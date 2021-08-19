Частые вопросы про подписку на «Клерк 365»: курсы, вебинары, консультации, сертификаты

Здесь мы собрали ответы на самые частые вопросы про доступ к подписке, наше обучение, сервисы и сертификаты.

Тариф «Клерк.Премиум» — это подписка на полгода или год, которая дает полный доступ к Платформе знаний и сервисов «Клерк 365».

Получите доступ к 35 онлайн-курсам для предпринимателей и бухгалтеров. Подключите «Клерк.Премиум» . Вы сможете не только проходить курсы, получать сертификаты ИПБ России, но и задавать экспертам «Клерка» неограниченное количество вопросов . Мы ответим в течение дня. Это точно дешевле, чем иметь сторонних консультантов.

Чтобы пользоваться всеми этими сервисами, нужно купить тариф «Клерк.Премиум» .

НИ ЗА ЧТО! Все новые материалы (курсы, вебинары, инструменты), которые мы добавляем каждый месяц, будут доступны вам в течение всего срока подписки.

В разделе «Тарифы» есть блок «Оформить в рассрочку». Откроется форма для заполнения заявки на получение рассрочки у нашего партнера-банка «Тинькофф». У него удобные ежемесячные платежи.

Все возможности подписчиков «сложены» в их личном профиле.

Если для полного понимания вашей ситуации нужны уточнения, мы спросим их у вас.

Подписчики могут заказывать тему статьи напрямую главреду. Пишите тему, мы ее заберем, напишем в течение нескольких дней и разместим в «Разборах» .

Чтобы кнопка «Следующая лекция» под видео в онлайн-курсе стала активной, надо посмотреть не менее 50% видео.

Как получить сертификат

За онлайн-курс

После прохождения курса во вкладке «Сертификат» появится сертификат от Центра обучения «Клерка», который можно сохранить себе в пдф после нажатия кнопки «Получить сертификат».

По некоторым курсам (вот этим трем) можно получить сертификат ИПБ России.

После нажатия кнопки «Получить сертификат» в блоке ИПБ России, появится форма для заполнения ваших данных. Сертификат мы вышлем Почтой России на ваш адрес в бумажном виде.

За вебинар

Сертификаты слушателям вебинаров мы выдаем не после присутствия на онлайн-версии, а именно после прослушивания записи вебинара.

Заходите в нужный вебинар, переходите во вкладу «Запись вебинара». После прослушивания записи не менее, чем на 50%, во вкладке «Сертификат» появится сертификат от Центра обучения «Клерка».