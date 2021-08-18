Коэффициент срочной ликвидности (формула по балансу)

Коэффициент срочной ликвидности — один из трех основных показателей ликвидности, используемых для оценки экономического положения юрлица. Рассмотрим нюансы расчета коэффициента срочной ликвидности и область его применения в нашей статье.
Основные коэффициенты ликвидности
Ликвидность — понятие, которое применяют для оценки способности юрлица оплатить имеющиеся у него текущие (краткосрочные) долги за счет собственного имущества в зависимости от скорости продажи этого имущества (его обращения в деньги).
Показатели ликвидности рассчитывают применительно к тому имуществу, которое образует оборотные активы предприятия. По скорости продажи оно делится:
- на высоколиквидное (не требующее продажи или продаваемое очень быстро) — это деньги и краткосрочные финвложения;
- быстроликвидное (на его продажу нужно некоторое время, но недолгое) — это краткосрочная задолженность дебиторов;
- среднеликвидное (продастся по истечении некоторого времени, но может быть продано либо не очень быстро, либо с потерей стоимости) — это запасы.
В соотношении со скоростью продажи ликвидность характеризуется 3 видами коэффициентов:
- коэффициентом абсолютной ликвидности, рассчитанным для высоколиквидного имущества;
- срочной ликвидности, определяемым по сумме высоко- и быстроликвидного имущества (его также называют коэффициентом быстрой, строгой, промежуточной или критической ликвидности);
- текущей ликвидности, относящимся ко всей сумме оборотных активов.
Каждый коэффициент позволяет судить о платежеспособности юрлица с ее привязкой к временной оценке.
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Что отражает срочная ликвидность
Коэффициент срочной ликвидности дает возможность определить, какая часть текущей (краткосрочной) задолженности юрлица может быть погашена им за счет собственных средств в течение непродолжительного времени. Его расчет делают на определенную дату или даты, если хотят увидеть динамику изменения этого показателя.
Такая оценка платежеспособности наиболее интересна для контрагентов юрлица, дающих ему деньги в долг, но может быть использована и в собственных интересах предприятия. Ее достоверность в сильной степени зависит от качества данных, участвующих в расчете коэффициента.
Источником цифр для расчета служит бухбаланс юрлица, точнее данные из его разделов, посвященных оборотным активам и краткосрочным обязательствам. Если в эти данные включаются сведения об активах, действительная скорость продажи которых не будет соответствовать ожидаемой от этого имущества (например, о ценных бумагах, не внушающих доверия, или безнадежной задолженности дебиторов), то истинная картина будет искажена.
В связи с этим, производя оценку коэффициента, всегда одновременно следует рассматривать и качество информации, послужившей основой для его расчета. В случае наличия сомнительных данных из общего объема сведений их лучше исключать.
Формула расчета и привязка к балансу
Коэффициент срочной ликвидности математически представляет собой отношение суммы высоколиквидных и быстроликвидных активов к величине краткосрочных обязательств.
Высоколиквидные и быстроликвидные активы — это результат сложения имеющихся в наличии денежных средств, краткосрочных финвложений и краткосрочной задолженности дебиторов или результат вычитания из общей суммы оборотных активов величины запасов.
Краткосрочные обязательства определяются как сумма существующей общей краткосрочной кредиторской задолженности (по заемным средствам, обычной и прочей задолженности кредиторам).
В зависимости от способа расчета суммы, попадающей в числитель, формула коэффициента срочной ликвидности может иметь 2 вида:
- 1-й: КЛср = (КрДЗ + ДСр К+ рФВл) / (КрКр + КрКЗ + ПрО),
где:
КЛср — коэффициент срочной ликвидности;
КрДЗ — краткосрочная задолженность дебиторов;
ДСр — величина денежных средств;
КрФВл — краткосрочные финвложения;
КрКр — величина краткосрочных заемных средств;
КрКЗ — краткосрочная задолженность кредиторам;
ПрО — прочие краткосрочные обязательства.
- 2-й: КЛср = (ОбАкт — Зап) / (КрКр + КрКЗ + ПрО),
где:
КЛср — коэффициент срочной ликвидности;
ОбАкт — общая сумма оборотных активов;
Зап — величина запасов;
КрКр — величина краткосрочных заемных средств;
КрКЗ — краткосрочная задолженность кредиторам;
ПрО — прочие краткосрочные обязательства.
В привязке к номерам строк действующего бухбаланса это будет выражено следующим образом:
- В 1-м случае: КЛср = (1230 + 1240 + 1250) / (1510 + 1520 + 1550),
где:
1230, 1240, 1250 — номера строк актива;
1510, 1520, 1550 — номера строк пассива.
- В 2-м случае: КЛср = (1200 — 1210) / (1510 + 1520 + 1550),
где:
1200, 1210 — номера строк актива;
1510, 1520, 1550 — номера строк пассива.
Применительно к строкам формы бухбаланса, действовавшей до 2011 года, формулы будут следующими:
- В 1- случае: КЛср = (240 + 260 + 250) / (610 + 620 + 660),
где:
240, 250, 260 — номера строк актива;
610, 620, 660 — номера строк пассива.
- В 2-м случае: КЛср = (290 — 210) / (610 + 620 + 660),
где:
210, 290 — номера строк актива;
610, 620, 660 — номера строк пассива.
Анализ значений коэффициента
Конкретные значениякоэффициента срочной ликвидностимогут быть свидетельством следующих фактов.
- Если он равен 1, то высоко- и быстроликвидное имущество покрывает всю текущую задолженность.
- Если он больше 1, то за счет имеющихся средств можно покрыть всю текущую задолженность, при этом часть из них еще останется в распоряжении предприятия.
- Если он меньше 1, то высоко- и быстроликвидных активов недостаточно для полного погашения текущих долгов в течение непродолжительного времени. При этом нормальным считается коэффициент в пределах 0,7-1. Более низкие значения, особенно при преобладании в расчете цифр, относящихся к дебиторской задолженности, будут неблагоприятными.
Анализ коэффициента в динамике за несколько периодов укажет:
- При его росте — на увеличение способности быстро погасить текущие долги. Однако чрезмерная скорость роста свидетельствует о замедлении скорости оборота оборотных активов и, соответственно, уменьшении прибыльности предприятия.
- При его уменьшении — на снижение платежеспособности в отношении краткосрочных долгов.
Однако для каких-либо определенных выводов о текущем экономическом положении юрлица рассмотрения только этого коэффициента недостаточно. Необходим комплексный экономический анализ, а расчет коэффициента срочной ликвидности должен входить в него только как составная часть.
Как можно повлиять на ликвидность
Зависимость от определенных показателей вытекает из формулы расчета коэффициента. При росте величин, составляющих ее числитель, он будет расти, т.е. к росту показателя приведет увеличение:
- остатка денег;
- краткосрочных финвложений;
- краткосрочной задолженности дебиторов.
При росте сумм, входящих в знаменатель, коэффициент будет уменьшаться, т.е. его снижение станет результатом роста:
- суммы краткосрочных займов;
- краткосрочной задолженности кредиторов;
- прочей кредиторской задолженности.