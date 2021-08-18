Коэффициент срочной ликвидности (формула по балансу)

Коэффициент срочной ликвидности — один из трех основных показателей ликвидности, используемых для оценки экономического положения юрлица. Рассмотрим нюансы расчета коэффициента срочной ликвидности и область его применения в нашей статье.

Основные коэффициенты ликвидности

Ликвидность — понятие, которое применяют для оценки способности юрлица оплатить имеющиеся у него текущие (краткосрочные) долги за счет собственного имущества в зависимости от скорости продажи этого имущества (его обращения в деньги).

Показатели ликвидности рассчитывают применительно к тому имуществу, которое образует оборотные активы предприятия. По скорости продажи оно делится:

на высоколиквидное (не требующее продажи или продаваемое очень быстро) — это деньги и краткосрочные финвложения;

быстроликвидное (на его продажу нужно некоторое время, но недолгое) — это краткосрочная задолженность дебиторов;

среднеликвидное (продастся по истечении некоторого времени, но может быть продано либо не очень быстро, либо с потерей стоимости) — это запасы.

В соотношении со скоростью продажи ликвидность характеризуется 3 видами коэффициентов:

коэффициентом абсолютной ликвидности, рассчитанным для высоколиквидного имущества;

срочной ликвидности, определяемым по сумме высоко- и быстроликвидного имущества (его также называют коэффициентом быстрой, строгой, промежуточной или критической ликвидности);

текущей ликвидности, относящимся ко всей сумме оборотных активов.

Каждый коэффициент позволяет судить о платежеспособности юрлица с ее привязкой к временной оценке.

Что отражает срочная ликвидность

Коэффициент срочной ликвидности дает возможность определить, какая часть текущей (краткосрочной) задолженности юрлица может быть погашена им за счет собственных средств в течение непродолжительного времени. Его расчет делают на определенную дату или даты, если хотят увидеть динамику изменения этого показателя.

Такая оценка платежеспособности наиболее интересна для контрагентов юрлица, дающих ему деньги в долг, но может быть использована и в собственных интересах предприятия. Ее достоверность в сильной степени зависит от качества данных, участвующих в расчете коэффициента.

Источником цифр для расчета служит бухбаланс юрлица, точнее данные из его разделов, посвященных оборотным активам и краткосрочным обязательствам. Если в эти данные включаются сведения об активах, действительная скорость продажи которых не будет соответствовать ожидаемой от этого имущества (например, о ценных бумагах, не внушающих доверия, или безнадежной задолженности дебиторов), то истинная картина будет искажена.

В связи с этим, производя оценку коэффициента, всегда одновременно следует рассматривать и качество информации, послужившей основой для его расчета. В случае наличия сомнительных данных из общего объема сведений их лучше исключать.

Формула расчета и привязка к балансу

Коэффициент срочной ликвидности математически представляет собой отношение суммы высоколиквидных и быстроликвидных активов к величине краткосрочных обязательств.

Высоколиквидные и быстроликвидные активы — это результат сложения имеющихся в наличии денежных средств, краткосрочных финвложений и краткосрочной задолженности дебиторов или результат вычитания из общей суммы оборотных активов величины запасов.

Краткосрочные обязательства определяются как сумма существующей общей краткосрочной кредиторской задолженности (по заемным средствам, обычной и прочей задолженности кредиторам).

В зависимости от способа расчета суммы, попадающей в числитель, формула коэффициента срочной ликвидности может иметь 2 вида:

1-й: КЛср = (КрДЗ + ДСр К+ рФВл) / (КрКр + КрКЗ + ПрО),

где:

КЛср — коэффициент срочной ликвидности;

КрДЗ — краткосрочная задолженность дебиторов;

ДСр — величина денежных средств;

КрФВл — краткосрочные финвложения;

КрКр — величина краткосрочных заемных средств;

КрКЗ — краткосрочная задолженность кредиторам;

ПрО — прочие краткосрочные обязательства.

2-й: КЛср = (ОбАкт — Зап) / (КрКр + КрКЗ + ПрО),

где:

КЛср — коэффициент срочной ликвидности;

ОбАкт — общая сумма оборотных активов;

Зап — величина запасов;

КрКр — величина краткосрочных заемных средств;

КрКЗ — краткосрочная задолженность кредиторам;

ПрО — прочие краткосрочные обязательства.

В привязке к номерам строк действующего бухбаланса это будет выражено следующим образом:

В 1-м случае: КЛср = (1230 + 1240 + 1250) / (1510 + 1520 + 1550),

где:

1230, 1240, 1250 — номера строк актива;

1510, 1520, 1550 — номера строк пассива.

В 2-м случае: КЛср = (1200 — 1210) / (1510 + 1520 + 1550),

где:

1200, 1210 — номера строк актива;

1510, 1520, 1550 — номера строк пассива.

Применительно к строкам формы бухбаланса, действовавшей до 2011 года, формулы будут следующими:

В 1- случае: КЛср = (240 + 260 + 250) / (610 + 620 + 660),

где:

240, 250, 260 — номера строк актива;

610, 620, 660 — номера строк пассива.

В 2-м случае: КЛср = (290 — 210) / (610 + 620 + 660),

где:

210, 290 — номера строк актива;

610, 620, 660 — номера строк пассива.

Анализ значений коэффициента

Конкретные значениякоэффициента срочной ликвидностимогут быть свидетельством следующих фактов.

Если он равен 1, то высоко- и быстроликвидное имущество покрывает всю текущую задолженность.

Если он больше 1, то за счет имеющихся средств можно покрыть всю текущую задолженность, при этом часть из них еще останется в распоряжении предприятия.

Если он меньше 1, то высоко- и быстроликвидных активов недостаточно для полного погашения текущих долгов в течение непродолжительного времени. При этом нормальным считается коэффициент в пределах 0,7-1. Более низкие значения, особенно при преобладании в расчете цифр, относящихся к дебиторской задолженности, будут неблагоприятными.

Анализ коэффициента в динамике за несколько периодов укажет:

При его росте — на увеличение способности быстро погасить текущие долги. Однако чрезмерная скорость роста свидетельствует о замедлении скорости оборота оборотных активов и, соответственно, уменьшении прибыльности предприятия.

При его уменьшении — на снижение платежеспособности в отношении краткосрочных долгов.

Однако для каких-либо определенных выводов о текущем экономическом положении юрлица рассмотрения только этого коэффициента недостаточно. Необходим комплексный экономический анализ, а расчет коэффициента срочной ликвидности должен входить в него только как составная часть.

Как можно повлиять на ликвидность

Зависимость от определенных показателей вытекает из формулы расчета коэффициента. При росте величин, составляющих ее числитель, он будет расти, т.е. к росту показателя приведет увеличение:

остатка денег;

краткосрочных финвложений;

краткосрочной задолженности дебиторов.

При росте сумм, входящих в знаменатель, коэффициент будет уменьшаться, т.е. его снижение станет результатом роста: