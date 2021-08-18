Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Коэффициент срочной ликвидности (формула по балансу)

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Управление финансами
Версия для печати

Коэффициент срочной ликвидности — один из трех основных показателей ликвидности, используемых для оценки экономического положения юрлица. Рассмотрим нюансы расчета коэффициента срочной ликвидности и область его применения в нашей статье.

Основные коэффициенты ликвидности

Ликвидность — понятие, которое применяют для оценки способности юрлица оплатить имеющиеся у него текущие (краткосрочные) долги за счет собственного имущества в зависимости от скорости продажи этого имущества (его обращения в деньги).

Показатели ликвидности рассчитывают применительно к тому имуществу, которое образует оборотные активы предприятия. По скорости продажи оно делится:

  • на высоколиквидное (не требующее продажи или продаваемое очень быстро) — это деньги и краткосрочные финвложения;
  • быстроликвидное (на его продажу нужно некоторое время, но недолгое) — это краткосрочная задолженность дебиторов;
  • среднеликвидное (продастся по истечении некоторого времени, но может быть продано либо не очень быстро, либо с потерей стоимости) — это запасы.

В соотношении со скоростью продажи ликвидность характеризуется 3 видами коэффициентов:

  • коэффициентом абсолютной ликвидности, рассчитанным для высоколиквидного имущества;
  • срочной ликвидности, определяемым по сумме высоко- и быстроликвидного имущества (его также называют коэффициентом быстрой, строгой, промежуточной или критической ликвидности);
  • текущей ликвидности, относящимся ко всей сумме оборотных активов.

Каждый коэффициент позволяет судить о платежеспособности юрлица с ее привязкой к временной оценке.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Нюансы применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» 20 августа — не пропустите.

Что отражает срочная ликвидность

Коэффициент срочной ликвидности дает возможность определить, какая часть текущей (краткосрочной) задолженности юрлица может быть погашена им за счет собственных средств в течение непродолжительного времени. Его расчет делают на определенную дату или даты, если хотят увидеть динамику изменения этого показателя.

Такая оценка платежеспособности наиболее интересна для контрагентов юрлица, дающих ему деньги в долг, но может быть использована и в собственных интересах предприятия. Ее достоверность в сильной степени зависит от качества данных, участвующих в расчете коэффициента.

Источником цифр для расчета служит бухбаланс юрлица, точнее данные из его разделов, посвященных оборотным активам и краткосрочным обязательствам. Если в эти данные включаются сведения об активах, действительная скорость продажи которых не будет соответствовать ожидаемой от этого имущества (например, о ценных бумагах, не внушающих доверия, или безнадежной задолженности дебиторов), то истинная картина будет искажена.

В связи с этим, производя оценку коэффициента, всегда одновременно следует рассматривать и качество информации, послужившей основой для его расчета. В случае наличия сомнительных данных из общего объема сведений их лучше исключать.

Формула расчета и привязка к балансу

Коэффициент срочной ликвидности математически представляет собой отношение суммы высоколиквидных и быстроликвидных активов к величине краткосрочных обязательств.

Высоколиквидные и быстроликвидные активы — это результат сложения имеющихся в наличии денежных средств, краткосрочных финвложений и краткосрочной задолженности дебиторов или результат вычитания из общей суммы оборотных активов величины запасов.

Краткосрочные обязательства определяются как сумма существующей общей краткосрочной кредиторской задолженности (по заемным средствам, обычной и прочей задолженности кредиторам).

В зависимости от способа расчета суммы, попадающей в числитель, формула коэффициента срочной ликвидности может иметь 2 вида:

  • 1-й: КЛср = (КрДЗ + ДСр К+ рФВл) / (КрКр + КрКЗ + ПрО),

где:

КЛср — коэффициент срочной ликвидности;

КрДЗ — краткосрочная задолженность дебиторов;

ДСр — величина денежных средств;

КрФВл — краткосрочные финвложения;

КрКр — величина краткосрочных заемных средств;

КрКЗ — краткосрочная задолженность кредиторам;

ПрО — прочие краткосрочные обязательства.

  • 2-й: КЛср = (ОбАкт — Зап) / (КрКр + КрКЗ + ПрО),

где:

КЛср — коэффициент срочной ликвидности;

ОбАкт — общая сумма оборотных активов;

Зап — величина запасов;

КрКр — величина краткосрочных заемных средств;

КрКЗ — краткосрочная задолженность кредиторам;

ПрО — прочие краткосрочные обязательства.

В привязке к номерам строк действующего бухбаланса это будет выражено следующим образом:

  • В 1-м случае: КЛср = (1230 + 1240 + 1250) / (1510 + 1520 + 1550),

где:

1230, 1240, 1250 — номера строк актива;

1510, 1520, 1550 — номера строк пассива.

  • В 2-м случае: КЛср = (1200 — 1210) / (1510 + 1520 + 1550),

где:

1200, 1210 — номера строк актива;

1510, 1520, 1550 — номера строк пассива.

Применительно к строкам формы бухбаланса, действовавшей до 2011 года, формулы будут следующими:

  • В 1- случае: КЛср = (240 + 260 + 250) / (610 + 620 + 660),

где:

240, 250, 260 — номера строк актива;

610, 620, 660 — номера строк пассива.

  • В 2-м случае: КЛср = (290 — 210) / (610 + 620 + 660),

где:

210, 290 — номера строк актива;

610, 620, 660 — номера строк пассива.

Анализ значений коэффициента

Конкретные значениякоэффициента срочной ликвидностимогут быть свидетельством следующих фактов.

  • Если он равен 1, то высоко- и быстроликвидное имущество покрывает всю текущую задолженность.
  • Если он больше 1, то за счет имеющихся средств можно покрыть всю текущую задолженность, при этом часть из них еще останется в распоряжении предприятия.
  • Если он меньше 1, то высоко- и быстроликвидных активов недостаточно для полного погашения текущих долгов в течение непродолжительного времени. При этом нормальным считается коэффициент в пределах 0,7-1. Более низкие значения, особенно при преобладании в расчете цифр, относящихся к дебиторской задолженности, будут неблагоприятными.

Анализ коэффициента в динамике за несколько периодов укажет:

  • При его росте — на увеличение способности быстро погасить текущие долги. Однако чрезмерная скорость роста свидетельствует о замедлении скорости оборота оборотных активов и, соответственно, уменьшении прибыльности предприятия.
  • При его уменьшении — на снижение платежеспособности в отношении краткосрочных долгов.

Однако для каких-либо определенных выводов о текущем экономическом положении юрлица рассмотрения только этого коэффициента недостаточно. Необходим комплексный экономический анализ, а расчет коэффициента срочной ликвидности должен входить в него только как составная часть.

Как можно повлиять на ликвидность

Зависимость от определенных показателей вытекает из формулы расчета коэффициента. При росте величин, составляющих ее числитель, он будет расти, т.е. к росту показателя приведет увеличение:

  • остатка денег;
  • краткосрочных финвложений;
  • краткосрочной задолженности дебиторов.

При росте сумм, входящих в знаменатель, коэффициент будет уменьшаться, т.е. его снижение станет результатом роста:

  • суммы краткосрочных займов;
  • краткосрочной задолженности кредиторов;
  • прочей кредиторской задолженности.

Подборка полезных мероприятий

Разместить