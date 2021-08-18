Как учесть хищение товаров в бухгалтерском учете по правилам ФСБУ 5/2019

ФСБУ 5/2019 «Запасы» предписывает включать балансовую стоимость товаров в расходы во всех случаях выбытия. Одним из таких случаев является хищение, которое было выявлено в результате инвентаризации.

В какой момент списывать похищенное

ФСБУ 5/2019 «Запасы» утвержден приказом Минфина от 15 ноября 2019 г. № 180н и действует с 1 января 2021 г. Подпункт «б» п. 43 ФСБУ 5/2019 предписывает балансовую стоимость товаров включать в расходы во всех случаях выбытия. Одним из таких случаев является случай хищения.

Планом счетов бухгалтерского учета (утв. Приказом Минфина от 31 октября 2000 г. № 94н) для обобщения информации о суммах недостач предусмотрен счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

Типовые проводки при обнаружении и списании недостач таковы:

Дебет 94 Кредит 41

фактическая себестоимость пропавших товаров отнесена на счет учета недостач;

списана балансовая стоимость пропавших товаров.

Стоимость пропавших товаров подлежит списанию в состав прочих расходов в момент утверждения директором акта инвентаризации.

Выбывшие товары в составе активов не учитываются — этого не допускает ФСБУ 5/2019. Поэтому счет 94 в случае хищения товаров можно не применять.

Еще больше про нюансы ФСБУ 5/2019 «Запасы» мы расскажем 20 августа на бесплатном вебинаре. Зарегистрироваться

По какой стоимости списывать похищенные товары

В состав расходов списывается балансовая стоимость товаров, то есть та стоимость, по которой они числились в бухгалтерском учете . Это или фактическая себестоимость, или чистая стоимость продажи .

Если после признания фактическая стоимость продажи была уменьшена до чистой стоимости продажи путем создания резерва под обесценение , то при списании фактической себестоимости резерв нужно восстановить. В этом случае делают сторнировочную запись, то есть уменьшают сумму расходов отчетного периода:

СТОРНО Дебет 90-2 Кредит 14

восстановлен резерв на обесценение по товарам, утраченным в отчетном периоде.

Если товары найдены

В случае если товары будут найдены в возвращены, то их стоимость подлежит возврату на счет учета товаров. Их следует принять к учету по фактической себестоимости. Ведь при хищении фирма не утратила права собственности на эти товары, а значит, их оприходование не может приводить к изменению их фактической себестоимости.

Проводка такая:

Дебет 41 Кредит 91-1

отражена фактическая себестоимость возвращенных товаров.

Если товары возвращены в поврежденном виде, их фактическая себестоимость может оказаться менее чистой стоимости продажи. А это значит, что нужно создать резерв под обесценение:

Дебет 90-2 Кредит 14

создан резерв под обесценение поврежденных товаров.

Если же товары найдены, но не возвращены до закрытия уголовного дела, оприходовать их на баланс оснований нет. Ведь права распоряжаться товарами у фирмы еще нет. Поэтому активами они считаться не могут (п. 7.2 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ, Президентским советом ИПБ РФ 29 декабря 1997 г.)).

Если товары не найдены

Но товары могут и не найтись вообще.

Так, в случае, когда виновные лица установлены и задержаны, но возврат невозможен, то с них судом может быть взыскана денежная компенсация. На дату вступления в силу решения суда в бухучете делается запись:

Дебет 73(76) Кредит 91-1

вступило в силу решение суда о взыскании суммы материального ущерба с виновных лиц.

А в случае, когда виновные лица установлены, но не задержаны (из-за особенностей следствия), никаких записей в учете делать не нужно до тех пор, пока похищенное или не будет возвращено, или его стоимость не будет взыскана.