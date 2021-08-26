Что спрашивают участники Закрытого клуба бухгалтеров (а мы им быстро отвечаем)

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В последние дни в сервисе «Консультации» интересовались расходами ИП, учредителями дачного кооператива, штрафами за маркировку.

Вопрос. ИП применяет УСН доходы минус расходы. ИП как физическое лицо закупил сушилку для белья для деятельности ИП в Икеа. Возможно подтвердить расходы скрином с сайта Икеа, где видно артикул, наименование, товар? Или нужен только товарный чек с расшифровкой наименования?

Ответ от эксперта Над.К. Вряд ли вам это потребуется, потому что такие вещи можно проверить только во время выездной проверки. Которая вряд ли у вас будет. Но я бы запаслась на всякий случай скринами, да.

А на будущее лучше узнать, как Икеа оформляет документы для организаций и ИП, покупающих за наличку. Наверняка они делают нормальные документы. С безналичными расчетами у них лучше не связываться, судя по отзывам в сети.

Закона, обязывающего выдавать товарные чеки, нет. За исключением некоторые ситуаций, описанных в правилах продажи отдельных видов товаров (постановление Правительства от 31.12.2020 № 2463)

Если кассовый чек, электронный или иной документ, подтверждающий оплату товара, не содержит наименование товара, основные показатели, характеризующие этот товар (тут зависит от того, какой именно товар), и количество товара, потребителю по его требованию также передается товарный чек, в котором указываются эти сведения, наименование продавца, дата продажи и цена товара, и лицом, непосредственно осуществляющим продажу товара, проставляется подпись.

Это касается строительных и пиломатериалов, одежды, обуви, мебели, технически сложных товаров бытового назначения. Ваша сушилка сюда никак не попадает.

Кроме того, это постановление касается потребителей — т.е. граждан, приобретающих товары для личных, непредпринимательских целей. Т.е. заявлять о том, что вы ИП и требовать товарные чеки точно не стоит.

Вопрос. Много лет назад создано юридическое лицо дачного некоммерческого партнерства. Все члены правления были внесены как учредители. За период существования ДНП состав правления менялся и на сегодня существенно отличается от того, который числится в составе учредителей.

1. Кто может являться учредителем в ДНП и должен ли он вообще присутствовать?

2. Какими процедурами меняется или исключается состав учредителей? как выйти ДНП из сложившейся ситуации.

Ответ эксперта Мирзы Чирагова. Дачное некоммерческое партнерство — это форма объединения граждан для комфортной эксплуатации территории, отведенной под ведение сельского хозяйства.

Согласно Федеральному закону № 217, некоммерческие гражданские организации по типу ДНП, созданные до начала 2019 года, реорганизованы не будут. Но новые организации будут только двух типов — огороднические и садоводческие некоммерческие товарищества (ОКТ и СКТ соответственно).

Ответ на вопрос № 1: Учредители ДНП считаются принятыми в члены ДНП с момента его государственной регистрации. Другие вступающие в такое объединение лица принимаются в его члены общим собранием членов ДНП. Членами ДНП могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет и имеющие земельные участки в границах такого товарищества (партнерства). Однако изначальные члены останутся в реестре, а новые будут отображены лишь во внутренних документах ДНП.

Ответ на вопрос № 2: Для выхода из состава товарищества нужно написать заявление. Оно составляется в двух экземплярах. Один вручается уполномоченному лицу садоводческого товарищества, чаще всего председателю, а второй с отметкой о вручении остается у вас.

Выход из товарищества является добровольным, не требуется получать соответствующее решение общего собрания членов товарищества. Момент, с которого член товарищества считается вышедшим из него, обычно указывается в его уставе. Это касается рядовых членов-учредителей.

NB! Если речь об учредителе, который в ЕГРЮЛ, то для выхода из состава учредителей, нужно направить в соответствии с законодательством о регистрации юрлиц и предпринимателей сведения о своем выходе в регистрирующий орган. Заявление направляется п форме № Р14001 лично, в электронном виде или по почте ([п. 2.2 ст. 17].

Права и обязанности учредителя прекращаются со дня внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Вышедший из состава учредитель обязан направить уведомление об этом соответствующему юрлицу в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей (участников) в регистрирующий орган.

Вопрос. ПП на ОСНО. Новый поставщик отправил УПД на сигареты через ЭДО и не уточнил какую систему поддерживает наша товароучетная система, в итоге мы вынуждены были отклонить документ.

Поставщик отправляет этот же документ через другую систему и получается, что УПД от 15.07.21, поставщик подписывает по ЭДО 18.08.21, мы принимаем по ЭДО 23.08.2021г.

Является ли нарушением такой разбег в датах УПД и приемки документа через ЭДО?

Ответ от эксперта Над.К. Штрафы есть за продажу немаркированной продукции. А не за разбег между датами передачи документов по ЭДО.

В части НДС. Есть срок в пять дней после отгрузки для выставления счета-фактуры. Но нарушение этого срока ничем не карается и не препятствует получению вычета по такому счету-фактуре.