Система внутреннего контроля компании: как настроить

В сервисе «Клерк.Консультации» пользователь спросил: «В компании внутренний контроль осуществляет коммерческий директор и начальник службы безопасности, внутренние ЛНА имеются. При обязательном аудите, проверяющие утверждают, что это — не правильно, по их мнению корпоративный (внутренний) контроль могут осуществлять только участники общества на основании протокола собрания.Проясните, как правильно организовать внутренний контроль в компании?».

Отвечает эксперт сервиса Александр Заворин:

Если говорить об ООО и участниках, то они могут организовать внутренний контроль с помощью ревизора или ревизионной комиссии, это нужно чтобы было зафиксировано было в уставе ООО.

Из нормативно-правовых актов (НПА) этот вопрос регулируется ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете» и Информацией Минфина России от 25 декабря 2013 г. № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности», приведу цитаты двух пунктов:

18. При организации внутреннего контроля необходимо исходить из того, что:

а) внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях управления экономическим субъектом, во всех его подразделениях;

б) в осуществлении внутреннего контроля должен участвовать весь персонал экономического субъекта в соответствии с его полномочиями и функциями;

в) полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с затратами на его организацию и осуществление.

18.1. Внутренний контроль, как правило, осуществляют: а) органы управления экономического субъекта; б) ревизионная комиссия (ревизор) экономического субъекта; в) главный бухгалтер или иное должностное лицо экономического субъекта, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета (физическое или юридическое лицо, с которым экономический субъект заключил договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета); г) внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) экономического субъекта; д) специальные должностные лица, специальное подразделение экономического субъекта, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля, предусмотренного иными федеральными законами; е) другой персонал и подразделения экономического субъекта.

Мне кажется, что если говорить об организации ревизионной службы или внутреннего аудита (т.е. СВК — системы внутреннего контроля), то нельзя, чтобы они подчинялись заинтересованным лицам. Коммерческий директор и/или начальник службы безопасности заинтересованы, они не могут объективно сами себя проверять.

Да и у них редко когда есть бухгалтерское и/или аудиторское образование. Обычно ревизором или внутренним аудитором назначают лицо, имеющее соответствующие образование (бухучет и аудит, юриспруденция) и ревизор подчиняется только руководителю ООО непосредственно или участникам общества.

При проведении проверок СВК может проверять и правильность организации продаж, структуры управления, в том числе безопасности, т.е. она не должна подчиняться проверяемым субъектам.

Есть и международный стандарт аудита МСА 610, которыми регламентированы вопросы внутреннего контроля. Это то, к чему стремится РФ в области бухучета и аудита.

При проведении любого аудита, даже обязательного, в программу аудита первым пунктом включается вопрос об эффективности организации СВК. Если она низкая, то аудитор не доверяет этим данным и проводит все процедуры сам.

Именно поэтому вам выгодно повышать эффективность организации СВК. Конечно, аудитор вам об этом написал, но это не смертельно, можно быстро создать нужную структуру, чтобы это вошло как исправление.