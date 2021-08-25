Формула для расчета рентабельности продаж по балансу

Рентабельность продаж — формула ее расчета достаточно проста. В данной статье мы раскроем формулу рентабельности продаж и расскажем, какие показатели бухотчетности нужно задействовать, чтобы правильно ее вычислить.

Что показывает рентабельность

Глобально рентабельность — это совокупность показателей, в комплексе характеризующих эффективность бизнеса, точнее его прибыльность. Рентабельность — это всегда отношение прибыли к тому объекту, эффект от которого требуется узнать. Фактически это доля прибыли на единицу анализируемого объекта.

С помощью показателей рентабельности можно выяснить, насколько эффективно используется собственный капитал или активы предприятия, прибыльно ли его производство.

Налоговики также сравнивают рентабельность продаж со среднестатистическим показателем, указанным в приложении № 4 к приказу от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@.

Но в данной статье мы остановимся непосредственно на рентабельности продаж.

Рентабельность продаж — это отношение прибыли к выручке

Рентабельность продаж дает представление о том, какова доля прибыли в выручке предприятия. В анализе ее принято обозначать ROS (сокращение от английского return on sales).

Общая формула рентабельности продаж выглядит следующим образом:

ROS = Пр / Оп × 100%,

где: ROS — рентабельность продаж;

Пр — прибыль;

Оп — объем продаж или выручка.

Рентабельность продаж — показатель относительный, он выражается в процентах.

Как рассчитать рентабельность продаж по балансу

Для расчета рентабельности продаж используется информация из отчета о финансовых результатах (форма 2).

Как рассчитать рентабельность продаж по балансу

Для расчета рентабельности продаж используется информация из отчета о финансовых результатах (форма 2).

При этом формула рентабельности продаж по балансу зависит от того, какая рентабельность интересует пользователя:

1. Рентабельность по валовой прибыли. В этом случае формула расчета рентабельности продаж будет следующей:

ROS = строка 2100 / строка 2110 × 100.

2. Рентабельность по операционной прибыли:

ROS = (строка 2300 строка 2330) / строка 2110 × 100.

3. Рентабельность по чистой прибыли:

ROS = строка 2400 / строка 2110 × 100.

Каково нормативное значение рентабельности продаж

Специальных нормативов для рентабельности продаж нет. Рассчитываются среднестатистические значения рентабельности по отраслям. Для каждого вида деятельности нормальным считается свой коэффициент.

В целом коэффициент в пределах от 1 до 5% говорит о том, что предприятие низкорентабельно, от 5 до 20% — среднерентабельно, от 20 до 30% — высокорентабельно. Свыше 30% — это уже сверхрентабельность.

Итоги

Рентабельность продаж можно рассчитать по балансу. Далее его необходимо сравнить со среднестатистическими показателями по отрасли, указанным в приложении № 4 к приказу от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@. Если будут серьезные отклонения, есть риск выездной налоговой проверки.