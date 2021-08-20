Минимальный и максимальный размеры декретных выплат в 2021 году

Минимальный размер декретных выплат в 2021 году вырос. Одновременно увеличен и максимальный размер таких платежей. О том, с чем это связано — в нашем материале.

От чего зависят минимум и максимум декретных выплат

Получить определяемое расчетным путем пособие по беременности и родам могут все женщины, застрахованные в Фонде социального страхования (ФСС). Застраховаться там можно либо в обязательном порядке (при наличии работодателя, уплачивающего взносы в ФСС), либо добровольно (когда работодателя нет, и страховые взносы уплачиваются самостоятельно).

Объем декретных выплат за счет средств ФСС — это произведение числа дней декретного отпуска и величины среднедневного заработка женщины за два года, предшествующих году ухода в декрет (п. 1 ст. 14 закона «Об обязательном социальном страховании...» от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

При назначении пособия допускается:

при наличии нескольких мест работы исчислять его раздельно каждым работодателем или по одному месту с учетом доходов, полученных во всех местах трудоустройства;

смещать на 1-2 предшествующих года период расчета, за который будут взяты данные, если в расчетном периоде был другой декрет или отпуск по уходу за ребенком, для получения среднего заработка большей величины.

Доход, от которого ведется расчет, ограничивается минимально и максимально возможными значениями. Роль первого (если реальный заработок в пересчете на полное рабочее время недостаточен или женщина застраховалась в фонде добровольно) выполняет федеральный МРОТ, действующий на дату начала декретного отпуска (пп. 1.1, 2.1 ст. 14 закона № 255-ФЗ). Вторую величину определяют законодательно установленные для каждого года расчетного периода значения пределов дохода, подлежащего обложению взносами в ФСС (п. 3.2 ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Оба граничных показателя, характеризующих доход, принимаемый в расчет, ежегодно увеличиваются, и именно по этой причине значения максимальных и минимальных декретных в 2021 году выросли.

Число дней, на которые следует делить сумму дохода, относящегося к расчетному периоду, для получения средней величины заработка равно их реальному календарному количеству (730, 731 или 732 в зависимости от того, какие именно годы попали в период расчета). Это количество уменьшается на дни, соответствующие периодам выплат, не облагаемых страховыми взносами (п. 3.1 ст. 14 закона № 255-ФЗ). К числу последних, в частности, относится время нахождения на больничном, в декрете и в отпуске по уходу за ребенком.

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Коэффициент, учитывающий длительность трудового стажа, при начислении декретных к среднему заработку не применяется (п. 4 ст. 14 и п. 1 ст. 11 закона № 255-ФЗ).

С 2021 года декретные пособия работающим женщинам выплачивает напрямую ФСС, а работодатель только передает в фонд сведения и документы, необходимые для назначения и выплаты пособия. Но несмотря на то, что работодатель не платит декретнице деньги, он должен рассчитать ее средний заработок и указать его в больничном для ФСС.

Сумма минимальных декретных в 2021 году

Определяя размер минимально возможных декретных, следует руководствоваться не только законом № 255-ФЗ, но и Положением об особенностях исчисления пособий (утверждено постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375). В отношении расчета от МРОТ для лиц, застрахованных в обязательном порядке, Положение предписывает:

применять к сумме этого минимума районный коэффициент (п. 11(1));

величину МРОТ, соответствующую дате начала декрета, распространять на 24 месяца и делить на 730 дней (п. 15(3));

не учитывать факт работы в режиме неполного рабочего времени (п. 16).

Для застраховавшихся добровольно расчет среднедневной суммы пособия будет иным (п. 15.4 Положения):

районный коэффициент к МРОТ здесь не используется;

величину дневного пособия определяют делением федерального минимума платы за труд на число календарных дней в месяце начала декрета.

Какой же окажется минимальная сумма декретных выплат в 2021 году? Величина МРОТ с 01.01.2021 повышена до 12 792 руб. Расчет от нее даст такие величины минимального среднедневного пособия:

для застрахованных в обязательном порядке лиц — 12 792 × 24 / 730 = 420,56 руб.;

для добровольно застраховавшихся (применительно к месяцам с наибольшим числом календарных дней в них) — 12 792 / 31 = 412,65 руб.

Полная же сумма минимальной выплаты декретных в 2021 году, как и в предшествующие годы, зависит от длительности декретного отпуска, которая в стандартной ситуации составляет 140 календарных дней. При ней минимум декретных равен:

для застрахованных в обязательном порядке лиц — 420,56 × 140 = 58 878,40 руб.;

для добровольно застраховавшихся — 412,65 × 140 = 57 771,00 руб.

Однако эти суммы могут еще уменьшиться, если женщина использует декретный отпуск не полностью или является усыновителем новорожденного.

Величина максимальной выплаты декретных в 2021 году

Максимальная сумма декретных зависит:

от размера предельно допустимого среднедневного заработка, принимаемого в расчет;

максимально возможной длительности декретного отпуска.

Первая из этих величин в 2021 году равна деленной на 730 сумме пределов подпадающих под страховые взносы доходов, установленных для 2019 и 2020 годов (п. 3.3 закона № 255-ФЗ):

(865 000 912 000) / 730 = 2434,25 руб.

При стандартном отпуске по беременности и родам (140 дней) максимальный размер декретных в 2021 году равен: 2434,25 × 140 = 340 795 руб.

Но отпуск может быть и более длительным. Так, при осложненных родах сумма пособия составит 379 743 руб. (2434,25 руб. х 156 дн.), при многоплодной беременности — 472 244,50 руб. (2434,25 руб. х 194 дн.).

Наибольшая его протяженность соответствует 200 календарным дням, при которой максимальная сумма декретных в 2021 году равна: 2434,25 × 200 = 486 850 руб.

Итоги

Размер пособия по беременности и родам законодательно ограничивается по величине. Причем эти ограничения относятся как к его максимальному, так и к минимальному размеру. Оба значения зависят от 2 параметров: среднедневной суммы пособия и длительности декретного отпуска. Среднедневную сумму пособия определяют федеральный МРОТ (для минимального ее размера) и предельные значения сумм доходов, облагаемых взносами (для максимальной ее величины).