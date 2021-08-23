СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М при ликвидации организации: как подготовить и сдать

Алгоритм, как сдавать СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ при ликвидации предприятия, включает несколько этапов.

Этап 1. Уточняем сроки

Чтобы узнать, когда сдавать СЗВ-СТАЖ, заглянем в п. 3 ст. 11 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996.

Представить отчетные формы следует в следующие сроки:

при закрытии организации — в течение месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

в результате процедуры банкротства — до предоставления в арбитраж отчета конкурсного управляющего;

при прекращении деятельности ИП — в течение месяца с даты принятия решения о прекращении деятельности;

при реорганизации — не позднее месяца с даты составления передаточного акта; при прекращении деятельности адвоката или нотариуса — в течение месяца с даты утраты соответствующего статуса.

Если не сдать СЗВ-М и корректирующие СЗВ-СТАЖ при ликвидации, организацию ждет наказание в виде штрафа.

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Этап 2. Готовим сведения

Нередко возникает вопрос, как заполнять СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ при ликвидации, если отсутствуют работники, и необходимо ли их представлять.

Сдавать следует сведения обо всех работавших в отчетном периоде сотрудниках, включая сотрудниц в декретном отпуске и совместителей, и о лицах, оказывающих услуги на основании договоров ГПХ.

Включать в отчет положено и руководителя — единственного учредителя ООО, даже если с ним не заключался трудовой договор. А вот если у ИП нет нанятых сотрудников, сдавать сведения на самого себя ему не требуется.

Не придется подавать СЗВ-СТАЖ на ликвидатора без оплаты в 2021 году, если с ним не заключается никаких договоров, работает он бесплатно.

Собрать придется следующую информацию о работниках:

Ф. И. О.;

ИНН;

СНИЛС;

сведения об условиях труда, если они отличаются от нормальных;

суммы отчислений;

периоды работы (отчетным годом всегда выступает год закрытия предприятия).

Этап 3. Заполняем форму

Форма утверждена постановлением правления ПФ РФ № 507п от 6.12.2018, следует лишь корректно внести сведения в соответствующие графы.

Важно правильно вписать все данные, не допуская неточностей и ошибок. Исправления и помарки в печатной форме не допускаются.

Документ подписывает руководитель организации, или используется ЭЦП.

Вот пример СЗВ-СТАЖ при ликвидации в 2021 году для образца:

Этап 4. Отправляем отчет

Действуют обычные правила. При численности организации больше 25 человек отчет отправляют только в электронном виде, с помощью систем защищенного электронного документооборота.

Если же численность меньше, сдавать СЗВ-СТАЖ позволено и в бумажной форме, лично явившись в ПФР или направив документы почтой.

Сдаем СЗВ-М СЗВ-СТАЖ — не единственная отчетность в ПФР при закрытии, которую необходимо сдать компании.

Отчитаться придется и по форме СЗВ-М. Порядок и сроки сдачи ее такие же, регламентируются теми же документами.

Вышеописанный алгоритм применим и для этого формуляра. В отчетную форму включаются сведения о всех сотрудниках, подрядчиках по ГПХ и о руководителе — единственном учредителе.

А вот ответ на вопрос, нужно ли сдавать СЗВ-М при ликвидации ООО, если нет сотрудников, кроме ликвидатора, не так очевиден. Позиция контролирующих органов следующая: если в качестве ликвидатора выступает сам учредитель или другое лицо, не получающее за это вознаграждение, сдавать по нему отчет нет необходимости (см. письмо ПФР №ЛЧ-08-19/10581 от 27.07.2016).

А вот если заключается договор ГПХ или трудовой договор, выплачиваются вознаграждения, облагаемые взносами, без представления СЗВ-М не обойтись.

Обычно в период мероприятий по прекращению деятельности в фирме уже не остается сотрудников, кроме ликвидатора. СЗВ-М тогда подается ежемесячно на него одного.

Определить, когда сдаем последний отчет СЗВ-М при ликвидации ООО, поможет дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи. Отправляем форму не позднее этого дня.

Вот пример, как сдавать СЗВ-М при ликвидации организации, если в качестве ликвидатора выступает генеральный директор: