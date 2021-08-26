Что спрашивают участники Закрытого клуба бухгалтеров (а мы им быстро отвечаем)

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В последние дни в сервисе «Консультации» интересовались расходами ИП, учредителями дачного кооператива, штрафами за маркировку.
Товарный чек с расшифровкой наименования
Вопрос. ИП применяет УСН доходы минус расходы. ИП как физическое лицо закупил сушилку для белья для деятельности ИП в Икеа. Возможно подтвердить расходы скрином с сайта Икеа, где видно артикул, наименование, товар? Или нужен только товарный чек с расшифровкой наименования?
Ответ от эксперта Над.К. Вряд ли вам это потребуется, потому что такие вещи можно проверить только во время выездной проверки. Которая вряд ли у вас будет. Но я бы запаслась на всякий случай скринами, да.
А на будущее лучше узнать, как Икеа оформляет документы для организаций и ИП, покупающих за наличку. Наверняка они делают нормальные документы. С безналичными расчетами у них лучше не связываться, судя по отзывам в сети.
Закона, обязывающего выдавать товарные чеки, нет. За исключением некоторые ситуаций, описанных в правилах продажи отдельных видов товаров (постановление Правительства от 31.12.2020 № 2463)
Если кассовый чек, электронный или иной документ, подтверждающий оплату товара, не содержит наименование товара, основные показатели, характеризующие этот товар (тут зависит от того, какой именно товар), и количество товара, потребителю по его требованию также передается товарный чек, в котором указываются эти сведения, наименование продавца, дата продажи и цена товара, и лицом, непосредственно осуществляющим продажу товара, проставляется подпись.
Это касается строительных и пиломатериалов, одежды, обуви, мебели, технически сложных товаров бытового назначения. Ваша сушилка сюда никак не попадает.
Кроме того, это постановление касается потребителей — т.е. граждан, приобретающих товары для личных, непредпринимательских целей. Т.е. заявлять о том, что вы ИП и требовать товарные чеки точно не стоит.
Исключение учредителей дачного кооператива
Вопрос. Много лет назад создано юридическое лицо дачного некоммерческого партнерства. Все члены правления были внесены как учредители. За период существования ДНП состав правления менялся и на сегодня существенно отличается от того, который числится в составе учредителей.
1. Кто может являться учредителем в ДНП и должен ли он вообще присутствовать?
2. Какими процедурами меняется или исключается состав учредителей? как выйти ДНП из сложившейся ситуации.
Ответ эксперта Мирзы Чирагова. Дачное некоммерческое партнерство — это форма объединения граждан для комфортной эксплуатации территории, отведенной под ведение сельского хозяйства.
Согласно Федеральному закону № 217, некоммерческие гражданские организации по типу ДНП, созданные до начала 2019 года, реорганизованы не будут. Но новые организации будут только двух типов — огороднические и садоводческие некоммерческие товарищества (ОКТ и СКТ соответственно).
Ответ на вопрос № 1: Учредители ДНП считаются принятыми в члены ДНП с момента его государственной регистрации. Другие вступающие в такое объединение лица принимаются в его члены общим собранием членов ДНП. Членами ДНП могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет и имеющие земельные участки в границах такого товарищества (партнерства). Однако изначальные члены останутся в реестре, а новые будут отображены лишь во внутренних документах ДНП.
Ответ на вопрос № 2: Для выхода из состава товарищества нужно написать заявление. Оно составляется в двух экземплярах. Один вручается уполномоченному лицу садоводческого товарищества, чаще всего председателю, а второй с отметкой о вручении остается у вас.
Выход из товарищества является добровольным, не требуется получать соответствующее решение общего собрания членов товарищества. Момент, с которого член товарищества считается вышедшим из него, обычно указывается в его уставе. Это касается рядовых членов-учредителей.
NB! Если речь об учредителе, который в ЕГРЮЛ, то для выхода из состава учредителей, нужно направить в соответствии с законодательством о регистрации юрлиц и предпринимателей сведения о своем выходе в регистрирующий орган. Заявление направляется п форме № Р14001 лично, в электронном виде или по почте ([п. 2.2 ст. 17].
Права и обязанности учредителя прекращаются со дня внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Вышедший из состава учредитель обязан направить уведомление об этом соответствующему юрлицу в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей (участников) в регистрирующий орган.
Маркированный товар документооборот
Вопрос. ПП на ОСНО. Новый поставщик отправил УПД на сигареты через ЭДО и не уточнил какую систему поддерживает наша товароучетная система, в итоге мы вынуждены были отклонить документ.
Поставщик отправляет этот же документ через другую систему и получается, что УПД от 15.07.21, поставщик подписывает по ЭДО 18.08.21, мы принимаем по ЭДО 23.08.2021г.
Является ли нарушением такой разбег в датах УПД и приемки документа через ЭДО?
Ответ от эксперта Над.К. Штрафы есть за продажу немаркированной продукции. А не за разбег между датами передачи документов по ЭДО.
В части НДС. Есть срок в пять дней после отгрузки для выставления счета-фактуры. Но нарушение этого срока ничем не карается и не препятствует получению вычета по такому счету-фактуре.