СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М при ликвидации организации: как подготовить и сдать

Алгоритм, как сдавать СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ при ликвидации предприятия, включает несколько этапов.
Этап 1. Уточняем сроки
Чтобы узнать, когда сдавать СЗВ-СТАЖ, заглянем в п. 3 ст. 11 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996.
Представить отчетные формы следует в следующие сроки:
- при закрытии организации — в течение месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
- в результате процедуры банкротства — до предоставления в арбитраж отчета конкурсного управляющего;
- при прекращении деятельности ИП — в течение месяца с даты принятия решения о прекращении деятельности;
- при реорганизации — не позднее месяца с даты составления передаточного акта; при прекращении деятельности адвоката или нотариуса — в течение месяца с даты утраты соответствующего статуса.
Если не сдать СЗВ-М и корректирующие СЗВ-СТАЖ при ликвидации, организацию ждет наказание в виде штрафа.
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Этап 2. Готовим сведения
Нередко возникает вопрос, как заполнять СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ при ликвидации, если отсутствуют работники, и необходимо ли их представлять.
Сдавать следует сведения обо всех работавших в отчетном периоде сотрудниках, включая сотрудниц в декретном отпуске и совместителей, и о лицах, оказывающих услуги на основании договоров ГПХ.
Включать в отчет положено и руководителя — единственного учредителя ООО, даже если с ним не заключался трудовой договор. А вот если у ИП нет нанятых сотрудников, сдавать сведения на самого себя ему не требуется.
Не придется подавать СЗВ-СТАЖ на ликвидатора без оплаты в 2021 году, если с ним не заключается никаких договоров, работает он бесплатно.
Собрать придется следующую информацию о работниках:
- Ф. И. О.;
- ИНН;
- СНИЛС;
- сведения об условиях труда, если они отличаются от нормальных;
- суммы отчислений;
- периоды работы (отчетным годом всегда выступает год закрытия предприятия).
Этап 3. Заполняем форму
Форма утверждена постановлением правления ПФ РФ № 507п от 6.12.2018, следует лишь корректно внести сведения в соответствующие графы.
Важно правильно вписать все данные, не допуская неточностей и ошибок. Исправления и помарки в печатной форме не допускаются.
Документ подписывает руководитель организации, или используется ЭЦП.
Вот пример СЗВ-СТАЖ при ликвидации в 2021 году для образца:
Этап 4. Отправляем отчет
Действуют обычные правила. При численности организации больше 25 человек отчет отправляют только в электронном виде, с помощью систем защищенного электронного документооборота.
Если же численность меньше, сдавать СЗВ-СТАЖ позволено и в бумажной форме, лично явившись в ПФР или направив документы почтой.
Сдаем СЗВ-М СЗВ-СТАЖ — не единственная отчетность в ПФР при закрытии, которую необходимо сдать компании.
Отчитаться придется и по форме СЗВ-М. Порядок и сроки сдачи ее такие же, регламентируются теми же документами.
Вышеописанный алгоритм применим и для этого формуляра. В отчетную форму включаются сведения о всех сотрудниках, подрядчиках по ГПХ и о руководителе — единственном учредителе.
А вот ответ на вопрос, нужно ли сдавать СЗВ-М при ликвидации ООО, если нет сотрудников, кроме ликвидатора, не так очевиден. Позиция контролирующих органов следующая: если в качестве ликвидатора выступает сам учредитель или другое лицо, не получающее за это вознаграждение, сдавать по нему отчет нет необходимости (см. письмо ПФР №ЛЧ-08-19/10581 от 27.07.2016).
А вот если заключается договор ГПХ или трудовой договор, выплачиваются вознаграждения, облагаемые взносами, без представления СЗВ-М не обойтись.
Обычно в период мероприятий по прекращению деятельности в фирме уже не остается сотрудников, кроме ликвидатора. СЗВ-М тогда подается ежемесячно на него одного.
Определить, когда сдаем последний отчет СЗВ-М при ликвидации ООО, поможет дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи. Отправляем форму не позднее этого дня.
Вот пример, как сдавать СЗВ-М при ликвидации организации, если в качестве ликвидатора выступает генеральный директор: