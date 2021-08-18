Коды ОКЗ для медработников: что надо знать бухгалтеру и кадровику

Код врача терапевта в ОКЗ — 2211. Его же используют для семейных докторов и специалистов общей практики. Но для узких специалистов это значение уже не подходит.

Какие значения введены для работников — врачей общей практики

В классификаторе занятий специалистам в области здравоохранения посвящена основная группа 22. В нее включены отдельный код для врача-стоматолога по ОКЗ и специальные значения для докторов общей практики, ветеринаров, узких специалистов.

Если вам надо подобрать кодировку для терапевта, то возьмите значение 2211. Контрольное число 2 понадобится, если вы заполняете графу «Код выполняемой функции» в отчете для ПФР по форме СЗВ-ТД. Аналогичное значение используют при кодировке занятий семейных докторов, участковых врачей.

Какие коды использовать для узких специализаций

Общая для всех узких специалистов кодировка — 2212. Используйте аналогичный код ОКЗ для врача клинической лабораторной диагностики, но если речь идет о его помощнике, то придется писать 3256.

Поскольку выбирать данные в классификаторе надо исключительно по выполняемой функции, это покажется сложным. Рекомендуем обращать внимание на комментарии к уровню образования. Например, мы выбираем код ОКЗ для врача ультразвуковой диагностики 2212, поскольку такие медработники соответствуют требованиям о наличии у них высшего медицинского образования и послевузовского образования в области специализации. Но его помощник — уже специалист среднего звена, как и в случае с врачом-диагностом.

Учтите: это правило не действует, если вы хотите найти код врача-стажера в ОКЗ: по сути, это тот же специалист, но пока без большого опыта. Потому и кодировать его следует так, как и давно практикующих медработников узкой или общей специализации.

Если сложно определиться, то рекомендуем заглянуть в профильный профстандарт. В нем на самой первой странице указаны вид деятельности и нужная кодировка из классификатора.

Когда будете подбирать ОКЗ врача-хирурга, учитывайте не только специализацию, поскольку есть несколько кодов, из которых придется выбирать. Необходимо использовать значение 1342 в ОКЗ, если доктор еще и заведует хирургическим отделением. Значение 2212 указывают, если работник специализируется только на хирургии, руководящей должности не занимает.

Если вы подбираете код ОКЗ для врача стоматолог-терапевт, то надо ориентироваться уже на другую группу. Деятельность стоматологов описывают в классификаторе в разделе 2261 (контрольное число 6). И это значение подойдет для обозначения стоматолога-ортопеда и стоматолога-хирурга, в том числе детского.

В классификаторе разделены занятия по уровню квалификации. Поэтому при выборе кодов учитывайте, что стоматологи — это специалисты высшего уровня квалификации, а зубные врачи и зубные техники — среднего. И кодируются эти медработники по-разному.

Как зашифрованы ветеринары, врачи скорой помощи и прочие работники в сфере медицины

Работники, о которых шла речь выше, трудятся в поликлиниках или больницах. Но есть еще сотрудники скорой помощи, для которых тоже введены специальные цифровые обозначения в зависимости от уровня квалификации — 2240 (контрольное число 7) и 3258 (контрольное число 2).

Не перепутайте со значением из ОКЗ 3257, которое присваивают сотрудникам, обеспечивающим охрану труда и окружающей среды. Это санитарные инспекторы, инспекторы по безопасности и охране труда и здоровья, по безопасности продуктов питания, по борьбе с загрязнениями окружающей среды, но не медработники.

Что касается ветеринаров, то у них тоже собственная кодировка, поскольку медицинскую помощь такие специалисты оказывают представителям фауны. В зависимости от уровня подготовки ветеринарный врач в ОКЗ и его функции описаны в группе 2250 (контрольное число 6) и 3240 (контрольное число 8).