудоустройстве. Эта информация справочная, для получения юридически значимых данных необходимо обратиться в территориальное подразделение МВД с письменным запросом. Предоставление подложного патента — основание для расторжения трудового договора (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Работодатель может быть привлечен к административной ответственности по п. 1 ст. 18.15 КоАП, если принял иностранных работников:

без патента;

по профессии, не указанной в патенте;

вне пределов региона, на территории которого был выдан патент.

Должностным лицам компании грозит штраф 25–50 тыс. рублей. Если нарушение произошло в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленобласти размер штрафа выше: 30–75 тыс. рублей (п. 4 ст. 18.15 КоАП). Для компании такое нарушение обойдется в 250–800 тыс. рублей (400–1 000 тыс. рублей в столичных регионах) или приостановка деятельности на 14–90 суток.

Работодатели и заказчики работ (услуг), которые привлекают к трудовой деятельности иностранцев по патенту, обязаны уведомить территориальный орган МВД РФ о заключении и прекращении (расторжении) с ними трудового или гражданско-правового договора. Срок уведомления — не позднее трех рабочих дней с даты заключения или расторжения договора (абз. 1 п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ, п. 2 порядка подачи уведомления, утвержденного Приказом МВД РФ от 30.07.2020 № 536).

Как продлить патент иностранному гражданину

Необходимо различать два понятия: «продление» и «переоформление» патента. Продлять патент можно несколько раз на срок от одного месяца, пока общий срок патента не достигнет 12 месяцев.

После того как срок патента достиг 12 месяцев, патент необходимо переоформить. В отличие от первичного получения патента его переоформление требует волеизъявления как иностранного гражданина, так и его работодателя.

Не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения 12 месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин подает в уполномоченный орган или многофункциональный центр (пп. 8, 9 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ):

заявление о переоформлении патента;

документ, удостоверяющий личность;

миграционную карту;

документ, подтверждающий уплату авансового платежа по НДФЛ;

действующий полис ДМС или договор о предоставлении платных медицинских услуг;

документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина заболеваний наркоманией и ВИЧ;

документ, подтверждающий знание иностранным гражданином русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации;

ходатайство работодателя, заказчика работ или услуг о переоформлении патента;

трудовой или гражданско-правовой договор.

Таким образом, для переоформления патента необходимо наличие действующего трудового или гражданско-правового договора, а также ходатайство работодателя (заказчика) о переоформлении патента.

Законодательство не устанавливает каких-либо требований к ходатайству работодателя (заказчика) о переоформлении патента. Чтобы не ошибиться при составлении этого документа, рекомендуем уточнить в уполномоченном органе, как должно выглядеть ходатайство. Например, на сайте ГБУ г. Москвы «Многофункциональный миграционный центр» можно скачать образец ходатайства и найти рекомендации по его заполнению.

Так, в ходатайстве должны быть прописаны:

серия и номер патента, причина переоформления;

сведения о работодателе (полное название юрлица, юридический адрес местонахождения, ИНН — для юрлиц, Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрация — для физлиц);

сведения об иностранном гражданине (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, паспортные данные);

дата ходатайства и подпись уполномоченного лица, печать компании (при наличии).

Если подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России принимает положительное решение о переоформлении патента, документ выдадут иностранцу не позднее 10 рабочих дней со дня принятия от него заявления (п. 12 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ).

Для получения патента иностранец должен предъявить документ:

удостоверяющий личность и признаваемый РФ в этом качестве;

подтверждающий уплату НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа.

Переоформленный патент выдают на срок от одного месяца, и данный срок может быть неоднократно продлен. Общий срок действия переоформленного патента с учетом продлений не может составлять более 12 месяцев со дня переоформления (абз. 1, 2 п. 13 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ).