Частые вопросы про подписку на «Клерк 365»: курсы, вебинары, консультации, сертификаты

Здесь мы собрали ответы на самые частые вопросы про доступ к подписке, наше обучение, сервисы и сертификаты.
Чем отличается «Клерк.Премиум» от «Клерк 365»
Тариф «Клерк.Премиум» — это подписка на полгода или год, которая дает полный доступ к Платформе знаний и сервисов «Клерк 365».
Что такое Платформа знаний и сервисов «Клерк 365»
- Обучение — онлайн-курсы, вебинары, экспресс-семинары. Выдаем сертификаты ИПБ России и Центра обучения «Клерка»;
- Консультации — ответы на вопросы подписчиков. Количество вопросов неограниченно, эксперты отвечают в течение суток;
- Закрытый онлайн-журнал для бухгалтеров Разборы. Это понятные статьи-манулы про изменения в законах, новые письма ФНС и другие новшества, в которых надо разобраться. Главред пишет по заказу подписчиков.
- Закрытое профессиональное сообщество Клуб бухгалтеров. Для коммуникации и между участниками «Клерк.Премиум» создали Закрытый Клуб бухгалтеров. Этот раздел закрыт для индексации поисковых систем и для других пользователей;
- Сервисы и инструменты для бухгалтера: Проверка контрагентов, Мониторинг данных Росстата.
Читайте подробнее о Платформе.
Как подписаться
Чтобы пользоваться всеми этими сервисами, нужно купить тариф «Клерк.Премиум».
Получите доступ к 35 онлайн-курсам для предпринимателей и бухгалтеров. Подключите «Клерк.Премиум». Вы сможете не только проходить курсы, получать сертификаты ИПБ России, но и задавать экспертам «Клерка» неограниченное количество вопросов. Мы ответим в течение дня. Это точно дешевле, чем иметь сторонних консультантов.
За что надо доплачивать в период подписки
НИ ЗА ЧТО! Все новые материалы (курсы, вебинары, инструменты), которые мы добавляем каждый месяц, будут доступны вам в течение всего срока подписки.
Как купить в рассрочку
В разделе «Тарифы» есть блок «Оформить в рассрочку». Откроется форма для заполнения заявки на получение рассрочки у нашего партнера-банка «Тинькофф». У него удобные ежемесячные платежи.
Переплату полностью берет на себя «Клерк».
Как найти все эти сервисы на «Клерке»
Все возможности подписчиков «сложены» в их личном профиле.
Какие вопросы можно задавать в «Консультациях»
Спрашивайте про налоги, учет, налоговую оптимизацию, кадры, право, 1С.
Отвечает пул экспертов.
Если для полного понимания вашей ситуации нужны уточнения, мы спросим их у вас.
Как заказать главреду статью в «Разборы»
Подписчики могут заказывать тему статьи напрямую главреду. Пишите тему, мы ее заберем, напишем в течение нескольких дней и разместим в «Разборах».
Как продвигаться от раздела к разделу в онлайн-курсах
Чтобы кнопка «Следующая лекция» под видео в онлайн-курсе стала активной, надо посмотреть не менее 50% видео.
Как получить сертификат
За онлайн-курс
После прохождения курса во вкладке «Сертификат» появится сертификат от Центра обучения «Клерка», который можно сохранить себе в пдф после нажатия кнопки «Получить сертификат».
По некоторым курсам (вот этим трем) можно получить сертификат ИПБ России.
После нажатия кнопки «Получить сертификат» в блоке ИПБ России, появится форма для заполнения ваших данных. Сертификат мы вышлем Почтой России на ваш адрес в бумажном виде.
За вебинар
Сертификаты слушателям вебинаров мы выдаем не после присутствия на онлайн-версии, а именно после прослушивания записи вебинара.
Заходите в нужный вебинар, переходите во вкладу «Запись вебинара». После прослушивания записи не менее, чем на 50%, во вкладке «Сертификат» появится сертификат от Центра обучения «Клерка».
Как получить помощь
Если у вас что-то не получилось, вы можете задать свой вопрос в комментариях к этой статье, воспользоваться чатом на этой странице.
Или написать нам на почту care@klerk.ru. Не забудьте рассказать подробно о проблеме и приложить ссылку на ваш профиль.
Если вы подписчик «Клерк.Премиум, вы можете задать вопрос на странице поддержки сервиса «Клерк.Консультации».