Как восстановить СНИЛС в 2021 году

СНИЛС сейчас требуется при обращении во многие государственные органы. Однако очень часто люди теряют этот документ. На этой случай мы подготовили подробную инструкцию о том, как восстановить СНИЛС, куда для этого нужно обращаться и какие документы собрать. Вы узнаете, как выбрать способ восстановления с минимальными потерями времени.

Меняется ли номер при замене СНИЛС

Слово СНИЛС является аббревиатурой — «страховой номер индивидуального лицевого счета». СНИЛС оформляют как резидентам, так и нерезидентам России (ст. 1, п. 1 ст. 6 № 27-ФЗ).

Главной функцией СНИЛС является учет пенсионных взносов в ПФР. Однако СНИЛС используется во многих других ситуациях и часто его запрашивают наряду с паспортом. Номер индивидуального лицевого счета могут попросить при посещении ряда государственных организацией, а иногда при посещении негосударственных организаций. В частности, СНИЛС понадобится даже для того, чтобы получить вакцину от коронавируса. Если вы потеряли СНИЛС, то его придется срочно восстанавливать, так как без него возникнут проблемы при трудоустройстве и при обращении в некоторые госорганы.

Министерство труда в своих письмах пишет, что индивидуальный учет в системе ОПС не заменяет персональные данные лица. Он создается, что собирать все данные от работодателя по внесенным страховым начислениям. Сам номер прикрепляются к счету в ПФР, а не к конкретному человеку с определенными ФИО (письмо Минтруда РФ от 02.10.2015 № 21-3/ООГ-3271).

Как видите, СНИЛС — это всего лишь код из 11 цифр счета в ПФР. Он предоставляется один раз и сохраняется за гражданином на всю жизнь. О том, как узнать свой номер СНИЛС, мы расскажем ниже. Поэтому под заменой СНИЛС сейчас нужно понимать не замену самого номера, а замену документа, который его содержит. Могут меняться лишь персональные данные владельца, но не сам номер СНИЛС. То же самое касается ситуации, когда меняется фамилия или имя гражданина.

Советуем записать страховой номер и хранить его на защищенном носителе.

Где получить утерянный СНИЛС

Многие удивится, но привычная многим зеленая картонка с номером СНИЛС не выдаются уже двух лет даже тем, у кого раньше она была. Вместо нее придумали документ АДИ-РЕГ, (Постановление Правления ПФ РФ от 13.06.2019 № 335п). В данном документе и указан номер лицевого счета. На эту форму перешли как раз из-за удобства, так как ее можно запросить в любой момент, а не ждать восстановления зеленой карточки неделями. АДИ-РЕГ можно получить как на бумаге, так в цифре (абз. 6 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 16 закона № 27-ФЗ, п. 53 административного регламента).

Если вы обратитесь с требованием о восстановлении вашей зеленой карточки СНИЛС, то вам откажут. Не нужно в этом случае злиться на работников пенсионного фонда. АДИ-РЕГ содержит все те же данные, что и СНИЛС по старой форме и имеют ту же юридическую силу. Однако старые зеленые карточки продолжают действовать, что не мешает их владельцам запросить форму АДИ-РЕГ. Это означает, что владельцам привычных зеленых бланков обращаться дополнительно за заменой своего СНИЛС на новую форму не требуется.

Сейчас существует несколько способов получения документа о страховом номере лицевого счета. От выбора способа получения зависят сроки замены СНИЛС и список необходимых документов. Есть три основных варианта получения:

у организации-работодателя (только для трудоустроенных граждан). Работодатель здесь выступает как посредник, он передает данные в пенсионный фонд, а потом отдает документы сотруднику, что удлиняет процесс получения услуги;

через Пенсионный фонд. По умолчанию это личное посещение, но для продвинутых граждан с подтвержденным аккаунтом в ЕСИА возможно и цифровое оказание услуги;

через многофункциональный центр (мои документы).

Получение документов на бумаге не зависит от места регистрации в паспорте. Выбирайте любое удобное отделение и жалуйтесь если вам отказывают из-за обращения «не по прописке». Какие документы для этого нужны мы расскажем ниже.

Проще и быстрее всего запросить уведомление в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Для доступа к личному кабинету нужно авторизоваться под своей учетной записью на портале Госуслуг. Такая учетная запись должна быть подтвержденной. Хотя само свидетельство уже не выдают, функция на сайте ПФР пока называется по-старому. В ответ на обращение придет электронное уведомление — оно юридически равнозначно бумажному формату.

В личном кабинете выберите кнопку «Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства».

Также можно получить уведомление через ближайший МФЦ, только нужно заранее уточнить возможность выполнения такой услуги.

При оформлении документа в отделении ПФР или через работодателя, кроме анкеты, никаких документов не потребуется. Если вы хотите получить уведомление через МФЦ нужно будет представить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт; для детей, не достигших возраста 14 лет, — свидетельство о рождении);

документ, удостоверяющий личность законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна и тому подобное), — для граждан, не достигших возраста 14 лет.

Как узнать номер СНИЛС, если он утерян

В Сети немало поддельных сайтов, которые предлагают узнать СНИЛС по паспортным данным или ИНН. Многие думают, что узнать свой или даже чужой СНИЛС также просто, зная Ф.И.О. и другие паспортные данные. Однако данные о номере СНИЛС есть только у ПФР. Поэтому посторонний человек не может узнать чужой СНИЛС, не авторизуясь через аккаунт госуслуг владельца.

Будьте бдительны: сайты, которые предлагают узнать номер СНИЛС лишь по фамилии или номеру паспорта, являются мошенническими. Вы не узнаете реальных данных СНИЛС, а только потеряете деньги или загрузите на свой компьютер вредоносный вирус. Такие мошеннические сайты часто копируют стиль и эмблемы ПФР или МВД. Целью таких сайтов является обман пользователей.

Неверно также утверждать, что для получения СНИЛС обязательно нужно томиться в долгих очередях в отделениях ПФР. Но узнать номер СНИЛС через интернет может только владелец СНИЛС, у которого есть подтвержденный аккаунт в госуслугах. Это можно сделать в личном кабинете гражданина на сайте ПФР или в мобильном приложении «Электронные сервисы ПФР». Вход на эти сервисы осуществляется через аккаунт на госуслугах (ЕСИА). Именно таким способом возможно получить цифровой документ с номером СНИЛС не выходя из дома. Узнать чужой СНИЛС подобным образом не получится. Единственным исключением является случай, когда мама ребенка получает его СНИЛС в своем личном кабинете на сайте госуслуг.

Самый очевидный, но не самый простой способ узнать свой СНИЛС — это обратиться в отделение ПФР или МФЦ. Недостатком данного способа является то, что придется потратить время на дорогу и, скорее всего, достаточно много времени на ожидание в очереди в отделении. Данный способ был единственным до 2019 года, когда зеленый бланк со СНИЛС перестали выдавать. Но сейчас при наличии подтвержденного аккаунта на сайте госуслуг идти куда-то уже необязательно.

Если запись в ЕСИА подтверждена, то перед вами открывается два простых способа получения информации о СНИЛС: на сайте ПФР или через мобильное приложение «Электронные сервисы ПФР». В любом случае такая информация предоставляется бесплатно. Чтобы узнать СНИЛС, просто следуйте инструкции в выбранном сервисе.

Как восстановить СНИЛС работнику

Сотрудник при устройстве на работу обязан предоставить документ с номером СНИЛС (СНИЛС или форму АДИ-РЕГ). Как уже мы писали выше, восстановить зеленую карточку СНИЛС в 2021 году нельзя, но вместо этого можно получить аналогичный документ АДИ-РЕГ. Сделать это можно через действующего работодателя в следующем порядке:

1. Подать в кадровую службу работодателя заявление по форме АДВ-3 (Постановление Правления ПФ РФ от 27.09.2019 N 485п). В нем попросите работодателя выдать документ о регистрации в системе ПФР. Форму вправе заполнить работодатель, но подпись заявителя должна быть собственноручная. Если работник не может лично заверить заявление по причине длительного (свыше месяца) нахождения в командировке, длительной болезни или по иной причине, это делает работодатель с указанием в заявлении соответствующих причин (п. 19 Порядка N 485п). Приложите к заявлению копию паспорта.

2. По прошествии нескольких недель получите документ.

Если при приеме на работу у работника отсутствует индивидуальный лицевой счет (такое возможно у впервые трудоустраивающихся), то работодатель должен зарегистрировать его в ПФР (ч. 4 ст. 65 ТК РФ, п. 1 ст. 9 Закона N 27-ФЗ).

Для этого следует подать в территориальный орган ПФР анкету зарегистрированного лица по форме АДВ-1 с описью по форме АДВ-6-1 (п. 17 Приложения 8 к Постановлению Правления ПФР от 27.09.2019 N 485п).

Территориальный орган ПФР в течение пяти рабочих дней со дня получения анкеты открывает ИЛС и оформляет документ, подтверждающий регистрацию (п. п. 14, 50 — 53 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 21.05.2020 N 291п).

Работодатель, получив данный документ (уведомление по форме АДИ-РЕГ), выдает его работнику (п. 1 Письма ПФР от 28.06.2019 N 09-19/13246, Письмо Минтруда России от 17.05.2019 N 21-3/В-574).

Как восстановить СНИЛС безработному

О том, какие способы восстановления СНИСЛ существуют мы уже рассказали выше. Однако граждане, которые в данный момент не работают или работают на себя (самозанятые, ИП) не могут получить документ о СНИЛС через работодателя. Так как же им восстановить свои данные?

Для него остается два других способа — обращение в ПФР или МФЦ. Причем обратиться в ПФР можно в цифровом виде, если есть подтвержденный аккаунт в системе Госуслуг. Порядок получения в таком случае документа по форме АДИ-РЕГ не отличается от обычного.

Восстановление СНИЛС ребенка

Мы уже писали выше, что утере зеленой карточки СНИЛС новая карточка не выдается с 2019 года. Это касается и СНИЛС несовершеннолетних. Вместо этого на ребенка можно получить уведомление нового образца, которое будет аналогично старой зеленой карточке. Это могут сделать его родители (иные законные представители), если ребенку еще не исполнилось 14 лет. Дети старше 14 лет могут обратиться в ПФР самостоятельно.

Обращаться в ПФР или МФЦ лично нужно только в том случае, если найти СНИЛС не удалось найти или нужен бумажный документ. Для оказания государственных услуг наличие бумажного документа не требуется, важно знать номер СНИЛС.

Если СНИЛС оформляется в первый раз на ребенка, то для его получения без посещения офиса ПФР нужно направить в орган ПФР анкету. Сделать это можно через кадровую службу работодателя или единый портал госуслуг, скачав бланк анкеты на портале госуслуг в разделе «Жизненные ситуации — Рождение ребенка — Получение СНИЛС ребенка». Заполненную анкету можно направить любым удобным способом в орган ПФР.

Стоимость восстановления СНИЛС при утрате

Уведомление по форме АДИ-РЕГ (цифровой СНИЛС) восстанавливается исключительно бесплатно. В интернете множество сайтов, маскирующихся под государственные, которые предлагают восстановить СНИЛС за деньги. Будьте осторожны, это мошенники! Проверяйте домен сайта, через который собираетесь переоформлять СНИЛС.

Срок получения нового СНИЛС

Время восстановления СНИЛС зависит от того, какой способ получения был выбран. Если выбран способ получения через работодателя, то работодатель в течение двух недель с момента получения заявления обязан отправить данные и заполненную анкету в территориальный орган ПФР. Уведомление, содержащее СНИЛС, сформируют в течение 5 дней, после чего передадут работодателю, который, в свою очередь, выдаст его работнику.