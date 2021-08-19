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Частые вопросы про подписку на «Клерк 365»: курсы, вебинары, консультации, сертификаты

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Здесь мы собрали ответы на самые частые вопросы про доступ к подписке, наше обучение, сервисы и сертификаты.

 

Чем отличается «Клерк.Премиум» от «Клерк 365»

Тариф «Клерк.Премиум» — это подписка на полгода или год, которая дает полный доступ к Платформе знаний и сервисов «Клерк 365».

Что такое Платформа знаний и сервисов «Клерк 365»

  • Обучение — онлайн-курсы, вебинары, экспресс-семинары. Выдаем сертификаты ИПБ России и Центра обучения «Клерка»;
  • Консультации — ответы на вопросы подписчиков. Количество вопросов неограниченно, эксперты отвечают в течение суток;
  • Закрытый онлайн-журнал для бухгалтеров Разборы. Это понятные статьи-манулы про изменения в законах, новые письма ФНС и другие новшества, в которых надо разобраться. Главред пишет по заказу подписчиков.
  • Закрытое профессиональное сообщество Клуб бухгалтеров. Для коммуникации и между участниками «Клерк.Премиум» создали Закрытый Клуб бухгалтеров. Этот раздел закрыт для индексации поисковых систем и для других пользователей;
  • Сервисы и инструменты для бухгалтера: Проверка контрагентов, Мониторинг данных Росстата.

Читайте подробнее о Платформе.

Как подписаться

Чтобы пользоваться всеми этими сервисами, нужно купить тариф «Клерк.Премиум»

Получите доступ к 35 онлайн-курсам для предпринимателей и бухгалтеров. Подключите «Клерк.Премиум». Вы сможете не только проходить курсы, получать сертификаты ИПБ России, но и задавать экспертам «Клерка» неограниченное количество вопросов. Мы ответим в течение дня. Это точно дешевле, чем иметь сторонних консультантов. 

За что надо доплачивать в период подписки

НИ ЗА ЧТО! Все новые материалы (курсы, вебинары, инструменты), которые мы добавляем каждый месяц, будут доступны вам в течение всего срока подписки.

Как купить в рассрочку

В разделе «Тарифы» есть блок «Оформить в рассрочку». Откроется форма для заполнения заявки на получение рассрочки у нашего партнера-банка «Тинькофф». У него удобные ежемесячные платежи.

Переплату полностью берет на себя «Клерк».

Как найти все эти сервисы на «Клерке»

Все возможности подписчиков «сложены» в их личном профиле.

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Какие вопросы можно задавать в «Консультациях»

Спрашивайте про налоги, учет, налоговую оптимизацию, кадры, право, 1С.

Отвечает пул экспертов.

Если для полного понимания вашей ситуации нужны уточнения, мы спросим их у вас.

Как заказать главреду статью в «Разборы»

Подписчики могут заказывать тему статьи напрямую главреду. Пишите тему, мы ее заберем, напишем в течение нескольких дней и разместим в «Разборах».

Как продвигаться от раздела к разделу в онлайн-курсах

Чтобы кнопка «Следующая лекция» под видео в онлайн-курсе стала активной, надо посмотреть не менее 50% видео.

Как получить сертификат

За онлайн-курс

После прохождения курса во вкладке «Сертификат» появится сертификат от Центра обучения «Клерка», который можно сохранить себе в пдф после нажатия кнопки «Получить сертификат».

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По некоторым курсам (вот этим трем) можно получить сертификат ИПБ России.

После нажатия кнопки «Получить сертификат» в блоке ИПБ России, появится форма для заполнения ваших данных. Сертификат мы вышлем Почтой России на ваш адрес в бумажном виде.

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За вебинар

Сертификаты слушателям вебинаров мы выдаем не после присутствия на онлайн-версии, а именно после прослушивания записи вебинара.

Заходите в нужный вебинар, переходите во вкладу «Запись вебинара». После прослушивания записи не менее, чем на 50%, во вкладке «Сертификат» появится сертификат от Центра обучения «Клерка».

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Как получить помощь

Если у вас что-то не получилось, вы можете задать свой вопрос в комментариях к этой статье, воспользоваться чатом на этой странице.

Или написать нам на почту care@klerk.ru. Не забудьте рассказать подробно о проблеме и приложить ссылку на ваш профиль.

Если вы подписчик «Клерк.Премиум, вы можете задать вопрос на странице поддержки сервиса «Клерк.Консультации».

 

 

 

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